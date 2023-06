Nový čínský kombík pro Evropu vypadá dobře a dost toho pobere, ale za jakou cenu? před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nio

Zapomeňte na nudné, okopírované či od pohledu laciné čínské „krabice”, tohle auto je přesně to, čemu by i řada Čechů dala snadno palec nahoru. Jenže je to elektromobil od Nia, a tak levný nebude ani omylem.

Každému dle chuti, říkávalo se svého času i v automobilové branži. Aktuálně nicméně dané pořekadlo platí čím dál tím méně, do budoucna se má stát pouhou vzpomínkou. Lidé s emisní stopou viditelnou až z Vesmíru, kteří čas od času zasednou v europarlamentu, se totiž rozhodli, že čistotu aut budou poměřovat dle toho, zda mají výfuk či nikoli. A protože pouhé doporučení by nezabralo, má v roce 2035 dojít na faktický zákaz prodeje nových spalovacích vozů.

Z nabídky by tak zmizely i hybridy, povolen by byl pouze čistě elektrický či vodíkový pohon. A také syntetická paliva, s těmi se ovšem počítá spíše jen u značek jako Porsche či Ferrari. Běžní zákazníci nicméně budou mít smůlu, a to i ve chvílích, kdy by po voze s bateriemi skutečně zatoužili. Při využití stávajících technologií totiž jejich cena nemá šanci klesnout. Respektive zamířit dolů sice může, ovšem pouze za předpokladu, že snížena bude i kapacita baterií. Jenže ta je dalece nedostačující už nyní.

Abychom přitom pravdu řekli, vůz jako Nio ET5 Touring by nám v garáži nevadil. Jde o verzi kombi loni odhaleného elektrického sedanu, která do zavazadelníku zvládne při sklopených zadních sedadlech pobrat až 1 300 litrů nákladu. To možná sice na 4,79 metru dlouhý vůz není zrovna dechberoucí hodnota, nicméně v pohodě postačí na veškeré věci, které sebou hodláte vzít ať již na víkend na chatu, tak i v případě týdenního pobytu u moře nebo na horách.

Výchozí sedan se kromě toho pyšní jedním předním elektromotorem naladěným na 204 koní a jedním zadním, jenž produkuje 286 koní. Stovku tak Nio ET5 zvládá za rovné čtyři sekundy, z této rychlosti pak dokáže zabrzdit na pouhých 33,9 metrech. Číňané se navíc rozhodli, že v případě baterií nebudou vůbec troškařit - zvolit tedy můžete 75, 100 či dokonce 150 kWh. Poslední zmíněný typ přitom dosahuje energetické hustoty 360 Wh/kg, a tedy dojezdu tisíc kilometrů.

Je logické, že realita bude o poznání horší. Nicméně Nio je tím výrobcem, který nespoléhá pouze na dobíjení, ale rovněž na stanice, kde vám robotická ruka baterie vymění. ET5 je s touto technologií kompatibilní, do takového Chorvatska byste tedy teoreticky mohli dojet bez potíží. V praxi to bude složitější, vsoučasné době se ony stanice nachází pouze v Číně a v Norsku.

Nejde o jediný zádrhel, tím dalším je cena. Ve své domovině totiž sedan startuje na 328 tisících yuanů (cca 1 011 000 Kč), za což dostáváte 75 kWh a teoretických 550 km dojezdu. Se středním paketem jste již na 386 000 CNY (cca 1 190 000 Kč), za ten vrcholný pak dáte stejně jako za samotný vůz. Jeho cena bez baterií byla stanovena na 258 tisíc yuanů (asi 796 000 Kč), řeč je tedy o 1,6milionovém elektromobilu.

Tyto ceny navíc platí pouze v Číně, Evropané mohou počítat snadno s dvojnásobkem. To ovšem znamená, že Nio, jakkoli lákavě působí, je tak jako jeho pomalu veškerá elektrická konkurence mimo hru. Je to skutečně škoda, neboť kombík po stránce designové působí lákavě. Na jeho plné odhalení dojde tento čtvrtek, kdy budou známy i evropské ceny. Obě verze totiž míří na starý kontinent - prozatím do Německa, Nizozemska a Skandinávie.

Nio ET5 dorazí i jako kombík, jenž zvládne pobrat až 1 300 litrů nákladu. Problémem nicméně bude cena, která sice u sedanu startuje na 796 tisících Kč, ovšem v Číně a bez baterií. Evropské provedení s největším dostupným paketem tak nejspíše zamíří někam ke třem milionům korun. Foto: Nio

Zdroj: Nio

