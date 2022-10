Nové Volkswageny se znovu prodávají v Rusku, zabránit tomu asi nedokáže nikdo před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

S ohledem na okolnosti bylo jen otázkou času, než této možnosti někdo využije. A VW nemá důvod proti ní jakkoli bojovat - sankce se jí nedotýkají a při klesajícím zájmu o nové vozy bude za každé prodané auto navíc rád.

Minulý týden se začalo znovu mluvit o o možném prodeji továrny Volkswagenu v ruské Kaluze. Německá automobilka totiž 1. března v reakci na dění na Ukrajině přistoupila k pozastavení výroby. V té době přitom asi nikdo nepředpokládal, že by válka mohla trvat déle než pár měsíců. Zakrátko nicméně od prvního výstřelu uplyne už měsíců osm. A je vskutku otázkou, kdy padne ten poslední - může se tak stát příští týden, stejně jako konflikt nemusí ustat ještě několik let.

Právě tento stav nejspíše donutí VW k opuštění Ruska coby lokálního výrobce aut. Neznamená to pochopitelně, že by se v budoucnosti Němci nemohli do Ruska vrátit, to by se ale muselo změnit hodně věcí. Stejně tak to ale neznamená, že by tento trh opustili zcela. A už vůbec to neznamená, že by na něm nemohl být k dispozici jeho nové vozy.

Je totiž třeba mít na paměti, že VW je globální firmou, která má své továrny mimo jiné v Indii a v Číně, což jsou země, které se k sankcím převážně EU a USA nepřipojily a s Ruskem nadále obchodují. A dokud se na tom nic nezmění, mohou sloužit jako zdroj nových Volkswagenů i pro Rusy.

Aby auta takto do největší země světa dovážel sám VW, na to by se musela situace aspoň trochu uklidnit. Jakémukoli jinému subjektu v tom ale zabránit nelze, a tak se to už děje. V Rusku totiž začal být prodáván nový Volkswagen Bora, za jeho výrobou stojí VW spolu s čínskou značkou FAW. Ruský dealer VW se tak chopil příležitosti a do země dováží nové sedany s 1,5litrovým motorem o 113 koních, které má na povel automat.

Vozy jsou nabízeny pouze s úrovní výbavy Elite, která mimo jiné zahrnuje klimatizaci, parkovací senzory, tempomat, monitoring jízdy ve zvoleném úhlu, přednárazový systém nebo čelní LEDky. V této konfiguraci přitom Bora vychází na 2 490 000 RUB. O úplně lidový vůz tak nejde, v české měně je to 1 018 000 Kč, ale kurs rublu je uměle vysoko. Více poví, když řekneme, že auto se v Rusku prodává přibližně za cenu tamní Škody Octavia (od 2 613 000 RUB), což také není málo, ekvivalent milionové sumy to ale nepředstavuje.

Detaily nabídky ale nejsou až tak podstatné, důležitější je, že se to děje. A nikdo nezabrání tomu, aby dovoz probíhal ve velkém, klidně i přímo pod taktovkou FAW. Tato automobilka ostatně již na počátku října začala potichu realizovat plán, jak navýšit svou přítomnost na ruském trhu. Dovážet chce z Číny tříleté ojetiny vlastní výroby, mezi nimi pak i Volkswageny Jetta. Přidání nových vozů do mixu pak už bude jen drobnost. VW nakonec může být rád - zájem o auta klesá všude, Čínu nevyjímaje, využití volných kapacit mu přijde vhod.

Čtvrtá generace čínského Volkswagenu Bora byla odhalena v roce 2018. V Číně je k dispozici stále, odtud se nyní také dováží do Ruska. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Mail.ru

Petr Prokopec

