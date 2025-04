Novou Alfu Romeo Stelvio předčasně odhalil únik patentových záběrů, působí všelijak před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: EUIPO, CC0 Public Domain

Design je to jistě výrazný a neříkáme, že postrádá atraktivitu, ale voní vám po Itálii? Vazbu na místo zrodu většiny Alf ve vzhledu nového Stelvia poněkud postrádáme a jsme zvědavi, co na něj řeknou tradiční italofilové.

Alfě Romeo nelze nefandit, její modely obvykle dokážou nějakým způsobem chytnout u srdce, ať už v dobrém či zlém. Zůstaneme-li u toho lepšího, stačí si vzít za příklad sedan Giulia, který zvlášť ve verzi Quadrifoglio Verde přinejmenším disponoval vším, po čem nadšenci touží. Zajímavý design páruje s výkonným šestiválcem s kořeny u Ferrari, pohonem zadních kol a po léta byl k mání i s ručním řazením. Majitelé pak navíc mluví o vyšší kvalitě a spolehlivosti, než na jakou byli u Alfy po léta zvyklí. To vše lze navíc pořídit za rozumnou cenu. Proč se tedy Italové dosud nevydrápali zpátky na vrchol? To je otázka za milión.

Někdejší šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares měl pocit, že Alfu Romeo vrátí zpátky na výsluní elektromobilita. Proto rozhodl o tom, že Giulia a spřízněné Stelvio v nové generaci dorazí pouze s elektrickým pohonem. Portugalská žába však naštěstí již na prameni nesedí, načež Italové mohli ještě včas přehodit výhybku. S platformou STLA tedy nebudou spojeny pouze elektrické, ale nadále i spalovací pohonné jednotky. Giulia však již nedorazí jakožto klasický sedan, což její šance na úspěch poněkud sráží.

Možná proto Alfa Romeo tento model upozadila, jakkoli stávající provedení bylo představeno již v červnu 2015, tedy rok a půl před SUV. Stelvio druhé generace totiž dorazí ještě letos, přičemž se internetem začali šířit záběry hotového designu z evropského patentového úřadu. Z těch je na první pohled patrné, že tady se dosavadní pojetí opouštět nebude, tvary ale ano - novinka má klínovitější profil a její detaily jsou řezané o mnoho ostřeji než dnes. To jen umocňuje pohled na příď, kde nechybí ikonický štít zasazený mezi úzká světla - nevypadá to nutně špatně, ale také to nevypadá moc italsky, jakási jižanská elegance a hravost tu chybí.

S otazníky máme spojený i pohled na záď, kde Italové zvolili světelný podpis roztažený přes celou šířku. Z patentových snímků zatím jednoznačně nevyplývá, zda tomuto řešení dát palec dolů či nahoru, rozhodně to ale dnes není nic originální. Zjevné navíc je, že víko zavazadelníku je poměrně úzké, což nutně omezí praktickou použitelnost. Vybrání pro registrační značku pak zasahuje poměrně vysoko, načež lze počítat s výše usazenou nákladovou hranou.

Co se týče pohonných jednotek, čistě elektrickou cestou se skutečně již nepůjde. Místo toho bude nové Stelvio k mání i s hybridním pohonem, byť zatím nevíme, jaký spalovací motor koncern Stellantis využije. Protože na platformě STLA Large sedí i Dodge Charger, mluví se o příchodu dvakrát přeplňovaného třílitrového šestiválce. Ten by ovšem pro Evropu mohl být i přes onu hybridizaci příliš velkým emisním soustem, což vede k domněnce o použití méně přitažlivého dvoulitru.

Otázkou je návrat 2,2litrového turbodieselu, tím pádem ovšem můžeme začít spekulovat i o případném úspěchu novinky. Jakkoli je hezké, že ve verzi Quadrifoglio Verde by Stelvio mohlo nabídnout až 1 000 elektrických koní, takové provedení by zlákalo jen pár zájemců. Alfa Romeo však k návratu na výsluní potřebuje davy. Ty ale hybridní benzinový dvoulitr asi příliš neokouzlí, v USA pak nemusí stačit ani šestiválec - ostatně s tím ryzím značka neboduje ani dnes.

Zas a znovu se tak jen můžeme ptát, jestli se Italové ještě někdy vydají alespoň směrem na onen vrchol. Máme ovšem pocit, že se to spíš nestane, než aby se to stalo, což může Alfě Romeo srazit vaz. Na její záchranu by ale poté měli peníze asi už jen Číňané. Na druhou stranu, ti skutečně zachovávají technologickou otevřenost, což by za pár let mohla být cesta k úspěchu.

Nové Stelvio působí z patentových snímků všelijak - jako Alfu Romeo ho rozeznáte, s Itálií si jej spojíte už o poznání složitěji. Foto: EUIPO, CC0 Public Domain

Zdroj: Carscoops

