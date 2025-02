Novou nejlevnější Ladu ve verzi kombi odhalil únik přímo z továrny, na svou cenu vypadá velmi lákavě včera | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Aspoň první oficiální odhalení musí být na spadnutí, o tomhle autě už víme prakticky vše. A teď si jej můžeme prohlédnout na oficiálních fotkách, i když si je přímo Lada zatím nechává pro sebe.

Co jsme přes týden nakousli, to dnes můžeme dožvýkat. Ruskému AvtoVAZu totiž unikly oficiální snímky stále ještě chystané Lady Iskra ve verzi SW alias kombi. Praktičtější provedení si tedy můžeme prohlédnout ještě před jeho oficiálním debutem, jak dlouho? Toť otázkou, neboť k tomu veřejnému má dojít až v červnu v Petrohradu na mezinárodním ekonomickém fóru SPIEF. Online jej ale automobilka musí ukázat dřív, neboť přesně takto stylizované fotky v ten moment ukazuje a měsíce si je v klobouku nechávat nebude.

Vedle standardního kombíku se dříve nebo později ukáže i provedení Cross, které se bude lišit vyšší světlou výškou a některými designovými elementy. Kromě toho bude o trochu lepší i standardní výbava. V tomto ohledu jsou ostatně venku i nové informacemi, které se týkají vrcholných úrovní výbavy. Zákazníci u nich totiž mohou očekávat mlhovky s funkcí přisvěcování do zatáček, stejně jako s elektricky ovládanými zadními okny. Dále dorazí multimediální systém a paket, který bychom my nazvali zimním, neboť zahrnovat bude vyhřívané okno, volant a sedadla. Cross pak počítá i se třemi hlavovými opěrkami vzadu či klimatizací již ve standardu.

Jak jsme už naznačili, Rusové u této verze zvednou podvozek, a to ze 170 na 200 milimetrů. Vyjma toho bude Cross díky unikátním blatníkům měřit na délku 4 342 mm (sedan a kombi 4 333 mm) a 1 785 mm místo 1 777 mm na šířku. Zajímavé pak je, že standardní kombi bude z celé trojice nejnižší, neboť na výšku má 1 507 mm. Sedan je pak o 10 mm vyšší, zatímco Cross má na kontě 1 544 mm. Jediné, co tedy všechny tři karosářské verze spojuje, je rozvor 2 603 mm.

Ceny tohoto provedení zatím zveřejněny nebyly, vzhledem k ceně sedanu ale očekávejme start kombíku asi na ceně 1,2 milionu rublů, což je dnes cca 295 tisíc Kč. Na takové peníze jde o milionové auto. Výroba produkčního sedanu se rozjede letos na jaře, obě verze kombíku pak dorazí později, snad do začátku příštího roku. Ještě větší trpělivostí se ovšem budou muset obrnit zájemci o chystaná nová firemní SUV. I s těmi přitom Lada hodlá vyrukovat v létě v Petrohradu, velmi pravděpodobně ale půjde o koncepty blízké sériové výrobě. Přičemž větší pozornosti se nejspíše dostane projektu skrývajícímu se za označením T-134, na který se nyní můžeme podívat i na první fotce níže. Tedy na jeho designový návrh.

Pokud se vrátíme v čase zpátky před začátek války na Ukrajině, můžeme vzpomenout na projekt zcela nové Nivy, kterou Lada chystala spolu s partnerským Renaultem. Původně se měl tento model začít prodávat již loni, nakonec však v původně zamýšlené formě nedorazí vůbec. I proto, že se počítalo s řadou komponentů od francouzské automobilky. Místo nich novinka vezme za svou platformu stávající Lady Vesta, která je ovšem odvozena od nízkonákladové architektury CMF-B Renaultu.

Šéf AvtoVAZu Maxim Sokolov loni zmiňoval, že SUV postavená na této bázi by měla do prodeje zamířit rovněž v roce 2026. Nicméně aktuálně automobilka přiznala, že vývoji se příliš nevěnovala, i proto ostatně ruský prezident Vladimír Putin nemohl při své návštěvě továrny nahlédnout dovnitř. Jak T-134, tak spřízněné SUV B Plus Cross jsou totiž pouze prototypy v životní velikosti, které nemají ani interiér, ani pohonné ústrojí či třeba funkční podvozek.

Iskra Kombi byla odhalena únikem dlouho před oficiální premiérou. Kromě vzhledu známe i mnohé technické parametry, přičemž nejvíce asi překvapí její výška. V případě T-134 si můžeme jen ukázat koncept auta, který můžete vidět níže. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: avtopotoknews@Telegram, AvtoVAZ

Petr Prokopec

