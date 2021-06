Nové SUV ze Slovenska dostalo velmi odvážný vzhled, příď už teď budí vášně před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Chce lézt do zelí prémiovým autům, je ale otázkou, zda to zrovna s tímto vzhledem dokáže. BMW je sice možná ještě odvážnější, ale je to BMW a lidé mu už proto leccos odpustí. Kia Sportage má složitější pozici.

První generace Kie Sportage nepatřila mezi evropské bestsellery, v případě té druhé už ale prodeje šly nahoru. Byla to ovšem až generace třetí s designem od Petera Schreyera, která z korejského SUV udělala bestseller. Její nástupce pak v úspěšném tažení pokračoval, a nebýt koronaviru, nejspíše by byl první generací, u které evropské prodeje neklesly pod 100 tisíc exemplářů ročně. Zájemci o něj přitom mají poslední šanci, neboť na světlo světa se začíná klubat nové provedení.

Momentálně si Kiu Sportage páté generace můžeme představit v „mezinárodním” provedení, přičemž ryze evropské specifikace se dočkáme v září. Její výrobu stejně jako u předchůdců bude mít na starosti továrna ve slovenské Žilině, do jisté míry tak půjde o místní produkt. I to samozřejmě prodejnímu úspěchu vozu napomáhá, stejně jako skutečnost, že s lokální produkcí jsou spojené nižší ceny. Jakkoliv je otázkou, do jaké míry s nimi ještě lze počítat, neboť již nyní Sportage startuje na 570 tisících Kč.

Novinka stoprocentně zamíří výše, což je patrné již při pohledu do interiéru. Korejci se znovu přiblížili prémiovému segmentu, což je směr, jakým míří prakticky všichni mainstreamoví výrobci. Máme tu tedy novou středovou konzoli, se kterou je spojen otočný ovladač převodovky. Nechybí ani volič jízdních režimů, stejně jako ovládání vyhřívání a dokonce i chlazení předních sedadel. Opomenout nesmíme ani digitální přístrojový štít spojený se středovým displejem do jednoho panelu.

Kia zatím tají detaily, načež není jisté, že třeba základní modely nedostanou analogový přístrojový štít. S tím ale příliš nepočítáme, rozdíly spíše budou v palubním systému a jeho schopnostech. Stejně jako pod kapotou, ovšem i v tomto ohledu jsou Korejci tajemnější než hrad v Karpatech. Stávající provedení je nicméně k mání s benzinovou i dieselovou jedna-šestkou, což nejspíše zůstane. Danou nabídku ale bezesporu rozšíří další hybridní varianty.

Přesunout se tak můžeme k venkovnímu vzhledu, kdy zejména čelní partie nepadly do oka každému a už teď v internetových diskuzích budí vášně. Minulostí je slavný tygří čumák, místo toho zde máme spíše styl, jakému aktuálně podléhá celý automobilový svět. To ale ve výsledku není překvapivé, neboť design je dnes podřízen hlavně aerodynamice. Stylistům tak na hrátky zbývají pouze detaily, ovšem i ty musí přispět k co nejnižší spotřebě. A právě proto začíná být moderní produkce tak moc unifikovaná.

Platí to zejména v případě světel, trojúhelníkový tvar v poslední době použilo hned několik výrobců. Ocenit je nicméně třeba to, že zadní lampy jsou vyvedené v podobném stylu, díky čemuž nová Sportage působí uceleně. To se pro změnu dnes příliš nenosí, místo toho designéři v tomto ohledu najeli na styl „každý pes, jiná ves“. Kia je tak svěží výjimkou, což je ještě umocněno stylistickým paketem X-Line přihazujícím černé doplňky či ližiny.

Pokud se tedy srovnáte s onou přídí, nejspíše nebudete mít důvod ke kritice. Z prvních snímků se zdá, že vůz rovněž narostl, a to hlavně do délky a v rámci rozvoru. S odvážnějším vzhledem a lepšími materiály v kabině tak spojí i větší prostor. Jak jsme tedy již naznačili, po stránce cenové je třeba počítat s vyššími sumami, než za jaké je Sportage k mání nyní.

Kia Sportage páté generace působí zvenčí i zevnitř více prémiově, jakkoliv zejména na design přídě si budete muset chvíli zvykat. Stejně tak bude třeba akceptovat vyšší ceny, a to přesto, že výroba setrvá ve slovenské Žilině. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec