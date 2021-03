Novou Abramovičovu jachtu za 13 miliard spustili na vodu, je tou nejsilnější na světě před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Carl Groll, The Yacht Photo

Zapomeňte na auta za stovky milionů, hračky pro ty nejbohatší lidi světa vypadají ještě jinak. Ruský miliardář Roman Abramovič se vyžívá v jachtách a jeho nový stroj znovu fascinuje.

Romana Abramoviče jistě nemusíme dlouze představovat. Kontroverzní ruský byznysmen, který vydělal miliardy zejména na divoké ruské privatizaci státních těžebních a průmyslových gigantů, podporovatel Vladimira Putina a pro většinu světa hlavně majitel britského fotbalového klubu Chelsea se s majetkem odhadovaným na asi 300 miliard Kč dlouhodobě pohybuje mezi 120 nejbohatšími lidmi světa. A nedá se říci, že by se své peníze šetřil na důchod.

Svět fascinuje hlavně svou zálibou v extrémních jachtách, kterých si za svůj život nechal postavit už sedm a ta osmá se právě blíží dokončení. Nešlo nikdy o žádné bárky, však té poslední, zvané Eclipse, jsme se věnovali už dříve jako svého času největší a nejdražší jachtě světa, která v tom druhém ohledu dodnes nebyla pokořena. Až bájemi opředený, obrněný a vojenskými obrannými systémy vyvedený stroj vznikl v roce 2010 a v roce 2015 si jej Abramovič nechal dále vylepšit. Leckdo by s takovým vydržel celý život, však jde o 163metrové monstrum o devíti palubách, jehož roční provozní náklady se odhadují na 60 milionů dolarů, tedy skoro 1,3 miliardy Kč. Ne tak „Pan A”, jak prý Abramovičovi důvěrně říkají v Kremlu.

Ten zřejmě přišel na to, že po 10 letech nadešel čas na větší změnu a v loděnicích Lloyd Werft v německých Brémách mu právě dokončují novou hračku zvanou Solaris. Psali jsme o ni poprvé před pár dny, nyní ale můžeme dostupné informace a hlavně pohledy na ni podstatně rozšířit - Solaris byla poprvé spuštěna na vodu a získané záběry dávají slušný obrázek o tom, co je zač.

Podle pořízených záběrů a dostupných informací jde o menší stroj než v případě Eclipse, ani tentokrát nejde o žádného drobka - s délkou 140 metrů jde nadále o megajachtu, o které si i řada velmi bohatých lidí může nechat jen zdát. V případě ceny zdroje hovoří o sumě 430 milionů liber, tedy asi 13 miliard Kč, které padly hlavně na vnitřní technické a luxusní vybavení, jaké nemá mít v současném světě obdoby.

Teď už bezpečně víme, že Solaris používá dva azipodové motory ABB, každý o výkonu 9 megawatt, které z lodi udělají nejsilnější jachtu světa a dovolí ji rozjet se až na 18 uzlů, tedy asi 33 km/h. Směšné ve světě aut, úctyhodné ve světě tak obřích plavidel. Solaris má vnitřní hrubou prostornost 11 000 GT, do které se vejde 8 palub s 48 kajutami, které dokáží pojmout až 36 hostů. Chod lodi na patřičné úrovni pak zajistí neskutečných 60 lidí. Sám Roman Abramovič má mít vyhrazenou celou jednu palubu s veškerou komfortní výbavou, na kterou může člověk pomyslet.

V případě celé lodi mají být k dispozici mj. dva helipady, soukromé kino, bazén se spa, plážový klub, posilovna a salóny starající se o náležitý zevnějšek majitele či jeho hostů. Hračky typu vodní skútry a další menší plavidla mají být samozřejmostí. Jak to všechno vypadá na vodě, můžete vidět na detailních záběrech na videu níže, my můžeme posloužit jen dříve získanými (ale o to detailnějšími) fotografiemi z moment chvíli před spuštěním na vodu. Jak jsme již zmínili, Solaris má být hotová letos na jaře či nejpozději v létě, aby s jí Abramovič mohl ještě během letošní sezóny vyrazit na první plavbu.

K nové jachtě Romana Abramoviče máme k dispozici fotky jen z momentů, kdy byla ještě v docích, poprvé na vodě ji můžete spatřit na videu níže. Je to skutečně další extrém svého druhu - je prý nejsilnější a s cenou okolo 13 miliard Kč i jednou z nejdražších jachet na světě. Foto: Carl Groll, The Yacht Photo

Zdroj: inselvideo@Youtube

Petr Miler