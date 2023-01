Nové velké levné SUV Číny míří velmi rychle i na západní trhy, značka má velmi odvážné plány včera | Petr Prokopec

Na první velký západní trh automobilka vyrazila se vší vážností teprve loni, přesto tam chce už záhy dosáhnout 75 tisíc prodejů ročně. Napomoci jí k tomu má i Tiggo 9, které překonává konkurenci rozvorem, i když zaútočí s podstatně nižší cenou.

Automobilka Chery byla založena v roce 1997, přičemž již o pouhé dva roky později začala produkovat první vozy. Zpočátku šlo pouze o lehce přepracovaný Seat Toledo, jen u koupě licence od Volkswagenu ale Číňané nezůstali. Místo toho navázali spolupráci také s koncernem General Motors, stejně jako s Fiatem. Druhá zmíněná kooperace pak sice velmi rychle zamířila k ledu, to už dnes Chery ale netrápí. Firma totiž již od roku 2001 pozvolna naplňuje své globální ambice. Činná je tak v řadě jihoamerických zemí, stejně jako v Africe nebo Rusku.

Dalším trhem, na kterém se Číňané chtějí prosadit, je Austrálie. Tam hodlají ještě letos začít nabízet SUV Tiggo 7 a Tiggo , nabídku ale plánují rozšířit také o zcela nové Chery Tiggo 9. To se ukázalo teprve nedávno, přičemž ve své domovině zamíří do prodeje v květnu. Mluvčí australského zastoupení pak sice detaily další expanze nechtěl komentovat, s ohledem na ambice značky to ale vlastně ani nebylo potřeba. Otázkou tak vlastně není zda, nýbrž kdy velké SUV na nejmenší kontinent zamíří.

Číňané přitom pozvolna pouští to světa nové informace, stejně jako upřesňují či vyvrací dosavadní spekulace. Aktuálně tedy lze potvrdit, že novinka bude měřit 4 820 milimetrů na délku, 1 930 mm na šířku a 1 699 mm na výšku. Dorazí pak s velkorysým 2,82metrovým rozvorem, čímž o pět milimetrů překoná Kiu Sorento. Ještě dále v prachu pak Tiggo 9 nechá Škodu Kodiaq, která se může pochlubit 4,7metrovou délkou a 2 791 milimetry mezi nápravami. Oproti oběma konkurentům ale bude podstatně levnější - v Číně má Tiggo 9 startovat okolo 160 tisíc juanů, což je asi 527 tisíc Kč. Na takový kus luxusně pojatého auta je to opravdu málo.

Vrcholné Tiggo mělo dorazit na trh už v loňském roce, nakonec však byl vývoj pozdržen. Nejspíše i proto, že vůz nakonec vyfasoval zcela novou platformu M3X. Písmeno „M“ přitom odkazuje na Mars a má symbolizovat neustálou touhu objevovat. Trojka pro změnu reflektuje tří výhody této architektury, jimiž jsou inteligence, výkon a flexibilita. Ve finále tu pak máme „X“, za nímž se skrývá nekonečno možností. Tím jsou přitom míněny hlavně různé zdroje pohonu.

Tiggo 9 sice bude zpočátku k dispozici pouze s benzinovým dvoulitrem naladěným na 254 koní, se kterým se rozjede na limitovaných 205 km/h, nová architektura má nicméně umožnit také zástavbu plug-in hybridního pohonu. A stejně tak i ryze elektrického, jakkoli také u něj můžeme očekávat přítomnost spalovací jednotky. Ta však nebude sloužit k roztáčení kol, nýbrž k výrobě elektrické energie. Díky tomu nebude třeba obřích baterií, i tato verze tak nebude muset být až tak drahá.

Lze už jen dodat, že čistě benzinová verze bude standardně osazena pohonem předních kol, u vyšších úrovní výbavy nicméně zákazníci budou moci sáhnout po pohonu 4x4. Na výběr také budou mít mezi 19- a 20palcovými litými koly, panoramatická střecha, podsvícené logo na přídi a zapuštěné kliky dveří jsou nicméně součástí standardu. To samé platí o 12,3palcovém digitálním přístrojovém štítu a stejně veliké obrazovce multimédií.

Chery doufá, že v Austrálii se v brzké době dostane na hranici 75 tisíc prodaných aut ročně. To je vskutku odvážný plán, zvláště když značka se k protinožcům vrátila teprve loni na podzim. Původně na nejmenší kontinent zamířila již v roce 2011, kdy zde začala nabízet malý městský vůz J1. A jakkoli ten byl v dané době vůbec nejlevnějším novým autem v zemi, prodeje kvůli předsudkům nebyly oslnivé a Chery o čtyři léta později zavřelo krám. Teď do Austrálie míří se vší vážností.

