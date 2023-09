Novinka BMW připomíná film Minority Report. Auta budou předvídat to, co se ještě nestalo, půjde toho zneužít před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Co bylo před pár lety jen filmovou fikcí, to se nyní tak trochu stává realitou. Nejde tu o život ani o svobodu, na to je zatím BMW krátké, o vaše peníze tu ale může jít docela snadno.

Začínáme mít pocit, že americký spisovatel Philip K. Dick měl moc nahlédnout do budoucnosti dříve, než se skutečně odehrála. Ve svých dílech totiž dokázal s hrozivou přesností už před desítkami let předvídat to, co se dnes teprve začíná dít. Pokud netušíte, o jaké romány či povídky jde, zmíníme jejich filmové adaptace jako Blade Runner, Total Recall či Minority Report a jistě budete v obraze. Přičemž za pozornost stojí hlavně poslední snímek, ve kterém tři tzv. tušitelé předpovídají vraždy, které se teprve mají v nejbližších dnech stát.

Právě tuto schopnost, tedy předvídat, co se teprve má stát, nyní začíná získávat umělá inteligence. V tomto ohledu můžeme odkázat ještě na jeden snímek, a sice na druhý díl Kapitána Ameriky. V něm zkorumpovaný agent Shieldu Jasper Sitwell vypráví o tom, kterak je „21. století digitální kniha. A Zola v ní naučil Hydru číst. Bankovní výpisy, lékařské záznamy, dotazníky, emaily, telefony, výsledky školních testů... Zolův algoritmus zanalyzuje vaší minulost a tím určí vaši budoucnost.“

Zní to také hrozivě, dokonce i ve chvíli, kdy se jedná jen o film. Ještě hůře však lze o celé věci smýšlet, když si uvědomíte, že vše se již děje. Jakmile totiž zamíříte na internet, všude necháváte své digitální stopy. Nikdo sice neví, kdo přesně jste, přesto si vás na základě vašeho chování reklamní systémy přečtou velmi dobře a na základě zjištěného vám pak přizpůsobují reklamy. Někdy se až musíte divit, že vidíte bannery propagující věci, které jste na internetu ani nehledali, o kterých jste si ani nečetli a přesto systém tuší, že zrovna ty sháníte - dali jste k tomu dostatek jiných vodítek.

Protože se z aut začínají stávat počítače na kolech, není vlastně až tak překvapivé, že jejich výrobci plánují najet právě na onu vlnu předvídání budoucnosti. Jako první se do služby hlásí BMW, které aktuálně přišlo s novým programem Proactive Care. V jeho rámci bude umělá inteligence získávat od vozu rozličná data spojená s vašimi zvyklostmi, stylem jízdy a samozřejmě i stavem samotného auta. A jakmile nabude dojmu, že je vaše auto zralé na nějaký servisní zásah, samo vás skrze aplikaci My BMW upozorní a následně ho dokáže i obstarat.

Něco takového na první pohled působí neškodně a vlastně až vstřícně. Svým způsobem majitelům odpadá nutnost na něco myslet, auto pomalu všechno ohlídá samo. Skutečně ale po něčem takovém toužíme? Stačí jen vzpomenout, co způsobil příchod navigací. Ano, s jejich pomocí lze velmi snadno dorazit do cíle. Jenže v té chvíli zcela přestáváte vnímat okolí a u některých mám pocit, že když jim přestane navigace fungovat, netrefí ani domů.

Navíc hrozí riziko podobné jako v onom Minority Report - že se z dobrého sluhy stane zlý pán. Stejně jako se v tomto filmu po sérii úspěšných předejití řadě plánovaných zločinů už nikdo nezabýval tím, zda se náhodou tušitelé nemohou mýlit či zda celý systém není aktivně zneužíván, v určitou chvíli se nikdo z majitelů BMW nebude zabývat tím, zda auto tu či onu věc skutečně potřebuje. A někdo v BMW může začít celý systém obdobně zneužívat, aby třeba zajistil permanentní plné vytížení servisů, i když řada aut reálně žádný zásah nebude potřebovat. Nepůjde o život, nepůjde o svobodu, půjde jen o vaše peníze. I to ale nakonec může bolet.

Doba, kdy jste byli v případě péče o vaše auto pánem situace, evidentně pozvolna končí. Kontrolu přebírají auta a ta ovládají jejich výrobci. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

