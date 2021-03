Novináři vybrali tři nejlepší auta světa pro letošní rok, je to dost zvláštní volba před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Mezi tři nejlepší auta světa se zařadily dva vozy, které si bude moci pořídit málokdo a jeden z nich u nás není k mání vůbec. Třetí alternativou je pak stroj, který ovládl už skoro vše.

Pokud zapátráte v historii všelijakých soutěží, v jejichž rámci došlo na vyhlašování nejlepšího auta či aut, zjistíte, že mnoho sportovních a luxusních automobilů na stupeň nejvyšší nevystoupalo. Je to vlastně poněkud paradoxní, neboť zejména v jejich případech výrobci přicházeli se zásadními inovacemi, které svět aut posunuly zas o krok dále. Jelikož však šlo o skutečné technologické skvosty, byla s nimi spojena nemalá cena. A právě ta v očích porotců byla překážkou, proč byl daný model eliminován nejpozději během semifinále. Pokud tedy vůbec měla ta či ona automobilka odvahu je nominovat.

Aktuálně celý svět mluví o elektrifikaci, která pochopitelně pronikla i do takových anket. A v tomto případě vysoká cena najednou nevadí. Zelený kredit je kladen nade vše, bez ohledu na to, kolik stojí, zda je vlastně vůbec k mání či co auto nabízí v jiných ohledech. Nesmíme totiž zapomínat i na tu skutečnost, že elektrický pohon míří především do Evropy nebo Číny, většinu zbytku světa míjí obloukem. Mohou za to především podmínky na trhu - chybí kupní síla, infrastruktura, cokoli podobného.

Přesto všechno se mezi tři nejlepší vozy Světového auta roku (WCOTY) 2021 a tedy i kandidáty na celkové vítězství hodlají ucházet hned dva elektromobily, a to Honda e a Volkswagen ID.4. Sekundovat jim bude vítěz evropského klání, Toyota Yaris, který je k mání alespoň v hybridním provedení. Ovšem japonská automobilka jej kupříkladu ve Státech nenabízí, stejně jako na tamním trhu nebude uveden ani druhý vůz ze Země vycházejícího slunce. ID.4 pak pro změnu zatím není k mání v Evropě. Pravidla tím ovšem porušena nejsou, neboť je třeba, aby k prodeji došlo alespoň na dvou kontinentech. Inu, každý si svět představujeme jinak.

V podstatě to tedy znamená, že vítězem ankety se může stát vůz, který nebude nabízen na druhém největším trhu světa. Pokud jím pak nebude Toyota, znamená to, že počítat bude třeba také s patřičně vysokou cenou. Ostatně Honda e v Česku startuje na 899 900 Kč, za což dostáváte hatchback menší než Škoda Fabia. VW ID.4 je pak k mání dokonce až od 39 995 USD (cca 1 045 000 Kč), přičemž jeho rozměry jsou sice větší, ovšem v rámci praktičnosti stále zaostává za spalovacími vozy.

Taková je ovšem dnes doba, načež nezbývá nic jiného než dodat, že o titul Městské světové auto roku se uchází mimo Hondy e a Toyoty Yaris ještě Honda Jazz. V luxusním segmentu pak budou soupeřit Land Rover Defender, Mercedes-Benz třídy S a Polestar 2, zatímco v případě sporťáků lze zmínit Audi RS Q8, Porsche 911 Turbo a Toyotu Yaris GR. Opomenout pak nesmíme ještě designové ocenění, kde znovu figuruje Honda e, a to ve společnosti Land Roveru Defender a Mazdy MX-30.

Vítězové jednotlivých kategorií i celé ankety budou oznámeni 20. dubna, přičemž již nyní je jasné, že žádný nepochází od americké automobilky. Místo toho tu máme zejména souboj Evropy a Japonska, u kterého je důraz kladen zejména na elektrifikaci. Tedy drahý pohon, který rozhodně nevyhovuje všem. Je to tedy stejné, jako kdyby titul zamířil k enormně drahému supersportu. Po jeho vlastnictví by ale na rozdíl od elektromobilu řada lidí alespoň toužila.

O titul Světového auta roku 2021 si to rozdají Honda e, Toyota Yaris a Volkswagen ID.4. Foto: Honda/Toyota/Volkswagen

Zdroj: WCOTY

Petr Prokopec