Nový americký bitevní obojživelník se poprvé ukázal v Evropě, řešit by mohl obavy třetiny Čechů

O tomto stroji už se nějaký čas živě hovoří, teď si jej můžeme poprvé prohlédnout v akci na starém kontinentu. BAE Systems na veletrhu v Madridu ukázal nový vojenský speciál, který zvládá jízdu na souši i ve vodě.

Obavy z války začíná mít stále více lidí. Dle průzkumu z loňského roku hrozba ozbrojeného konfliktu děsí hned třetinu Čechů, což ve srovnání s červnem 2021 představuje trojnásobný nárůst. Stojí za tím pochopitelně ruská invaze na Ukrajinu, ke které došlo loni na konci února. Jak vše dopadne, je nyní ve hvězdách. Mnozí mají takřka bezmeznou víru v úspěchu ukrajinské protiofenzivy, stále více expertů však poukazuje na to, že i kdyby byla úspěšnou, Ukrajinu vyčerpá. O případné odvetě Ruska pak raději ani nechceme spekulovat.

Tak jako tak je jasné, že konflikt je dlouhodobějšího rázu, než kdokoli původně předpokládal. Žně zbrojařských firem tak mohou pokračovat. I to je ostatně důvod, proč americká společnost BAE Systems vyslala na veletrh vojenské techniky FEINDEF ve španělském Madridu své obojživelné vozidlo ACV (Amphibious Combat Vehicle). To v současné době užívají pouze američtí mariňáci, přičemž se jedná o první výlet tohoto obrněnce mimo Spojené státy.

Za zkratkou ACV se neskrývá jeden vůz, ale hned celá rodina. Každé provedení nicméně používá tutéž platformu 8x8 a je schopné pohybu jak na souši, tak ve vodě. Nic podobného nikdo jiný než BAE Systems v současné době nenabízí, účast na madridské show tak lze snadno pochopit. Do Španělska dorazilo provedení ACV-P, které slouží jako základní varianta. Pobrat zvládá třináct vojáků s plnou polní, stejně jako tříčlennou posádku. Ve vodě dosahuje tempa 11 km/h.

Američané kromě toho nabízejí také verze ACV-C, ACV-R a ACV-30, kdy první zmíněná může sloužit jako mobilní velitelství. Druhá je pak obdobou sanitky, zatímco třetí dostala kromě pancíře také dálkově ovládanou věž osazenou 30milimetrovým kanónem. Toto provedení pochopitelně váží více než základních 35 tun, což má vliv i na jeho dynamiku a dojezd. Konkrétní data nicméně zmíněna nebyla. U zbývajících tří variant lze nicméně počítat s maximálkou 105 km/h a dojezdem 523 km.

Nakolik obojživelník okouzlí Evropany, je otázkou. Základní verze přitom vychází na zhruba 4,5 milionu dolarů (cca 9,9 milionu Kč), Američané nicméně již pracují na evolučním provedení. V jeho případě má rychlost dosahovaná na vodě narůst na 28 km/h, zároveň by ACV mělo být schopné autonomního nalodění a vylodění. Cena nicméně v jeho případě narůstá hned trojnásobně. BAE Systems je navíc na pár let dopředu vytíženo objednávkami od americké armády. Zda by takový přídavek do arzenálu evropských armád pomohl alespoň trochu rozptýlit obavy Čechů, nevíme, ale možné to je.

Americký obojživelník ACV se vůbec poprvé ukázal v Evropě. Protože jako jediné armádní vozidlo v současné produkci zvládá pohyb na souši i ve vodě, zaujmout by mohl. Spíše než vysoká cena však v jeho případě bude problémem dostupnost, výrobce totiž musí vykrýt stávající objednávku americké armády. Foto: BAE Systems

