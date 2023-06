Novinka Renaultu si říká jako stíhačka, zůstalo ale jen u jména a madla ruční brzdy před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Renault nás už dlouho nepřekvapil zajímavým novým autem, tento vůz překvapením je. Zda zajímavým, posuďte sami, svým historicky výjimečným jménem ale trochu přehání.

Automobilky máme logicky spojené hlavně s dopravou po silnicích. Jejich záběr, hlavně v minulosti, však byl mnohem širší. Výrobci produkující dvoustopé vozy totiž zanechávali své stopy také na vodě a ve vzduchu. Ve 30. letech minulého století mezi takové patřil i Renault, jehož zakladatel Louis Renault v roce 1933 odkoupil kontrolní podíl ve společnosti Caudron. Její stroje ovlivnily vzhled rychlostních speciálů značky, jako byly modely Nervasport a Étoile Filante. Caudron pak pro změnu mohl profitovat z používání leteckých motorů Renaultu.

Již o rok později byla společnost Caudron-Renault spojována s řadou rekordů, o které se postaraly lehká závodní letadla jako C.430 Rafale či C.530 Rafale. Jejich označení korespondovalo s rychlostí, jakou byly schopné vyvinout, ať již šlo o překonání stokilometrové nebo dokonce tisícikilometrové vzdálenosti. Vlastně tak nebylo překvapivé, když v 80. letech došlo k návratu názvu Rafale. V té době nicméně již byla společnost Caudron dávno minulostí, místo toho označení začal užívat další francouzský výrobce letadel Dassault pro jednu ze svých bojových stíhaček.

Jak se ovšem říká, minulost nelze nikdy zcela hodit za hlavu. Nově tak můžeme přivítat Rafale stvořený znovu Renaultem, tentokrát ovšem se vším všudy. Pokud ale čekáte něco jako sporťák, prostě rychlé auto, mýlíte se, Francouzi s tímto označením spojili SUV-kupé, které se má stát novou vlajkovou lodí značky. I z toho důvodu bude v nabídce pouze hybridní ústrojí E-Tech, které ve slabší verzi páruje přeplňovaný 1,2litrový tříválec s elektromotorem, startérem-generátorem a lithium-iontovou baterií o kapacitě 2 kWh. Kombinovaný výkon 200 koní pak míří pouze na přední kola.

Slibněji působí provedení E-Tech 4x4, které přihazuje ještě jednu elektrickou jednotku na zadní nápravě. Renault zatím k této verzi mnoho informací do placu nedal, zmínit můžeme pouze výkon 300 koní. Kolik z nich ale bude roztáčet zadní nápravu a jaký je elektrický dojezd, je v tuto chvíli tajemstvím. Baterie by nicméně u tohoto modelu mohla narůst na kapacitě, i proto, že dobíjet půjde skrze zásuvku. Francouzi navíc měli provést dodatečné úpravy podvozku, jenž tak má nabídnout lepší stabilitu.

Rafale je již třetím vozem těžícím z téže techniky, tedy především z platformy CMF-CD. Nedá se nicméně předpokládat, že by na první pohled kdokoliv odhalil jeho spojení s modely Austral a Espace, i proto, že jde o vůbec první vůz značky, který od začátku vznikal pod taktovou šéfdesignéra Gillese Vidala, jenž dříve působil u Peugeotu. Nakolik se mu ale zvenčí povedlo ctít alespoň duch rychlých letadel, je otázkou - uvnitř je to ale při pohledu na madlo ruční brzdy o poznání lepší.

Interiér dále počítá s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12palcovou obrazovkou multimédií. Doplnit je ještě může 9,3palcový head-up displej. Automobilka vozu nadělila prosklenou střechu Solarbay, kterou lze zatmavit či zprůhlednit na požádání. I přes její výrazné zešikmení v zadní části pak nemají cestující ve druhé řadě sedadel trpět nedostatkem místa pro hlavu. Dáno je to i tím, že při 4,71metrové délce je Rafale pouze o 12 mm kratší než sedmimístný Espace.

Prodej odstartuje na jaře příštího roku, tedy přesně 90. let po původním příchodu výše zmíněných letadel. Cena zatím známa není, nedá se však příliš počítat s tím, že by zamířila pod 1 milion korun. Z toho důvodu ostatně Renault uvádí, že ukrást zákazníky nehodlá pouze přímé mainstreamové konkurenci, ale rovněž také prémiovým automobilkám jako Audi, BMW a Mercedesu. Zda se mu to ale skutečně podaří, zjistíme až příští rok.

SUV-kupé Rafale odkazuje na sportovní letadla z 30. let minulého století a pozdější stíhačku Dassaultu. Auto samotné si ale zrovna s rychlými letadly nespojíte, je jen o něco výkonnější SUV-kupé. Foto: Renault

Zdroj: Renault

