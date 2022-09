Novinka Opelu vzkřísila slavnou zkratku, dostal ji ale moderní nesmysl, který absolutně nemá čím zaujmout před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Těžko říci, co se honilo v myslích lidí z automobilky, když tomuto vozu dávali zelenou. Auto je to vzhledem ke svému určení tak nezajímavé, že nadšení nebudí ani na papíře. Kombinace výkonu, hmotnosti a očekávané ceny je jedním slovem tragická.

V letošním roce Opel ukončil výrobu Insignie OPC. Pro německou automobilku tím skončila jedna éra, neboť žádný další model již odkaz na divizi Opel Performance Center neponese. Místo toho se značka rozhodla vrátit k někdejšímu označení GSE, které používala v 70. a 80. letech. Daná zkratka přitom odkazovala na Grand Sport Einspritzung (to poslední slovo znamená vstřikování), což mělo vyjádřit náskok, který vozy jako Commodore GS/E či Monza GSE vůči standardním verzím měly. Nově tu však máme změnu korespondující se současným zeleným šílenstvím, za zkratkou GSe se pochopitelně skrývá Grand Sport electric.

První vlaštovkou nové linie se přitom stává Astra GSe, která bude k mání jako hatchback a kombík. Jak uvádí německý web značky, obě karosářské varianty budou k dispozici od ledna příštího roku, cena nicméně specifikována nebyla. Nízká ale pochopitelně nebude, neboť za Opel Astra PHEV si automobilka ve své domovině účtuje minimálně 38 650 Eur (cca 953 650 Kč). V Česku pak tato verze vychází na 859 990 Kč, jakkoliv za ryze spalovací provedení hatchbacku dáte jen 539 990 Kč.

Astra PHEV dostala kombinaci přeplňované jedna-šestky a elektromotoru, jenž dává k dobru 180 koní. U verze GSe pak sice lze čekat totéž ústrojí, nicméně naladěné na 225 koní. Nepřekvapil by nás tak start na milionu korun či lehce nad ním. To opravdu není láce, navíc Opel ani nedorovnal konkurenci. Taková Škoda Octavia RS s plug-in hybridním ústrojím totiž nabízí 245 koní, stejně jako třeba Volkswagen Golf GTE.

Německá automobilka pak zatím neupřesnila, jakým výkonem bude disponovat spalovací jednotka a jakým elektromotor, v případě oné verze PHEV ovšem jedna-šestka dává 150 koní a elektrické ústrojí dalších 110. Jelikož Astra GSe dostala do vínku baterie o stejné kapacitě 12,4 kWh, dá se předpokládat, že shodný zůstal i elektromotor. Benzinový čtyřválec tedy v jejím případě nejspíše nabídne zhruba 180 koní.

Právě toto je výkon, se kterým můžete počítat konstantně, stejně jako s hmotností, která nejspíše oproti Opelu Astra PHEV (1 678 kg) vzroste. I když tedy automobilka uvádí, že novinka dokáže v rámci akcelerace a nejvyšší rychlosti plně dorovnat konkurenci, konkrétní čísla raději do placu nedává. Zájem by totiž nejspíše odradila již dlouho před příchodem vozu, navíc když je jasné, že továrních hodnot nedosáhnete vždy.

Čím se Němci naopak chlubí, to je spotřeba pohybující se mezi 1,1 a 1,2 litry na sto kilometrů, což je pochopitelně naprostý nesmysl ignorující ekvivalentní spotřebu elektřiny. GSe tak nejspíše stejně jako Astra PHEV nabídne až 60kilometrový dojezd čistě na elektřinu, jejíž odběr nicméně v metodice WLTP není nikterak reflektován. I když tedy Evropská unie soustavně mluví o přibližování ke skutečnému světu, platí to jen o spalovacích vozech. U těch elektrifikovaných nadále dochází na ohýbání reality až k prasknutí.

Můžeme pak už jen dodat, že GSe dostalo o 10 milimetrů snížení podvozek, přepracované tlumiče a 18palcová litá kola. Technici z Rüsselsheimu se zaměřili i na přímější odezvu řízení, jejich kolegové z designového oddělení pak sáhli po agresivnějších náraznících. Modifikacím se nicméně nevyhnul ani interiér, kde nyní trůní sportovní sedadla čalouněná Alcantarou. Dále se všude zvenčí i uvnitř objevuje logo GSe.

Jsme skutečně zvědavi na zájem o toto provedení, s dechberoucími registracemi ale opravdu nepočítáme. Německá novinka totiž opravdu ničím nevyčnívá, za příliš vysokou cenu pak nabídne jen fiktivní nízkou spotřebu. Opel přitom chce čistě na bateriový pohon přepřáhnout již v roce 2028. To ovšem znamená, že aktuálně ne zrovna oslnivé prodeje hodlá za šest let snížit ještě víc. Nechápeme myšlenkové pochody lidí odpovědných za podobné vozy, jsou jedním slovem nekonkurenceschopné. A to zrovna Opely OPC nebo GSi bývaly něco, třeba tento vůz ještě nedávno nabízel 280 koní na 1 550 kg za 627 900 Kč. Pořád.

Opel Astra GSe vám za zhruba milion korun nabídne 225 koní, které ovšem nebudete moci využívat po celou dobu. S hmotností okolo 1,7 tuny naopak počítat můžete stále. Čím má takové auto zaujmout, čím? Foto: Opel

Zdroj: Opel

Petr Prokopec

