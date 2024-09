Novému VW Transporter vyrazila na pomoc ta nejpovolanější z povolaných osob, ani ona ale nesvede vše

Petr Prokopec

Béda Trávníček? Ale kdepak, třebaže ten by možná na Čechy platil lépe. Volkswagen povolal do zbraně bývalého špičkového plavce a skokana do vody, který se ale proslavil až sérií filmů Transporter. O prodej dieselů se Jason Statham ani nebude muset snažit, ty ostatní asi nezachrání ani on.