Novému řešení pohonu aut od Porsche vdechli život, celkovou efektivitou strčí elektromobily do kapsy

Zatímco se většina automobilového světa trápí, kde vzít baterky s dostatečnou energetickou hustotou, jak je levně a ekologicky vyrobit, kde pro ně vzít elektřinu a jak ji k nim dostat, Porsche ukazuje mnohem jednodušší cestu - syntetická paliva.

V současné době po celém světě jezdí zhruba 1,3 miliardy aut se spalovacími motory. A je nad Slunce jasné, že naprostá většina tohoto počtu bude v provozu i po roce 2035, kdy chce Evropská unie poslat benzinové a dieselové motory na věčnost. Částečně to budou ta samá auta, částečně ale půjde o nové spalovací vozy, které do té doby vzniknou. Je i proto zcela nesmyslné spatřovat spásu jen v elektrických autech, které mají pořád daleko k tomu, aby dominovala byť jen prodejům nových aut, natož pak v rámci flotily provozovaných vozů.

Nemá tedy smysl tlačit jen na tuto cestu, chce to pracovat i s dalšími řešeními, která dokáží snížit spotřebu fosilních paliv. Brusel si odmítá sundat z očí zelenou pásku a dál vidí jediné, vedle toho Porsche neztrácí zdravý rozum. Nepočítá tedy jen s elektrickými auty, třebaže se jim nebrání, alternativu vidí v syntetických pohonných hmotách, které mají oproti elektromobilitě řadu výhod.

Ano, pořád platí, že je musíte vyrobit s využitím energie, kterou by šlo přímo pohánět (elektrická) auta, jenže to je efektivnější jen zdánlivě. Aby se tak mohlo stát, musíte vyvinout a vyrobit přes miliardu nových vozů, na tom nic efektivního není. Musíte pro ně vyrobit stejné množství baterek, které mají životnost okolo 8 let, na tom také nic efektivního není. K tomu potřebujete elektřinu, kterou ze „zelených” zdrojů není možné vyrobit, takže stejně skončíte z větší nebo menší část u uhlí. K tomu potřebujete kompletně novou infrastrukturu a ke všemu vám to do sebe musí zapadat teritoriálně a časově.

Elektřina má tu nevýhodu, že se složitě přenáší a ještě hůř skladuje. Jistě není problém vyrábět elektřinu v Praze a živit s ní třeba Mnichov, takové sítě máme, není ale rozumně možné ji vyrábět na jednom konci světa a spotřebovávat na druhém, teritoriální omezení existují. Větší problém ovšem je, že musí do značné míry vznikat v momentě spotřeby. Existují různé způsoby, jak s časovými rozdíly mezi momentem výroby a momentem spotřeby pracovat, ale všechny jsou relativně neefektivní. A akumulátory jsou neefektivní úplně nejvíc - jsou velké, těžké, drahé a nevydrží. A také se samy vybíjí, takže není možné mít jednu nabitou baterku k dispozici třeba na půl roku.

Proto jsou lákavá syntetická paliva, která stačí z oné energie na vstupu vyrobit prakticky kdekoli na světě, není žádný problém je uskladnit klidně v plastovém sudu a spotřebovávat kdykoli jindy, než jsou vyrobena. Je to v podstatě benzin nebo nafta vzniklá bez pomoci fosilních zdrojů, což z nich - i přes pořád stejně neefektivní přeměnu na pohybovou energii skrze spalovací motor - snadno udělá efektivnější řešení než elektromobily. Jen je třeba počítat skutečně vše, ne jen elektřinu sebranou ze stromu, pak skoro 100% efektivní elektromotor a hotovo.

Proto Porsche na toto řešení dlouhodobě sází a nyní v Punta Arenas v Chile zahájilo v nové továrně pilotní fázi čisté a efektivní výroby e-paliv. Porsche si jihoamerickou zemi zvolilo proto, že tam 270 dnů v roce fouká velmi silný vítr. Syntetické palivo zde tedy s pomocí větrných elektráren lze vyrábět skutečně ekologicky. Továrna navíc stojí poblíž Magellanova průlivu, který umožní snadný transport pohonných hmot do celého světa.

Zatím jde o pilotní provoz, takže objem produkce je malý. Automobilka uvedla, že během první fáze chce e-palivo vyrábět tempem 130 tisíci litrů ročně, to je nic. Někdy zhruba uprostřed dekády by již produkce měla vzrůst na 55 milionů litrů a ve finále ještě desetkrát. V ČR bylo loni spotřebováno 8,058 miliardy litrů paliva, takže jde pořád kapku v moři, ale to už je jen věc množství, princip je stále stejný - podobných výroben e-paliv mohou vzniknout tisíce, na rozdíl od baterií relativně ekologicky. Nakonec už plná kapacita této továrny by stačila Česku na více jak 20 dnů spotřeby, to už není zanedbatelné, jde-li o jednu malou továrnu a celou zemi.

Jsme tedy zvědavi, jaké úspěchy Porsche s tímto nápadem sklidí. Potřeboval by pro masivní využití pochopitelně rozsáhlé investice, to ale elektromobilita žádá též. A na konci elektrické cesty pořád stojí nutnost vyrobit miliardu nových aut, která se svou použitelností a životností ani neblíží spalovacím bratrům. E-paliva mohou živit kterýkoli z existujících vozů klidně dalších 20 nebo 30 let, aniž by bylo nutné vyrábět cokoli dalšího. A smiřovat se s jakýmkoli ústupky, taková auta budou prakticky bezemisně odvádět stejnou službu jako dnes na běžný benzin a naftu.

Porsche v jihoamerickém Punta Arenas zahájilo pilotní fázi výroby syntetických paliv. Zatím ho bude tak málo, značka počítá s jeho využitím jen v rámci vlastního šampionátu Porsche Mobil 1 Supercup, rozšiřování výroby je ale vlastně to nejmenší. Klíčový je princip, který dává větší smysl než zaplavování planety novými elektromobily a vším, co s nimi souvisí. Foto: Porsche

