Nový ambasador Bentley se aspoň věrohodně tváří jako někdo, kdo by auta značky mohl kupovat

Spojovat image automobilky s někým nebo něčím je v dnešní době vždy ošidné, Bentley ale působí dojmem, že ví, co dělá. Její nový ambasador ke značce sedne už kvůli tomu, kým je, současně se navíc tváří jako ti, kteří by jejími zákazníky být mohli.

Nový ambasador Bentley se aspoň věrohodně tváří jako někdo, kdo by auta značky mohl kupovat

včera | Petr Prokopec

Nový ambasador Bentley se aspoň věrohodně tváří jako někdo, kdo by auta značky mohl kupovat

/

Foto: Bentley

Spojovat image automobilky s někým nebo něčím je v dnešní době vždy ošidné, Bentley ale působí dojmem, že ví, co dělá. Její nový ambasador ke značce sedne už kvůli tomu, kým je, současně se navíc tváří jako ti, kteří by jejími zákazníky být mohli.

Prakticky přesně před rokem se Jaguar pochlubil novou firemní identitou, kterou měl potřebu dramaticky změnit v souladu s tím, že se rozhodl udělat velmi tlustou čáru za svou dosavadní existencí. Do budoucna chce prodávat už jen extravagantní elektrická auta, nikoliv však lidem, kteří by jinak zvažovali Audi, BMW či Mercedes-Benz, jako tomu bylo dosud. Místo toho míří ještě o patro výš, neboť zákazníky chce krást značkám jako Porsche či Bentley. O těch má ale velmi podivné mínění, jak naznačuje výše zmiňované.

Brity jsme před tímto krokem opakovaně varovali, ostatně nová identita šokovala i zaměstnance, kteří se postavili proti ní. Vedení si ale ne a nedá říct a své záměry chce dotáhnout do konce. Ten může být velmi hořký, neboť Jaguar chce bodovat u pro něj neznámého publika. Opravdu si jeho auta budou kupovat lidé chodící v duhových šatech, kteří nemají jasno ve své sexuální orientaci? Nebo aspoň ti, kteří se s takovými ztotožňují? Nemáme pocit, že by to byla smysluplná cesta.

Jako typickou klientelu značek typu Bentley známe trochu jiné lidi - takové, kteří nemají problém dávat najevo své bohatství a nezřídka se tváří seriózněji, než by si povaha jejich existence zasloužila. Takoví profesionální fotbalisté mají Bentley značně v oblibě, a tak není od věci, že britská automobilka angažovala nového ambasadora právě z těchto sfér - stal se jím nizozemský fotbalista Cody Gakpo.

Soudě podle prvních fotek Britové nemohli zlanařit lepšího člověka. Šestadvacetiletý centr či levé křídlo, který kromě národního týmu hraje také za Liverpool, se totiž obléknul do dvouřadého proužkovaného obleku, který k luxusní značce padne jako ulitý. Styl fotek pak odkazuje na gentlemanství a eleganci, kterou by klientela značky ráda dávala najevo, ať už je její přirozenost jakákoli.

Gakpo tak působí, jako kdyby se pro Bentley narodil. Navíc asi nepřekvapí, že jako úspěšný hráč fotbalu jedno vlastní - v minulosti si objednal SUV Bentayga S Black Edition V8. Přitom si patřičně zalistoval katalogem zakázkové divize Mulliner, ze kterého vybíral velmi pečlivě. Matný lak karoserie Royal Ebony Satin spojil s oranžovými detaily, které jsou odkazem na jeho rodné Nizozemsko. V podobném duchu se pak nese také interiér vozu.

Jen u jednoho kousku navíc nezůstal, ještě jedno Bentley Bentayga totiž Gakpo objednal pro svého otce, kterého pravidelně vyzdvihuje jako svůj velký vzor. Máme zde tedy ještě důraz kladený na rodinné hodnoty, který automobilka může taktéž využít. Sám fotbalista ostatně zmínil, že Bentley pro něj kromě „tvrdé práce, která se vyplácí“, reprezentuje právě rodinu. Tady se tedy potkalo vše, co se potkat mohlo, k velké smůle Jaguaru, kde se naopak nepotkalo nic.

„To, že jsem byl jmenován ambasadorem Bentley, je pro mě velká pocta. Doufám, že budu moci řídit Bentley po zbytek života,“ uvedl dále Gakpo. Prozatím má přitom ke svému snu nakročeno, neboť v rámci spolupráce si již objednal další vůz, a sice Bentaygu Speed, od které klíčky obdrží zkraje příštího roku. Tentokrát bude jeho SUV nalakováno červenou Rubino Red, přičemž uvnitř bude červený odstín spárován s černou. Jde pro změnu o odkaz na barvy Liverpoolu.

Doufáme, že si Jaguar tohoto kroku všimne, neboť vrcholným manažerům jasně naznačí, proti čemu jdou. A jak těžce mimo terč jejich marketingové střely letí. Trochu se však obáváme, že ani tentokrát se v Coventry varovný zvonek nerozezní dřív, než si značka svůj kalich hořkosti vypije až do dna. Doufat v opak ale pořád můžeme...




Britové do svých služeb zlákali Codyho Gakpa, který evidentně k této značce sedne. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

