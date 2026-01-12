Nejnovější Alfa Romeo si říká Rudý měsíc a svými „plachtami” donutí červenat se i ty největší aerodynamické skvosty oboru
Nejnovější Alfa Romeo si říká Rudý měsíc a svými „plachtami” donutí červenat se i ty největší aerodynamické skvosty oboru
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Nešálí vás zrak, tohle je skutečně auto a jeho aerodynamické prvky. Přemýšlíme, jestli jsme už někdy něco takového viděli na silničním autě, nový speciál Luna Rossa postavený na bázi Gulie QV je ale má. A inspirací tu skutečně byly závodní jachty.
Od představení Alfy Romeo Giulia uplynulo loni v červnu už deset let. Letos podle původních plánů měla dorazit její nová generace, jenže Italové chtěli přejít na elektrický pohon. S tím by díru do světa rozhodně neudělali, zvláště když dojít mělo také na změnu karoserie - místo pohledného sedanu totiž mělo dorazit cosi jako kříženec mezi osobními vozy a SUV. To nemohlo fungovat, a tak po odchodu Carlose Tavarese z čela koncernu Stellantis muselo nové vedení zatáhnout za nouzovou brzdu. Nová Giulia se tedy opozdí, neboť ji čeká zásadní přepracování.
Stávající provedení ostatně dál má co nabídnout, skoro zraje jako víno, jak dokládá nově odhalená varianta Quadrifoglio Luna Rossa. Ta má propagovat nově založenou zakázkovou divizi Bottegafuoriserie, přičemž je zároveň odkazem na jachtařské závody. Platí to především o dvojitém zadním křídlu, kterému byly inspirací podvodní „ližiny“ jachty Luna Rossa AC75. U automobilu ovšem byly obráceny, pročež produkují 140 kilo přítlaku v rychlosti 300 km/h, tedy pětinásobek toho, co spoiler standardní Alfy Romeo Giulia Quadrifoglio.
Jen u toho však Italové nezůstali. Přepracování se dočkal také přední nárazník, který ozdobila boční stabilizační křidélka, zatímco spodek vozu počítá s lepším přísavným efektem. Edice Luna Rossa je tak vůbec nejaerodynamičtější verzí silniční Giulie, jaká kdy vznikla. Alfa Romeo se přitom rozhodla, že z jachtařských závodů načerpá inspiraci také pro šedý lak, který je doplněn černou centrální sekcí kapoty a červenými bočními polepy, na kterých se vyjímá nápis Luna Rossa.
Odkaz na rudý měsíc lze nalézt také na 19palcových litých kolech, jejichž okraje jsou černé a středy červené. Toto téma bylo zachováno také uvnitř, kde automobilka dokonce na část dekorací palubní desky použila skutečnou plachtu z jachty Luna Rossa AC75. Základní architektura kabiny však zůstává nezměněna, byť byla dále obohacena o sportovní sedadla Sparco. Standardem jsou pak nepřekvapivě karbonové panely, stejně jako je třeba počítat s volantem s pádly řazení.
Po stránce mechanické totiž Luna Rossa zůstává u standardního šestiválcového ústrojí, které je spárováno s automatickou převodovkou. Ta nicméně na zadní kola přenáší 520 koní, za čímž stojí také použití výfuku Akrapovič. S ním pak širokému okolí dáváte snadněji najevo, že se blíží cosi výjimečného. Což edice Luna Rossa naplňuje beze zbytku, vyrobena totiž bude v pouhých 10 kusech. Na jejich cenu se ovšem neptejte, každý sedan již má svého majitele.
Pokud jste právě zaplakali, máme pro vás dobrou zprávu - i když je třeba k ní přistupovat s menší odměřeností. Divize Bottegafuoriserie se totiž teprve rozjíždí a přijít má s dalšími limitkami. Ostatně nová Giulia má dorazit až příští rok, načež ta dosluhující bude ještě potřebovat prodejní vzpruhu. Zároveň se k nám ovšem dostaly zprávy, že provedení Quadrifoglio by u toho již příště nemělo být. Jenže v branži se nyní názory mění co hodinu, pročež uvidíme, co bude či nebude.
Giulia Quadrifoglio Luna Rossa je odkazem na závodní jachty i červený měsíc, po kterém je pojmenoán jak vůz, tak jeho předobraz. K dispozici bude jen 10 kusů, každý ale již má svého majitele. Foto: Alfa Romeo
Zdroj: Alfa Romeo
