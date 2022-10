„Nový” čínský elektromobil pro EU je nesmysl a možná i podvod, firma neumí udělat ani „fotky” ve Photoshopu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mullen Automotive

Do Evropy míří stále více čínských aut a řada z nich je zajímavá. Jen kvůli tomu ale nepodléhejte dojmu, že zajímavý je každý takový vůz. Tento nemá mnoho co nabídnout, navíc si marně a draze hraje na Američana.

Elektrická auta jsou soustavně prezentována jako jediné čisté řešení mobility. Teoreticky to může být i pravda, v praxi ale podmínky pro to potřebné zdaleka nenastávají. Mimo to je třeba se ptát, jak může být ekologickým vůz, na jehož výrobu padne velké množství energie, ovšem který dokáže zastat jen velmi málo práce. Přesně takovým vozem je nový model i-GO, za kterým stojí americká společnost Mullen Automotive. Ta na něj však dodala pouze své logo, ve skutečnosti jde totiž o čínský starší čínský stroj zvaný Henrey Xiaohu FEV.

Za danou zkratkou se přitom skrývá Family Electric Vehicle neboli rodinný elektromobil. Do něčeho takového má nicméně Xiaohu opravdu velmi daleko. O pohon napodobeniny Smartu se totiž stará elektromotor naladěný na 46 koní, který byl spárován s bateriemi o kapacitě 16,5 kWh. Ty mají dle velmi nerealistické metodiky NEDC vystačit na 200 kilometrů, což znamená, že realitou bude zhruba polovina. Xiaohu se tak hodí v podstatě jen k odvozu dětí do školy či k nákupům v supermarketu.

Proč ne, společnost Mullen nicméně nehodlá cílit na rodinu jako čínská automobilka, místo toho „své“ i-GO prezentuje jako ideální dodávku na rozvoz zboží po městě. Jelikož nicméně známe řadu kurýrů rozvážejících hotová jídla či nákup, víme, že jejich denní porcí je o dost více než stokilometrový nájezd. Kvůli tomu by ovšem čínský elektromobil od nich vyžadoval zastávku u dobíjecí stanice. Nedá se přitom předpokládat, že by dobíjecí výkon byl enormní, na delší čekání ovšem kurýři nemají čas.

Tím se můžeme vrátit k rodinám, z nichž ovšem většina si může dovolit pouze jeden vůz, který musí zvládat naprosto vše. Takovému zadání ale i-GO opravdu nevyhovuje, i proto, že jeho nejvyšší rychlost činí pouhých 100 km/h. Cesta k moři by vám tedy zabrala opravdu spíše dny, navíc byste kromě členů rodiny mnoho zavazadel nepobrali. Je totiž třeba si uvědomit, že rozvor tohoto vozu činí pouhých 2 438 milimetrů. S parkováním tedy problém nemá, s dálkovým cestováním ano.

Zmínit navíc ještě musíme cenu. Na čínském trhu stojí Xiaohu v přepočtu 231 tisíc korun, což není málo, ale budiž. A pokud si objednáte alespoň 50 kusů, dostáváte se u každého exempláře na 223 tisíc Kč. Mullen pak nejspíše má ještě velkorysejší podmínky, ty nicméně nehodlá přenést na svou klientelu. V Evropě totiž hodlá i-GO nabízet od 295 tisíc Kč. Tato částka navíc nezahrnuje daň z přidané hodnoty, clo a dopravu.

Dá se tedy předpokládat, že i-GO bude dražší než Škoda Fabia. A dost možná se přiblíží i k modelům Scala či Kamiq, pochopitelně jen po stránce cenové. Máme zde tedy jen další potvrzení toho, jak velkým nesmyslem je snaha elektrifikovat naprosto vše. Je totiž více než jisté, že s tímto vozem si rodina po celou dobu nevystačí, na rozdíl od zmíněných aut mladoboleslavské značky.

Je navíc třeba se ptát, zda Mullen alespoň tentokráte dotáhne své záměry do konce. Firma totiž v roce 2018 chystala prakticky totéž co nyní. Do celého světa totiž chtěla pod názvem Dragonfly vyvážet čínské Qiantu K50. Posléze nicméně bylo zjištěno, že nedostála svým finančním závazkům. Dohoda o spolupráci s Číňany pak sice padla v říjnu 2019, ovšem Američané měli i nadále lákat klientelu na zboží, které nikdy nedorazilo.

Jsme tedy zvědavi, co se odehraje v prosinci, kdy by první vozy měly dorazit na německý trh. Po něm pak má přijít na řadu Španělsko, Francie, Irsko a Velká Británie. Nedivili bychom se ale, kdyby se neodehrálo nic. Však se podívejte na oficiální „fotky” auta zasazené do evropského prostředí. Snad i průměrně nadaný studen by ve Photshopu vytvořil lepší...

Mullen i-GO je čínským Henrey Xiaohu FEV. Prodávat se má v Evropě, přičemž za opravdu šílenou částku dostanete auto, které se hodí tak maximálně na cestu do blízkého supermarketu či školy nebo školky. Jeho nabídka tak působí podobně kvalitně jako jeho oficiální fotky. Foto: Mullen Automotive

Zdroj: Mullen Automotive

Petr Prokopec

