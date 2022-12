Novinka Alfy Romeo selhala v losím testu, ze sportovní slávy už zbyl jenom stín před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Neúspěch některých moderních aut v této zkoušce jde „hodit” na použité pneumatiky, v tomto případě ale platí pravý opak - vůz byl osazen obutím, které by i průměrným modelům pomohlo k lepším výsledkům. Přesto selhal.

Na základě jednoho parametru nikdy nejde celý vůz, přesto jsou výsledky aut v některých disciplínách velmi důležité. Těžko můžete za dobrý automobil označit takový, který ze stovky brzdí na 40 metrech místo 35 nebo který není schopen zvládnout úhybným manévr ani nejnižší obvyklou rychlostí. Právě tzv. losí test byl kdysi pro naprostou většinu aut formalitou, nyní se ale stal strašákem moderních aut. Nejnověji v něm pohořela i Alfa Romeo Tonale, od které si Italové slibují pomalu zázraky.

V extrémních situacích vůz skutečně nedokáže naplnit očekávání, která jsou s ním spojena. Mezi kužely bez ztráty květinky zvládl projet nejvýše rychlosti 74 km/h, tedy o 3 km/h pomaleji ve srovnání s tempem, které je považováno za nejnižší přijatelné - nejlepší vozy tuto disciplínu zvládají o 10 a více procent rychleji, to je obrovský rozdíl. Ze sportovní slávy Alfy Romeo tak jako by zbyl jen stín. A zklamání je jen větší, pokud vezmeme v potaz specifikace testovaného vozu.

Tonale totiž sice zamířilo do testu s nejslabším motorem, tedy v nejlehčí a nejmrštnější verzi s mild-hybridní jedna-pětkou naladěnou na 130 koní, navíc ve výbavě Edizione Speciale. S tou již nejsou spojena 18palcová či 19palcová litá kola, nýbrž rovnou dvacítky obouvající pneumatiky o rozměru 235/40 R20. Obutí P Zero navíc dodalo Pirelli a nejsou žádné eko-pneumatiky. V podstatě nevíme o autě jakéhokoli typu a tvaru, které by se na nich chovalo špatně. Alfa Tonale i v této verzi test nezvládla.

Je otázkou, co Italové udělali špatně. Španělé totiž dodávají, že na okreskách se Tonale chová subjektivně dobře, jakmile je ale potřeba prudce změnit směr, Alfa Romeo se začne chovat jako zatvrzelá šlechtična, se kterou nic nehne a jež hodlá kráčet vlastním směrem. Že to je nedotáčivě kupředu, asi nemusíme dodávat.

Autoři zkoušky posléze zjistili, že při běžném jízdním režimu vůz prakticky nebrzdí motorem. Po přepnutí do dynamického módu se věci lepší, ovšem stále nikoliv na úroveň, jež by zasloužila potlesk. Kupříkladu Nissan Ariya se dokázal dostat na 77 km/h. K dispozici sice měl větší styčnou plochu, neboť užíval obutí o rozměru 255/45 R20, šlo však o pneumatiky Michelin Primacy 4, které jsou navržené spíše s ohledem na úspornou než sportovní jízdu.

Ariya je navíc o poznání těžší než Tonale, přestože oba vozy mají na délku zhruba 4,5 metru, navíc má delší rozvor. To všechno hraje ve prospěch Italů, přesto dostali nařezáno. Auto navíc ani moc nezrychluje - nedostatek výkonu základní verze se totiž projevil při slalomu, na jehož počátku pomalu i čerstvě oholenému doroste plnovous, než se Tonale odlepí z místa. 160koňová verze tak bude zřejmě lepší volbou, neschopnost zvládat prudké úhybné manévry se ctí ale silnější motor vyřeší jen stěží.

S výbavou Edizione Speciale vychází Tonale na 1 020 000 Kč, přičemž pod kapotou lze počítat s mild-hybridní jedna-pětkou naladěnou na 130 koní. Za tutéž jednotku, jen disponující 160 koňmi, dáte o 47 tisíc korun více. Základní provedení nejenže moc nejede, ale nezvládá ani prudké úhybné manévry. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: km77.com@YouTube

