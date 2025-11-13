Nové vrcholné SUV Nissanu nedostane motor, ve který všichni doufali, z vysvětlení manažera jde hlava kolem
Petr ProkopecZnovuzrozená legenda vypadá sympaticky jako vždycky, ale jen do chvíle, než se podíváte pod její kapotu. Tam každý čekal optimální motor pro tento druh auta, tedy diesel, žádný už ale nedorazí.
První generace Nissanu Patrol přišla na svět už v roce 1951. Vystačit si musela s benzinovými motory, podobně jako ta druhá. Diesely totiž v té době ještě nebyly natolik kultivované, aby zamířily kamkoli jinam než do nákladních aut. Jako první s nimi navíc začaly koketovat evropské automobilky, jmenovitě Francouzi, jak jsme kdysi vzpomínali. Pak se přidali hlavně Němci a Italové, Japonci následovali až později. Ale o to rychleji na to šli - už u třetí generace Patrolu dieselová část nabídky překonávala tu benzinovou.
Podobně tomu bylo také u nástupců, v roce 2010 nicméně Nissan přišel s šestou generací, u které již nabídnul pouze benzinové motory. Japonci si to ovšem mohli dovolit, neboť v prodeji i nadále zůstával její předchůdce, který s diesely k dispozici byl. Loni ovšem došlo na velké střídání stráží, neboť dorazil Patrol s pořadovým číslem sedm. Ten vystřídal oba své předchůdce najednou, přičemž Japonci v době premiéry mluvili pouze o dvou benzinových agregátech, 3,8litrovém atmosférickém šestiválci a přeplňované 3,5litrové vé-šestce. Přesto každý čekal, že přijde i diesel, Patrol je populární na řadě trhů, kde na naftu v takových autech nedají dopustit, mj. v Austrálii.
Jak se ale nyní ukázalo, SUV dlouhé 5 350 milimetrů si s těmito dvěma agregáty bude muset vystačit, a to nejspíš po celý svůj životní cyklus. Automobilka se přitom ohání vůlí lidu, jenže taková slova působí jen jako výmluva. „Důvodem (absence dieselu - pozn. red.) je, že toto auto vychází z potřeb zákazníků a je tím, zač je klientela ochotna platit,“ sdělil produktový šéf značky Antonio Lopez kolegům z Drivu. Problém je v tom, že zrovna v Austrálii jsou dieselová SUV a pick-upy v kursu a jejich podíl na trhu v posledních letech roste. Konkurenční vozy je navíc nabízí a taková Toyota Land Cruiser 300 je k mání jen s ním a boduje. Říci za této situace, že jde o reflexi přání zákazníků... Z toho jde hlava kolem.
Kromě nejmenšího světového kontinentu je Patrol k mání také na Středním východě, kde s naftou skutečně velkou díru do světa neudělá, pod názvem Armada ale nechybí ani v severoamerické nabídce značky, kde by s dieselem bodovat mohl - také tam v posledních letech klientela velkých SUV a pick-upů na naftové motory slyší pro jejich typické vlasnosti. Ostatně i proto jej třeba Ford nabízí pod kapotou pick-upu F-150, nejprodávanějšího to vozu v zámoří.
Lze samozřejmě připustit, že benzinové verze by mohly mít i tak prodejně navrch, nicméně stejně tak je třeba vzpomenout, v jaké situaci se Nissan momentálně nachází. Od automobilky klientela spíš odchází, než aby se houfovala před jejími showroomy. Absence dieselu tak nepovede k ničemu jinému než k dalšímu pádu prodejů a poklesu podílu na trhu. Nissan přitom jednu takovou 2,3litrovou jednotku používá v pick-upu Navara, ovšem ta je již poměrně stará. A ani do její modernizace se značce vyloženě nechce.
Nejsou to tedy zákazníci, kdo by rozhodl o konci dieselu, nýbrž jen a pouze firemní politika, jak ostatně Lopez nepřímo naznačil. Uvedl totiž, že „nyní se mění trendy, neboť auta, která přistávají v Austrálii, jsou benzinová, elektrická nebo hybridní“. Přesně taková je nabídka Nissan na starém kontinentu, kde by značka diesely mohla vesele prodávat dál. Jenže nechce, do popředí totiž soustavně tlačí hlavně elektrifikaci. A právě to, ne klientela, ovlivňuje její nabídku i jinde.
Nový Patrol tak zjevně bude bodovat u méně lidí než ten předchozí, což klidně může být konec toho modelu. A ne nutně jen proto, že ztrátu možná i desítek procent zákazníků automobilka pocítí, ale i kvůli jejímu přístupu k věci, který zákazníkům tradičně není milý. Však pokud automobilka prohlašuje, jak se řídí jejich přáními a tužbami, ovšem reálně se k nim staví spíš zády a chce, aby kupovali to, co jim nevyhovuje, jak na to mají reagovat? Je to klasický případ dráždění hada bosou nohou - vždy jednou uštkne.
Nový Patrol bude k mání jen se dvěma benzinovými šestiválci, ačkoli poptávka po velkých naftových SUV nikam nezmizela. Nissan je ale přesvědčen, že ano. Foto: Nissan
Zdroje: Drive, Nissan
