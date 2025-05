Novinka od zakladatelů Alpiny, kteří Alpinu už prodali, vypadá naživo líp než ve studiu, potají skrývá dvě auta v jednom před 7 hodinami | Petr Prokopec

Docela by nás zajímalo, kdo měl na starosti pořizování studiových fotek, neboť tohle jinak zajímavé auto na nich působí zbytečně mdle. Naživo je docela šik, skrývá ale docela bizarní konstrukční řešení.

O víkendu se představilo hned několik nových BMW, mnichovská automobilka nicméně stojí pouze za stylovým kombíkem Speedtop a vylepšeným kupé M2 CS. Mimo ni se svou troškou do mlýna přišla i rodina Bovensiepenů, která stojí za značkou Alpina. Pro tu ovšem už nastal konec éry, kdy se mohla prohlašovat za nezávislého výrobce. Nyní je součástí BMW, se kterým postupně splyne. A stane se jakýmsi můstkem mezi mnichovskou produkcí a auty Rolls-Roycu, který bavorská automobilka též ovládá.

Původní majitelé značky, tedy Andreas a Florian Bovensiepen, kteří Alpinu zdědili po svém otci Burkhardovi, ovšem kupodivu neplánují důchod někde v tropickém ráji. I nadále zůstávají v Buchloe, dokonce v těch samých prostorách, kde společnost sídlí po dlouhé dekády. „BMW od nás koupilo práva na název Alpina, stejně jako logo a ikonický design kol. Máme ovšem 300 zaměstnanců, kteří tu zůstávají. A proto jsme museli přijít s něčím novým,“ prozradil Andreas kolegům z Autoblog.nl.

Nová firma postavená na základech té předchozí, jen nesoucí název Bovensiepen, se jednak hodlá realizovat péčí o vozy postavené až do letošního roku, tedy o klasické Alpiny. Vyrábět pro ně bude náhradní díly, nejspíš přijdou i nějaká vylepšení. Nicméně „něco takového na uživení tří set lidí nestačí. A kromě toho jsme opravdu hluboce toužili pracovat na nových vozech,“ dodává dále Andreas. Firma proto čas od času přijde s vlastními specialitami, jako tomu bylo tento víkend.

Teď už můžeme s jistotou říci, že nové Bovensiepen Zagato stojí na základech BMW M4 Cabrio, což je u kupé zajímavé. Ale má to své opodstatnění - Němci sice původně chtěli vycházet z většího M8, ovšem to příští rok končí, což by znamenalo problém s dostupností dárcovských aut. Volba tak padla na menší model, přičemž bratři Bovensiepenové trvali na verzi bez středového sloupku, která by více odkazovala na kultovní BMW jako E9, proto za základ vzali otevřeno verzi.

Nadmíru zajímavé je, že novinka jsou vlastně dvě auta spojená v jedno, má dvě karoserie. Ta původní totiž zůstala zachována a je skryta pod novými karbonovými panely. Bovensiepenové se pro toto řešení rozhodli proto, že zajištěna je standardní bezpečnost BMW M4. Zároveň pak nebylo třeba přistupovat k homologaci komplet celého vozu, čímž se náklady udržely na uzdě. Skládací střechu a její těžký mechanismus pak nahradil karbonový hardtop, který má přiznanou linku, aby nedošlo na popraskání laku.

Právě tento krok nakonec vedl k poklesu hmotnosti pod úroveň výchozího vozu (1 925 kg vs. 1 875 kg), i když jsou tu jsou ony dvě karoserie. Skrze novou čelní masku tak vlastně můžete zahlédnout i původní čelní ledvinky. Bovensiepenové pak kapotu osadili vlastním logem, které působí jako standardní modrobílý emblém. Jen namísto „vrtule“ v jeho středu trůní dvě „B“ jako odkaz na zakladatele Alpiny Burkarda Bovensiepena. Na další dvě „B“ (Buchloe a Bavorsko) ale již nebylo místo.

Otázkou je, kolik kusů Zagata se vlastně vyrobí a kolik si nová firma bude za každý účtovat. „Stále řešíme, zda bude tento vůz homologován pro Japonsko a USA. Pokud ano, budeme muset vyrobit víc aut. Homologace je velmi drahou záležitostí, proto se od ní odvíjí cena. Pravděpodobně nám tedy zabere ještě pár měsíců, než oznámíme přesnou částku a počet kopií. Maximálně jich ale bude 250, spíše míň,“ dodává Andreas.

Pár zájemců vyjádřilo svůj zájem již na víkendovém Concours d'Eleganza Villa d'Este, kde proběhla premiéra. Podle Andrease ale Bovensiepenové nevypálili BMW, které tuto akci sponzoruje, rybník. Na místě nebyla žádná zlá krev, i když Zagato a zmiňovaný Speedtop v podstatě míří na stejnou klientelu. Protože ale druhého zmíněného vznikne jen 70 kusů, obě značky mohou fungovat vedle sebe a plnit garáže sběratelů dvojnásobným tempem.

...líp než na studiových fotkách. Z těch je navíc lépe patrné výchozí BMW M4 Cabrio. Stačí se trochu víc podívat skrz čelní masku, kde trůní původní ledvinky. Zachovány pak ostatně byla celá originální karoserie, a to kvůli usnadnění homologace. Foto: Bovensiepen

