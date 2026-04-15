Nový čínský „AI motor” jezdí se spotřebou jen lehce přes 2 litry na 100 km, a to bez podvodů s předem nabitou elektřinou

včera | Petr Prokopec
Kde všude může přijít ke slovu umělá inteligence? To byste se divili. Číňané ji využívají k řízení chodu nového motoru, který může být pro evropské automobilky snadno největší hrozbou. Jezdí totiž jen za 2,22 litru benzinu. A uzpůsoben může být i naftě, s níž bude ještě úspornější.
Evropské automobilky se vzhlédly v elektrifikaci své nabídky, přičemž za vzor si nezřídka berou čínské výrobce. Šéfové zavedených značek neustále létají do Říše středu, aby tam otevřeli pusu dokořán a přiznali porážku. To nám hlava skutečně nebere, neboť Čína umí elektrická auta vyrábět efektivněji, ta ale tak jako tak nejsou řešením pro všechny. Takový potenciál má naopak pohon spalovací, ve kterém čínské automobilky dlouhá léta ztrácely na ty zahraniční. Jenže ty další vývoj upozadily, což zjevně byla chyba, která se jim může šeredně vymstít.
Číňané si totiž na rozdíl od zavedených výrobců velmi dobře uvědomují, že přitažlivost elektromobility je omezená a navíc závislá na umělé podpoře. Jakmile ta zmizí, prodeje jdou dolů, což se dnes koneckonců děje i v Číně. Proto Říše středu začíná poměrně razantně tlačit na vývoj spalovací techniky a na trh posílá zcela nové motory tohoto ražení. To při pohledu na ně by šéfové Fordu či Hondy měli prohlásit „tomu se nemůžeme rovnat“. Značky jako Geely, Chery a Changan totiž cílí na spotřebu pohybující se okolo dvou až tří litrů na sto kilometrů.
Geely se nově pochlubilo tím, že do cíle tohoto závodu už dorazilo. Automobilka totiž představila nové ústrojí i-HEV, jehož základem je 1,5litrový benzinový čtyřválec. Ten byl spojen s elektromotorem a malou baterií zatím neupřesněné kapacity. Klíčový byl nicméně příchod nové řídicí jednotky, která ke svému chodu používá umělou inteligenci. AI dle Geely soustavně monitoruje spalovací proces a soustavně hledá, co by mohlo být zlepšeno. Tímto způsobem se pak Číňané dostali k 48,41procentní termální účinnosti a průměrné spotřebě 2,22 l/100 km. A to prosím bez využití předem nabité elektřiny, což je častá cesta, jak na oko zlepšit efektivitu hybridních motorů.
Této hodnoty nicméně Geely dosáhlo v laboratorním testu, nikoliv v reálném provozu. Ani v tomto ohledu se ale Číňané nemají zač stydět, neboť model Preface osazený novým pohonným ústrojím dosáhl na 3,98litrový průměr, zatímco u modelu Monjaro spotřeba činila 4,75 l/100 km. A v obou případech jde o hodnoty odpovídající normovanému cyklu WLTP, který sice není bůhvíjak příkrý, pořád má ale k realitě o hodně blíž než čínský CLTP. A především - evropské značky používající tutéž metodiku se tak nízko zdaleka nedostaly.
Geely kromě toho dodalo, že elektromotor je schopný nabídnout až 313 koní výkonu, byť jen na krátkou chvíli. Zrychlení z klidu na 30 km/h tak má zabrat jen 1,84 sekundy, přičemž soustava je naladěna tak, aby nabízela okamžitou odezvu na plynový pedál v nízkých městských rychlostech, kdy zároveň dochází k největší rekuperaci brzdné a kinetické energie. Celý systém je navíc modulární, pročež nebude využit pouze u benzinové jedna-pětky, ale dokonce u 1,5litrového a dvoulitrového turbodieselu.
Číňané tedy skutečně začínají daleko víc kopat za spalovací a nikoliv elektrickou technologii. Skoro to působí dojmem, jako by nalákali Evropany do elektrické pasti a teď si šli po svých. Že je tento posun reálný, naznačil i šéf značky Li Shufu, který uvedl, že Geely se v ještě větší míře než dosud hodlá věnovat syntetickým palivům. Takový metanol má totiž skrývat 10krát vyšší energetickou hustotu, než jakou najdeme v lithium-iontových bateriích. S těmi pak Li Shufu dokonce začíná spojovat mnohá negativa, neboť poukázal na to, že jejich hmotnost je příliš vysoká a vede tak k vysoké spotřebě.
Místní automobilky by tak vlastně měly poslechnout příkazů z Bruselu a napodobit ty čínské. Ale až teď. Tušíme ovšem, že budeme svědky pravého opaku, protože elektrická víra je pro některé nade vše.
Nový čínský motor Geely i-HEV používá k dosažení extrémně nízké spotřeby umělou inteligenci. Jde navíc o modulární technologii, která může být uzpůsobena spalování benzinu i nafty v motorech různého objemu. Foto: Geely
Zdroj: Geely
