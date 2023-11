Novou Dacii Duster kompletně odhalil únik, konečně úplně nové auto může snadno zamířit špatným směrem před 7 hodinami | Petr Miler

Snad ještě nikdy nebylo s premiérou nové Dacie spojeno tolik očekávání jako s formálně třetí, fakticky ale teprve druhou generací Dusteru. Popularita rumunských aut v posledních letech roste hlavně kvůli jejich dostupnosti, o tu ale mohou snadno přijít.

Dacia si během posledních dvou dekád prožila fascinující příběh, který vrcholí v posledních letech. Se svým prvním novodobým modelem v područí Renaultu přišla teprve v roce 2004, když na trh uvedla Logan, zpátky ve hře tedy není ani 20 let. Přesto se za tu dobu vypracovala v jednu z největších evropských značek. A reálně je podstatně větší, než naznačuje 573 800 loni prodaných aut po celém světě - mimo Evropu se její vozy převážně prodávají jako Renaulty, i když jde pořád o ta samá Sandera, ty samé Dustery a další modely.

Nutno ale dodat (a tím nechceme úspěch značky nijak srážet), že jí okolnosti značně nahrály. Je to takový opačný příběh Maxe Verstappena v letošní Formuli 1 - v některých závodech to vypadalo, že pozdějšímu šampionovi hází osud do cesty víc a víc klacků, on si ale nakonec vždy se všemi patáliemi poradí a zvítězí. Vzpomeňme třeba Zandvoort a vítězství dosažené i přes 6 zastávek v boxech. Dacii jako by veškerá konkurence umetala cestu nabízením stále dražších a méně žádoucích vozů, teď je ovšem otázkou, zda i přesto neprohraje.

Stačí totiž málo - aby se k ostatním přidala. I když také Dacie zdražily, pořád představují výhodné nabídky v poměru výkonu a ceny, které si vesměs odpouští normami vynucené nesmysly nechtěné zákazníky. Ukázkou budiž Duster - koupíte jej od pořád přijatelných 411 tisíc Kč, za 425 tisíc už můžete mít 100koňový motor na plyn a za 467 tisíc diesel. Elektřina nikde, hybrid nikde. Bude těžké tento stav udržet, snadno ho ale půjde pokazit.

Na trh se totiž chystá nový Duster, který si díky úniku oficiálního videa zjevně pro německý trh můžeme prohlédnout předem. Bude to první skutečně nový Duster od příchodu jeho první generace v roce 2010. Ta údajně druhá z roku 2017 byla jen velkým faceliftem, až model 2024 bude opravdu nový. Vizuálně jde ve stopách svých předchůdců, je ale zjevně výrazně inspirován konceptem Bigster. A vypadá podle nás velmi dobře - svěže a přitom konzervativně, s pár staronovými nápady typu skryté kliky zadních dveří a více digitálním interiérem. Ale co technika a cena?

V případě techniky je přiloženým videem potvrzen příchod hybridního pohonu zvaného Hybrid 140, který známe z Renaultů. Používá 1,6litrový atmosféricky plněný motor, dva elektromotory (jeden trakční a jeden startér-generátor) a čtyřstupňový (sic) automat. Celkový výkon soustavy vrcholí na 140 koních a podle našich zkušeností z Renaultů je to v prvé řadě drahý a nepříjemný pohon. U Dacie to bude platit tím spíš.

Musíme tedy doufat, že přijdou jiné, rozumnější nabídky pohonných jednotek. 1,5litrový turbodiesel dCi znovu od Renaultu už to být nemá, motory 1,0 nebo 1,3 turbo na benzin by to být mohly a měly. I tak bude auto dražší a pokud bude příliš drahé, zamíří nutně špatným směrem. Pokud se cenově udrží aspoň mezi 400 a 450 tisíci Kč za základní verzi, mohl by to být velký úspěch nalajnovaný na mnoho let dopředu, však první Duster vydrží v prodeji skoro 14 let. Více se dozvíme snad už brzy, tento velký únik Dacia nemůže ignorovat.

Nová Dacia Duster je předčasně venku. Vypadá dobře, o jejím úspěchu ale rozhodne hlavně nabídka techniky a podoba ceníku.

