Nové velké SUV Dacie slaví už po roce výroby významný milník, při své ceně je to obrovský hit

Petr ProkopecNečekali bychom, že zrovna tohle auto shrábne bank, ale nakonec to dává smysl. I když je to nejdražší Dacia vůbec, pořád platí, že v poměru hodnoty a ceny nabízí víc než kdo jiný. A to ke značce láká nové zákazníky, půjde o podstatnou část kupců už 100 tisíc kusů.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Pokud zatoužíte po Dacii Bigster, musíte si připravit minimálně 556 900 Kč. To obecně vzato není malá suma, je ale třeba si ji zasadit do správného kontextu. Nová auta v posledních letech razantně zdražila, pod 300 tisíc korun tak u nás nekoupíte už ani jedno. A i taková Škoda Fabia momentálně startuje na 420 tisících Kč. Za tyto peníze navíc můžete počítat jen se čtyřmetrovým hatchbackem, jehož přední kola roztáčí atmosférická verze litrového tříválce. A výbava je mizerná - počítat sice můžete s klimatizací, ovšem třeba za litá kola už musíte připlácet.
Nyní se vraťme k Bigsteru, který už v základu disponuje 17palcovými disky z lehkých slitin. Klimatizace mu taktéž nechybí, vedle ní pak dostal do vínku rovněž multimédia s 10palcovým displejem či zadní parkovací senzory a kameru. Pod kapotou je pak sice třeba taktéž počítat s tříválcem, ovšem ten je 1,2litrový a přeplňovaný. Pomocnou ruku mu navíc dodává mild-hybridní technika. Pod pravou nohou tak máte 140 koní, se kterými zvládnete stovku za 9,8 sekundy, zatímco průměrná spotřeba byla vypočítána na 5,5 l/100 km. Především je to ale o několik tříd větší auto jiného typu, jde o SUV.
Ve světle těchto skutečností tak Bigster již nevypadá draze, spíše se jeví jako nabídka, kterou skoro nejde odmítnout. A zákazníci se k tomuto vozu opravdu netočí zády, jen v Česku totiž bylo loni zaregistrováno 2 233 kusů. To je opravdu pozoruhodný úspěch, neboť dodávky zákazníkům se pořádně rozjely až ve druhém pololetí - do června Dacia předala jen 440 aut. To je přitom pomalu stejný počet kusů, jaký měl Bigster na kontě za samotný prosinec, kdy bylo zaregistrováno 423 vozů.
SUV dlouhé 4 570 milimetrů ale pochopitelně neboduje pouze v Česku, ale po celé Evropě. Třeba v Německu se tento model stal čtvrtým nejžádanějším mezi privátní klientelou. Není tedy překvapivé, že rumunská automobilka nyní slaví významný milník 100 tisíc vyrobených kusů, a to pouhý rok poté, co se montážní linky v rumunském Mioveni rozjely. Je přitom skoro jisté, že pokud Dacia produkci navýší, dočká se dvojnásobné mety ještě dřív - Bigster si objednalo 13 tisíc lidí ještě před zahájením výroby a jeho prodeje postupem času rostou,
Sama automobilka uvádí, že větší bratříček Dusteru překonal veškerá její očekávání. Není tak překvapivé, že hodlá kout železo, dokud je žhavé, a chystá další model mířící do vyšších segmentů. Obávat se pak rozhodně musí především Škoda, neboť jde o soupeře Octavie Combi. Rumuni navíc hodlají svému kombíku dodat vyšší světlou výšku, pročež vlastně pokryje potřeby širšího spektra zákazníků. S cenou se ale bude startovat níž, úspěch by tedy mohl být ještě větší.
Bigster u nás sice startuje na 556 900 Kč, jenže třeba u takové Škody za dané peníze dostanete menší, slabší a hůř vybavený Kamiq. Není tak divu, že je rumunské SUV obrovský hit po celé Evropě. Foto: Dacia
