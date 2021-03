Novináři vybrali 10 nejlepších aut světa pro rok 2021, Škoda Octavia ostrouhala před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Přestože česká automobilka měla mezi kandidáty velké želízko v ohni, nakonec nefiguruje ani mezi deseti nejlepšími. Do pomyslné top 10 WCOTY 2021 pronikli jen Japonci, Korejci a Němci.

Evropské auto roku 2021 již známe, v plném proudu je ale také volba toho světového (WCOTY neboli World Car Of The Year). Na konci března budou představeni tři finalisté v každé kategorii, ze kterých následně vzejde vítěz, jenž bude odhalen 20. dubna. Už teď ale známe nejlepší desítku aut pro letošní rok, ve které na rozdíl od předchozích kandidátů nefiguruje Škoda Octavia. V COTY bodovala, ve WCOTY už se ji to zcela jistě nepodaří. Mezi nejlepšími naopak nechybí vítěz evropského klání, Toyota Yaris, navíc její ostrá varianta GR může ovládnout také kategorii se sporťáky, jakkoliv konkurence pochopitelně nehodlá ustoupit bez boje.

S kým se tedy bude muset Yaris poprat? V případě kategorie Světové auto roku 2021 jde o Audi A3, BMW 2 Gran Coupe a řadu 4, Hondu e, Kiu K5 a Sorento, Mazdu MX-30, Mercedes-Benz GLA a Volkswagen ID.4. Selekce je to tedy rozmanitá, přičemž stejně jako v evropském finále bude muset japonský zástupce čelit dvěma elektromobilům. Těm sice zákazníci mimo Evropu holdují ještě méně než zde, ale doba je jaká je a z podobných klání nezřídka nevychází vítězně auta, která následně uspějí na trhu.

Přesunout se můžeme ke kategorii městských vozů, kde Yaris najdeme rovněž, stejně jako Hondu e. Této dvojici pak společnost dělá ještě Honda Jazz, Hyundai i10/Grand i10 a i20. Je tedy více než jisté, že titul půjde do Japonska či Koreje. Mezi luxusními auty pak má pro změnu šanci pouze Evropa, neboť do semifinálové pětky spadají Aston Martin DBX, BMW X6, Land Rover Defender, Mercedes-Benz třídy S a Polestar 2. Největší šance přitom má třícípá hvězda.

Tím se dostáváme ke sporťákům, tedy další kategorii, ve které figuruje Yaris. Nicméně jak jsme zmínili již v úvodu, tentokráte jde o verzi GR disponující výkonem až 272 koní. Ještě vyšším výkonem nicméně oplývá konkurence, do které se řadí Audi RS Q8, BMW M2 CS a X5M/X6M a Porsche 911 Turbo. Poslední zmíněný model pak může zabodovat i v boji o designové ocenění, o které se dále poperou Honda e, Land Rover Defender, Mazda MX-30 a Polestar 2.

Karty jsou tedy rozdány a nám nezbývá nic jiného než vyčkat, jak daná partie dopadne. Jsme přitom opravdu zvědavi, zda letošní rok bude rokem Yarisu, neboť čtvrtá generace se nestala pouze Evropským autem roku, ale shodou okolností také lednovým nejprodávanějším vozem starého kontinentu. A zatímco v prvním případě došlo na zopakování úspěchu první generace, ve druhém se jednalo o vůbec první takový počin v historii daného modelu.

10 nejlepších vozů Světového auta roku (WCOTY) 2021

Audi A3

BMW 2 Gran Coupe

BMW řady 4

Honda e

Kia K5

Kia Sorento

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Toyota Yaris

Volkswagen ID.4

5 nejlepších vozů Městského auta roku 2021

Honda e

Honda Jazz

Hyundai i10/Grand i10

Hyundai i20

Toyota Yaris

5 nejlepších vozů Luxusního auta roku 2021

Aston Martin DBX

BMW X6

Land Rover Defender

Mercedes-Benz třídy S

Polestar 2

5 nejlepších vozů Sportovního auta roku 2021

Audi RS Q8

BMW M2 CS

BMW X5M/X6M

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

5 nejlepších vozů designového ocenění roku 2021

Honda e

Land Rover Defender

Mazda MX-30

Polestar 2

Porsche 911 Turbo

Tato desítka novinek se uchází o titul Světové auto roku 2021, přičemž velké šance má Toyota Yaris, jenž by po evropském trůnu opanovala i ten globální. Zároveň se může stát také městským autem roku, stejně jako tím sportovním. Foto: Automobilky

Zdroj: WCOTY

Petr Prokopec