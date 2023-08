Nový Cadillac Escalade je obří elektrický nesmysl, pro jeho používání budete potřebovat řidičák na náklaďák před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je sice hezké, že vůz má zvládnout ujet na jedno nabití až 724 km, musí kvůli tomu ale mít baterky vážící víc než tunu. Hlavně kvůli nim je tak těžký, že vám na jeho řízení nebude stačit řidičák na osobní auto.

Čipová krize je jen odvarem toho, co přijde kvůli baterkám, varoval v dubnu loňského roku R.J. Scaringe, šéf automobilky Rivian. Hovořil o problémech, které způsobí nedostatek vzácných kovů, a tedy baterií z nich vyráběných. Těžba byla nedostačující již předloni, v mezičase nicméně produkce elektrických aut jen narostla. A čím větší elektromobily s většími akumulátory na svět přichází, tím bude situace horší.

Jedněmi z těch opravdu megalomanských je osazen nový Cadillac Escalade IQ. Americká automobilka totiž 5 697 milimetrů dlouhému SUV s rozvorem 3 460 mm nadělila paket složený z 24 modulů o celkové kapacitě 200 kWh. Tím se novinka pomalu dostala na úroveň elektrického Hummeru, který disponuje 212 kWh použitelné kapacity. Cadillac uvádí, že Escalade by tak měl na nabití ujet až 724 km. A i kdyby to ve skutečnosti byla polovina, je to použitelný údaj, třebaže nabití baterek stále typickou domácí nabíječkou s výkonem 7,7 kW zabere asi 30 hodin.

Hlavní problém je ale jinde - hmotnost. Kolik baterky Escaladu váží, automobilka neupřesnila, ty v Hummeru ale na vahách ukážou 1 278 kg. Je jasné, že akumulátory novinky budou vážit více jak 1 tunu, i když představují ekvivalent jen 51litrové nádrže na naftu. A není to jediný problém - i když přesnou hmotnost celého auta zatím Cadillac nezveřejnil, potvrdil už, že půjde o více jak 8 800 liber, tedy víc jak 4 tuny. V Evropě si tedy s autem bez řidičáku na náklaďák nesjedete, v USA je váhový limit o něco vyšší.

Další otázkou je, jak chce automobilka Escalade IQ vůbec vyrábět. Elektrický Hummer má problémy s výrobou dodnes, i když jde o několik let nabízené zboží. Finanční ředitel mateřské automobilky General Motors Paul Jacobsen agentuře Reuters přiznal, že GM má značné problémy se sestavováním bateriových modulů, neboť mu chybí základní komponenty. A teď přichází s dalším autem, na které jsou mimo jiné třeba desítky kilogramu lithia? Podobné je to s manganem, kobaltem či mědí.

To nakonec může ovlivnit i cenu. Elektrický Escalade má začínat na obecně přijatelných 130 tisících dolarech (cca 2 871 000 Kč), GM ale už několikrát sliboval relativně levné elektrické vozy, které nakonec musel prodávat za mnohem víc peněz. A podobné dilema bude mít i zde - bude muset volit mezi jedním velkým SUV a hned několika menšími modely. Dosavadní počínání značky ale mnoho nadějí opravdu nevzbuzuje, třeba takový Lyriq se 100,4 kWh měl za loňský rok zamířit k 25 tisícům zákazníků. Nakonec však vzniklo jen pár set aut.

Technické parametry samotného auta jsou jinak sympatické. Escalade IQ kupříkladu dokáže utáhnout i 3 629 kilo vážící přívěs, tedy klidně i podval s lodí. Vůz totiž dostal do vínku dva elektromotory, které standardně produkují 689 koní výkonu a 834 Nm točivého momentu. Při volbě režimu Velocity Max ovšem můžete počítat dokonce se 760 koňmi a 1 063 Nm, jakkoli pochopitelně po kratší dobu. Akcelerace na stovku v tu chvíli zabere méně než 5 sekund, což je na více jak 4tunové monstrum působivé.

Absence spalovacího motoru automobilce umožnilo vůz obdařit také předním zavazadelníkem, který pobere 345 litrů nákladu. Už tohle Escalade IQ staví na úroveň mnoha spalovacích hatchbacků, ještě více dokáže ohromit vzadu. Za třetí řadou sedadel totiž stále ještě zbývá prostor na 670 litrů, po jejím sklopení pak můžete počítat dokonce s 1 958 litry. A jakmile sklopíte obě zadní řady, máte k dispozici neskutečných 3 374 l. Plus onen předek.

Pokud tedy přejdeme onen elektrický pohon a z něj vyplývající omezenou použitelnost, životnost a absurdně vysokou hmotnost, jeví se novinka opravdu zajímavě. I díky rozsáhlé standardní výbavě, do které se nastěhoval třeba semi-autonomní systém Super Cruise či audio systém AKG Studio s 19 reproduktory. Ten je možné od druhého stupně nahradit dokonce 36reproduktorovým. Pokud se navíc majitelé rozhodnou pro paket Executive Second-Row Seating, který třímístnou lavici mění za dvě nezávislá křesla, počet reproduktorů narůstá na 40.

Vůz dále disponuje 55palcovým palubním displejem, z čehož 35 palců má k dispozici řidič. Mimo to nechybí ani 11palcová obrazovka věnovaná pouze ovládání klimatizace či vyhřívání nebo chlazení sedadel a volantu. Doplnit je pak mohou dva 12,6palcové monitory, které jsou součástí výše zmíněného paketu. Ten pak ostatně přináší bezdrátové dobíjení mobilů rovněž dozadu, stejně jako třeba výsuvné stolíky nebo porty nejen na USB, ale také na HDMI.

Escalade IQ disponuje opravdu zajímavými prvky zvenčí, stejně jako nemalým výkonem svého duálního elektrického ústrojí. Ani stát nakonec nemá mnoho, jenže baterie tohoto vozu jsou příliš velké a těžké, což nejen povede k jeho reálně velmi špatné využitelnosti, ale také k problémům při výrobě i prodeji. Však kdo ze zákazníků SUV v Evropě má řidičák na náklaďák? Foto: Cadillac

