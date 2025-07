Novou levnou Teslu natočili do detailu ještě před odhalením. Ukazuje, co všechno je firma schopna ořezat

Prodeje americké automobilky nevzkvétají a alternativ přibývá, Tesla tedy musí jít s nabídkou ještě níž než dosud. A teď už máme docela přesnou představu o tom, jakým směrem se vydá.

Elon Musk světu slibuje dostupný elektromobil z dílen Tesly už hodně dlouho. Loni ale potvrdil, že před zamýšlenou Teslou Model 2 dostal přednost robotický taxík Cybercab. Od toho si značka slibuje pomalu stejné zázraky, jaké kdysi spojovala s podobně pojmenovaným pick-upem Cybertruck. Jenže z toho se stalo natolik velké prodejní fiasko, že Tesla již odmítá investorům odpovídat na jakékoli otázky s ním spojené. Místo toho Musk nově mluví o tom, že jím zaštítěné robotické taxíky budou schopné do konce roku obsloužit půlku americké populace.

Asi není třeba dodávat, že jde o další ze slibů, které budou jen stěží splněny. Ostatně pro Teslu se aktuálně prioritou stalo něco jiného. Na konci letošního září totiž v USA nebude dál možné počítat s federálním kreditem, který cenu elektromobilů snižoval až o 157 tisíc korun. Z něj značka pochopitelně profitovala, neboť základní Model 3 tak dokázala nabídnout za 37 490 dolarů, tedy za 788 tisíc korun. Není tak divu, že šlo dlouho o jedno z nejprodávanějších aut vůbec.

Jakmile nicméně kredit zmizí, bude Model 3 v Americe startovat na 945 tisících korunách, tedy na podobné ceně, za jakou je k mání u nás. A zatímco v rámci Evropy jde stále o slušnou částku, v zámoří už ani ne. A právě proto se Tesla znovu začala věnovat dostupnému elektromobilu. Ten se má začít vyrábět už v srpnu nebo nejpozději v září, jak zjistili kolegové z australského Car Sales. Sama automobilka nicméně při představování kvartálních výsledků potvrdila, že opravdu nepůjde o Model 2, místo toho má roli nejlevnější Tesly převzít Model Y oholený pomalu až na kost.

Všechny detaily zatím neznáme, mluví se nicméně o tom, že nová základní varianta dostane menší baterie a méně výkonný elektromotor. V Číně byl v každém případě prototyp novinky, která má startovat na 36 000 USD (asi 755 tisíc Kč), natočen do detailu ještě před odhalením vedle současného Modelu Y. Auto kryje kamufláž, přesto je z něj jasně patrné, kde všude Tesla šetřila. Minulostí je totiž prosklená střecha, místo které nově trůní plechový panel. Stejně tak se zákazníci budou muset rozloučit s podsvícenými lištami, které propojují světlomety jak vpředu, tak i vzadu.

Pohled do kabiny pak odhaluje změny, ke kterým došlo u středového tunelu. Ten již vpředu nenavazuje na palubní desku, zatímco vzadu pro změnu chybí 8palcový displej pro ovládání klimatizace. Hlavní 15,4palcová obrazovka nicméně má zůstat zachována, stejně jako Tesla neměla zredukovat bezpečnostní a asistenční systémy. Sedadla pak již nedisponují ventilací, pouze u předních lze počítat s vyhříváním. A umělou kůži nahradilo látkové čalounění.

Je nicméně otázkou, jak publikum na tyto změny zareaguje. Tesly jsou i nadále vnímány hlavně jako symbol společenského postavení. Základní verze ale zcela jistě dostane nelichotivou nálepku „Model Y pro chudé“, po které logicky málokdo touží. Nicméně značka nemá jinou možnost, než srazit ceny alespoň tímto způsobem, neboť ryze nový vůz hned tak nepředstaví. Ostatně i ty aktuálně provozované robotické taxíky nejsou Cybercaby, nýbrž Modely Y, jen jinak upravené.

Breaking:



Tesla’s New Affordable Model Spotted!



Close-up shots reveal more details of Tesla’s budget-friendly new car — a cheaper version of the Model Y in camo wrap!



Highlights:



No panoramic glass roof

Fabric seats front and rear

Ventilated seats removed



Some details… pic.twitter.com/BjMs01Pucd