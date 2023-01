Novinka BMW zvládá oslnit víc než výsměch tradicím od téže značky, je rychlejší, praktičtější i levnější před 3 hodinami | Petr Prokopec

Měně je někdy více zjevně platí i ve světě aut. BMW se loni pokusilo navázat na svou asi největší moderní ikonu a skončilo to velkým zklamáním. Nyní bez velkých dramat vytáhlo vlastně polovičatou alternativu a ukázalo, že CS může být víc než CSL.

BMW M4 CSL je nejen z našeho pohledu neskutečným zklamáním. Mnichovská automobilka totiž zcela rezignovala na ono písmeno „L“ v názvu, které odkazuje na lehkost. Kupé sice proti výchozímu provedení odlehčila, ovšem i tak je třeba po usednutí řidiče za volant počítat s 1 700 kilogramy. Když přitom v roce 2014 přišla na svět předchozí generace M4 F82, vážilo základní kupé pouhých 1 515 kg. A to ani nemluvíme o variantách GTS či CS, v jejichž případě došlo na redukci hmotnosti hlavně skrze karbonovou dietu. A připomínat hmotnost původní M3 CSL, tedy vozu generace E46, to už by bylo jen sypáním soli do rány.

Nejnovější varianta M4, jejíž výroba byla omezena pouze na tisíc kusů, přitom nezvládá oslnit ani dynamikou. Je sice pravda, že Nordschleife umí obkroužit za 7 minut a 20,2 sekundy, když si ale pustíte video se záznamem této jízdy, plesat nadšením nebudete, je to pocitově velmi nepřesvědčivé představení. Navíc je třeba dodat, že podobných časů budou s to dosáhnout pouze profesionálové, a to mimo jiné proto, že vůz disponuje pouze pohonem zadních kol. Ten sice může být zdrojem zábavy, ovšem na druhé straně je třeba počítat se stovkou až za 3,7 sekundy a faktickou nevyužitelností výkonu za jiných než optimálních klimatických podmínek. Proto je na stovce rychleji i regulérní kupé poháněné 510 koňmi, zatímco CSL jich do vínku dostalo 550.

Nyní tu nicméně máme jakýsi mnichovský odpustek. Ani M3 CS pochopitelně nepatří mezi nejlehčí auta na trhu, na kontě má 1 765 kg. Nicméně v tomto případě chybí do nebe volající písmeno „L“. Místo toho zde máme pár dveří navíc, třímístnou zadní lavici a především pohon všech kol. Je tak vlastně skoro zázrak, že novinka váží jen o 65 kilo více než speciál, za který bylo třeba zaplatit více než 4 miliony korun. Oproti němu je M3 CS levnější, třebaže ne levná - v Německu startuje v základu na 146 000 Eurech (cca 3 485 000 Kč).

Oproti výchozí variantě M3 Competition xDrive, která je k dispozici od 2 601 300 Kč, jde tedy o pořádný nárůst, nepřichází ale výměnou za nic. Stejně jako M4 CSL totiž i tato novinka vyfasovala výkonnější verzi třílitrového šestiválce S58. Na všechna čtyři kola tak míří 550 koní a 650 Nm, díky čemuž stovku zvládnete již za 3,4 sekundy. Ke zdolání dvoustovky pak sedan potřebuje 11,1 sekundy, přičemž jeho rozlet ukončí omezovač na hodnotě 302 km/h.

BMW si nicméně nevyhrálo pouze s pohonnou jednotkou. Zaměřilo se i na podvozek, který těží z adaptivních tlumičů a stabilizátorů s odlišnou charakteristikou. Překalibrováno bylo rovněž řízení a 19palcová přední a 20palcová zadní kola disponují odlišným sklonem. Standardně přitom obouvají semi-slicky Michelin Pilot Sport Cup 2, zákazníci nicméně mohou zvolit i silniční pneumatiky. Stejně tak mohou volit mezi zlatým a černým provedením ráfků, k dispozici mají i karbonové brzdy.

Přesunout se můžeme do interiéru, kam se nastěhovala dvojice předních karbonových sedadel. Na rozdíl od M4 CSL pak novinka disponuje také zaobleným displejem, který tvoří 12,3palcový digitální přístrojový štít a 14,9palcová obrazovka multimédií. Obojí nicméně překrývá jednodílný skleněný kryt. Před ním pak trůní Alcantarou obšitý volant s karbonovými pádly řazení, zatímco na středovou konzoli se nastěhovalo tlačítko umožňující volbu ze dvou individuálních nastavení.

V případě exteriéru se již CS oproti výchozímu BMW M3 příliš neliší, třebaže dává více najevo použití karbonových vláken na střeše, krytech zpětných zrcátek, zadním spoileru a difuzoru. Vybírat přitom klientela může ze čtyř barev, kdy kromě vyobrazené Signal Green jsou k dispozici také metalické odstíny Brooklyn Grey, Sapphire Black a Frozen Solid White. Tím jsme se ovšem dostali až na úplný konec tiskové zprávy, která sice zmiňuje, že CS je limitovanou verzí, časové či kusové omezení však už dále neupřesňuje.

