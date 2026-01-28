Novinka Dacie se rozložila při losím testu. Nezvládla ho tak, až si sedřela ráfek kola, k úplnému otočení chybělo málo
Petr ProkopecPro těžká moderní auta s pneumatikami preferujícími minimum valivého odporu se tento test stal tvrdým oříškem, už dlouho ho ale žádné auto nezvládlo tak bídně jako Dacia Bigster. Automobilka problém bagatelizuje, ve stejné formě se ale objevuje opakovaně. V čem je potíž?
včera | Petr Prokopec
Pro těžká moderní auta s pneumatikami preferujícími minimum valivého odporu se tento test stal tvrdým oříškem, už dlouho ho ale žádné auto nezvládlo tak bídně jako Dacia Bigster. Automobilka problém bagatelizuje, ve stejné formě se ale objevuje opakovaně. V čem je potíž?
Dacia má za sebou pozoruhodný rok. Za minulých 12 měsíců dokázala celosvětově prodat 697 408 nových aut, což je firemní rekord a meziroční posun o další 3 procenta proti předchozímu maximu. Králem prodejů se pro značku stalo Sandero, které zamířilo do 289 295 firemních či privátních garáží. V Evropě se navíc již druhý rok v řadě stalo nejprodávanějším vozem vůbec. Od bouřlivého aplausu značku tak dělil jen propad zájmu o tento model o 6,5 procenta. Situaci pak příliš nepomohl ani Duster, jehož 193 974 registrací představuje dokonce 9,8procentní pokles.
Pro Dacii se ovšem velmi úspěšným stal vstup do vyšších pater trhu. Model Bigster, který se začal prodávat v červnu, totiž ve druhé půlce loňského roku zaujal víc než 67 tisíc zákazníků. Pro letošek pak rumunská automobilka nejspíš může počítat s ještě vyššími registracemi, neboť postupně dochází k rozšiřování nabídky. Bigster je tak možné objednávat i v mild-hybridní verzi s pohonem všech kol, kdy navíc benzinová jedna-dvojka byla upravena tak, aby mohla spalovat i LPG.
Za toto provedení u nás dáte minimálně 699 900 Kč, což sice na poměry Dacie není zrovna málo, ovšem v porovnání s konkurencí stále šetříte. A pokud se obejdete bez plynu a systému 4x4, můžete si kapsu vyprázdnit ještě o trochu méně, i když dostanete vyšší výkon - za hybrid disponující 155 kobylami si totiž místní zastoupení účtuje od 672 900 Kč. Kromě jedna-osmy a elektromotoru přitom v takové chvíli již dostáváte i automatickou klimatizaci či lité sedmnáctky.
Bigster nicméně může dostat i 19palcová kola, a právě s těmi hybridní variantu otestovali kolegové z Auto Bildu, kteří vozu dali dost mizerné vysvědčení. Velké SUV Dacie od nich konkrétně dostalo známku 2,4, která naznačuje nemalou nespokojenost. Ta navíc nevycházela z tvrdých plastů v kabině či jiných akceptovatelných nedostatků, ale z rozkladu vozu v losím testu, jaký jsme už dlouho neviděli. Bigster při prudkém vyhýbacím manévru opravdu neexceloval, když se nejprve silně nakláněl na levé přední kolo a pak po něm začal poskakovat tak moc, že dokonce došlo na odření ráfku o asfalt. To jsme v životě nezažili s žádným autem. Obě pravá se pak na chvíli ocitla ve vzduchu, tedy mimo vozovku - na přiložených záběrech jiného testu můžete podobné chování vidět též, byť než až v takové míře.
Něco takového je krajně nebezpečné, neboť v podstatě stačí, aby tlak v pneumatikách snížila okolní teplota či vozovku „zdobil“ nějaký ten výmol a již by mohlo dojít na převrácení vozu, jak podotýkají kolegové. Dacia dostala prostor pro reakci a uvádí, že zapůjčený vůz byl předprodukční exemplář, a že u sériových kusů došlo k další optimalizaci systémů jízdní dynamiky. Možné to je, ale úplně nám to nesedí - tohle auto není žádná žhavá novinka, prodává se už mnoho měsíců A zmíněný test na videu níže, kde se stejné chování opakovalo, proběhl sice také v hloubi minulého roku, ovšem též po zahájení prodejů. A autoři při nich obvykle používají jen vozy, které si sami zajistí v běžném prodeji.
Řeč je o testu španělského km77, ve kterém rumunské SUV opět neexcelovalo, bezpečně mezi kužely se totiž protáhlo pouze při rychlosti 64 km/h (standardem má být oněch 77 km/h!). Jakmile došlo na zvýšení tempa, byla patrná velmi silná nedotáčivost. Během ní šel navíc vůz právě za levým předním kolem, po prvním opuštění původního jízdního pruhu tak již nemohlo dojít na bezpečný návrat.
Lze tedy skutečně věřit tomu, že sériový Bigster je již bezpečný a jeho převrácení při losím testu nehrozí? Na to asi nedokážeme odpovědět, neboť jakkoli Dacia nějaké úpravy provést mohla, volba pneumatik a ráfků zatím zůstala nezměněna. A právě v těch se zdá být zakopaný pes. 19palcová kola je spojit spárovat pouze s obutím o rozměru 205/55, což je prostě na taková kola moc úzké obutí. Ostatně u osmnáctek daný rozměr činí 215/60 a u sedmnáctek 215/65. S menšími koly jsou tedy spojené širší pneumatiky, při kterých auto takové problémy se stabilitou nemá.
Počkáme si na další informace a zjištění, v tuto chvíli bychom ale v kůži majitelů byli přinejmenším velmi obezřetní na volbu obutí, zvlášť pokud bychom na autě měli ona 19palcová kola.
Dacii Bigster v závislosti na výbavě dostáváte se 17- nebo 18palcovými ráfky, připlatit si ovšem můžete také za devatenáctky. Soudě dle testu Němců a Španělů to ale není ten nejlepší nápad, auto se s nimi při losím testu rozkládá jako málokteré jiné. Foto: Dacia
Zdroj: Auto Bild, km77.com@Youtube
