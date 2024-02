Novou vrcholnou Teslu Model 3 odhalil únik z natáčení reklamy ve Španělsku, bude znovu „směšná” před 3 hodinami | Petr Miler

Tesla jeden ze svých klíčových modelů rozsáhle modernizovala už loni, vrcholná verze se ale dosud do nabídky nevrátila. To se letos změní, místo verze Performance ale čekejte Ludicrous Performance.

Facelift Tesly Model 3 dosud nebylo možné hodnotit jako nějak zvlášť povedený. Na jednu stranu šlo kvitovat vizuální posun, který auto alespoň částečně zbavil přemíry relativně rychle stárnoucích oblých linek, a přišel s moderněji působící hranatostí. Vzhledové odlehčení zadních světel pak autu přihrálo atletičtější vizáž. Potud v pořádku, všechno ostatní ale působilo v prvé řadě dojmem, že Tesla chce šetřit, kde se jen dá.

Z interiéru tak zmizely poslední zbytky rozumného ovládání čehokoli, volič převodovky nevyjímaje, po technické stránce pak došlo též jen ke zhoršení. Dosud nabízené verze jsou slabší, těžší a pomalejší než dřív, což má nejspíš znovu stejnou příčinu. V nabídce ale dosud chybělo modernizované provedení Performance, a tak nadšenci s vysokými očekávání vzhlíželi právě k jeho odhalení. Oficiální katalog náhradních dílů už dříve naznačil, že Tesla přijde s novým vrcholem v podobě verze pojmenované (po Modelech S a X) znovu Ludicrous Performance. A přesně to je nyní na spadnutí.

Právě toto „směšné” (slovo Ludicrous, odkaz na film Spaceballs z 80. let, je tady třeba vnímat pozitivně, nakonec i česky můžeme říci, že je nějaké auto „směšně rychlé” a negativně to nezní) provedení bylo předčasně odhaleno díky pořízeným Desmondu Wisleymu a jeho pohotovosti během focení oficiálních prezentačních záběrů ve španělské Valencii. A logo verze Ludicrous na jeho zádi - totožné s tím na stránkách katalogu náhradních dílů na úvodní grafice k tomuto článku - jasně ukazuje, že před sebou nemáme nic jiného.

U Tesly jsou podobné úniky velmi neobvyklé, automobilka dosud skoro vždy dokázala utajit své novinky až do jejich oficiálních premiér. Berme to ale tak, že i v tomto směru se z ní postupně stává standardní automobilka. V případě Modelu 3 Ludicrous Performance ostatně není zase tak moc co tajit - auto podle očekávání dostalo 20palcová kola v novém designu, větší brzdy s červenými třmeny a malý spoiler z uhlíkových vláken na víku zavazadlového prostoru. Překvapením je nový přední nárazník s otvory pro přívod vzduchu po stranách a černým předním splitterem pod ním.

Jak už jsme naznačili, červeně podtržené označení Dual Motor dosud typické pro verze Performance bylo nahrazeno logem „směšného” provedení. Nejedná se tak - alespoň prozatím - o verzi Plaid, o jejímž příchodu se též spekulovalo. Vůz se tak nadále ponechává dva elektromotory, nikoli tři, které by se měly postarat o výkon přes 530 koní a akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,3 sekundy. Interiér auta se výrazněji nezmění, novinkou se zdají být pouze specifická sedadla vpředu.

Víc se jistě dozvíme brzy, podle dřívějších spekulací by se nová vrcholná Tesla Model 3 měla odhalit v průběhu března.

Faceliftovanou Teslu Model 3 jsme zatím mohli vidět jen v běžných provedeních, níže můžete ještě před oficiální premiérou spatřit nové vrcholné provedení Ludicrous Performance.

