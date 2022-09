Novou Škodu Kodiaq poprvé nachytali při testech, má jít o vůbec poslední nový model se spalovacím pohonem před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škoda míří cestou dalšího vědomého zmenšování svých prodejů, když hodlá více a více nabízet zboží, o které ji ze zákazníků nežádal téměř nikdo. Nový Kodiaq bude výjimkou, možná ale tou úplně poslední. Jeho mula už se prohání v běžném provozu.

Škoda Kodiaq má být spolu se Superbem vůbec posledním vozem mladoboleslavské automobilky, kterou nebude pohánět jen elektřina. A i vedle Superbu být tím jediným, který nedostane ani hybridní pohon. Značka totiž hodlá spustit rozsáhlou elektrickou ofenzivu, což je opravdu odvážný plán. Je totiž třeba podotknout, že spousta lidí není už teď příliš zvědavá na Octavii startující na 520 tisících korunách, natož pak na Enyaq za 1,18 milionu. Nedá se tedy předpokládat, že za pár let bude někdo jásat při pohledu na Fabii, která bude ještě dražší než dnešní základ Octavie, přestože nabídne menší vnitřní prostor a kvůli menším bateriím bude vhodná tak maximálně na jízdu po městě a okolí.

Samozřejmě, stejně jako ve filmové sérii Terminátor je i ve skutečnosti budoucnost otevřená a bude do jisté míry záležet na nás, jakým směrem se vyvine. Je jen otázkou času, než se stejně jako v případě podobně manipulovaného trhu s energiemi ukáže, že politiky preferovaná cesta vede k větším škodám než k užitku. Necháme to i napodruhé dojít tak daleko? Na to nechť si odpoví každý sám, je ale naivní předpokládat, že současná politická garnitura začne najednou uvažovat logicky a racionálně, ostatně ani na onom trhu s energiemi nevidíme ani pokus řešit skutečné příčiny současné krize, jen se jeden klín vytlouká druhým.

Pojďme se ale raději soustředit na samotný Kodiaq, jehož první generace byla v produkční formě představena v září roku 2016 na autosalonu v Paříži. Loni jsme se pak dočkali faceliftu, ten byl ale velmi jemný. V podstatě asi největší změna se proto týkala vrcholné varianty RS, která až do modernizace používala dvakrát přeplňovaný dvoulitrový diesel. Ten se nicméně stal minulostí, místo něj sportovní derivát užívá benzinový čtyřválec 2,0 TSI produkující 245 koní.

Faceliftované provedení by přitom na trhu mělo vydržet zhruba tři roky, s druhou generací tedy můžeme počítat někdy okolo půlky dekády. A automobilka již odstartovala její vývoj, jak ukazují záběry na přiloženém videu. Zatím je v začátcích, na veřejné silnice tedy vyrazily tzv. muly, vozy skrývající techniku nového modelu v upravené hávu stávajícího provedení. Přesto nechybí ani maskovací fólie.

Při pohledu na prototyp z boku je přitom zřejmé, že záď je blíže k zemi než předek. Dá se tedy předpokládat, že Škoda již testuje nastavení podvozku. Znamená to přitom, že značka již má poměrně jasné představy o motorovém prostoru, a to přesto, že norma Euro 7 ještě nebyla finalizována. Jak jsme nicméně uvedli, Kodiaq má být jedním ze dvou posledních vozů Škody se spalovacím ústrojím a tím posledním jen s ním.

Značka ostatně již dříve zmínila, že plug-in hybridní ústrojí dává smysl u Octavie a Superbu, kde je oblíbeno mezi firemními správci vozových parků. U vrcholného SUV ale převládají hlavně privátní zákazníci, kteří volí klasické spalovací ústrojí. Verze PHEV tak skutečně nemusí dorazit ani u druhé generace, místo toho lze čekat selekci benzinových, mild-hybridních a možná stále ještě i dieselových jednotek. V případě převodovek ale možná zachován bude už jen automat.

Jelikož od debutu vozu jsme vzdáleni minimálně dva roky, nedá se předpokládat, že by v brzké době došlo na objasnění všech zmíněných neznámých. Na druhou stranu, Kodiaq by měl sdílet řadu komponentů s příštím Volkswagenem Tiguan, který již byl načapán i ve své nové produkční karoserii. Na jeho debut tak nejspíše dojde v příštím roce, přičemž zejména pohled do motoru bude dostatečnou odpovědí na mnohé naše i vaše otázky.

Zdroj: Motor1

