Novinka Toyoty trápí elektrická auta na baterky, umí být i levnější než menší Tesla

Může to být cesta a nemusí, Toyota to s ní ale očividně myslí velmi vážně. Krom toho, že lépe vypadá a dále dojede, nyní nová generace velkého sedanu Mirai umí stát i méně než Tesla Model Y.

Někteří se tváří, že jedinou budoucností aut je bateriová elektromobilita, tak to ale být nemusí. Tržní regulace ji jednoznačně preferují, s jejími reálnými ohledy k přírodě to ale není tak žhavé a profíci z oboru varují, že sázka jen na tuto kartu je chybou. Existuje navíc nespočet funkčních limitů, které omezují praktickou využitelnost, a tak není divu, že ne každý věří, že budoucnost patří skutečně jí.

Největším proponentem jiných řešení je Toyota, která svého času chytře vsadila na hybridy a dnes je s nimi úspěšnější než kdo jiný. Nyní chce znovu přechytračit konkurenci s vodíkovými palivovými články a byť to za aktuálních okolností může působit jako předem prohraný boj, podceňovat Japonce podruhé není radno. Už v tuto chvíli, kdy téměř neexistuje kloudná infrastruktura, dokáží prodávat konečně přijatelně vypadající model Mirai. A co je podstatné, dokáží ho prodávat za konkurenceschopné ceny.

Nedávno jsme psali o jeho evropské ceně, která je doslova fackou do tváře bateriových elektromobilů. Ačkoli je vodíková technologie mnohými považována za drahou, je ve skutečnosti pořád levnější než řešení stojící na akumulátorech. A tak Mirai v Evropě po mezigeneračním zlevnění rázem o stovky tisíc levnější než Tesla Model S. Pravda, není srovnatelná výkonem a dynamikou, ale Tesla zase není srovnatelná využitelností a pravděpodobně ani životností - Mirai ujede na jedno dotankování vodíku až 650 km bez lokálních emisí čehokoli a dojezd doplníte v řádu minut. To žádný bateriový elektromobil neumí.

Nyní se Mirai II začíná prodávat i v USA a je z toho ještě zajímavější nabídka. K mání jen od 49 500 USD, tedy asi 1,06 milionu Kč, což obecně vzato není na auto této třídy mnoho. Je to pak nejen podstatně méně peněz, než kolik je třeba na Model S (69 420 USD), ale i méně, než kolik je třeba na Model Y (49 900 USD). A to je v podstatě kompaktní crossover, menší auto. Zákazníci v USA navíc mohou dostat dotace (8 000 USD ta federální, až 5 000 státní) na vodíková auta a Toyota k tomu přidá ještě vodík za 15 000 USD (321 tisíc Kč) zdarma a bezplatné zapůjčení náhradního auta na 21 dnů každý rok, kdyby se objevil problém s dojetím do míst s nedostačující infrastrukturou. To je celé vskutku atraktivní nabídka.

Jak jsme již dříve zmínili, Mirai a další vozy s vodíkovými palivovými články trápí hlavně omezená efektivita přeměny elektřiny na vodík a toho zpět na elektřinu, na druhou stranu je ale jejich výhodou menší počáteční zatížení přírody výrobou, zejména pak akumulátorů, které navíc nemají tak dlouhou životnost. Jsme zvědavi, jak moc Toyota v tomto boji uspěje, ale jsme rádi, že bojuje - není nic horšího než svět jedné „pravdy”.

Toyota Mirai II vstoupila do prodeje v USA a je to znovu velmi zajímavá nabídka, se všemi lokálními výhodami ještě zajímavější. Foto: Toyota

