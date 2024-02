Nový čínský konkurent Škody Fabia pro Evropu vypadá jako promeškaná šance, i když cenově pořád může překvapit před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Tohle auto mělo zaděláno na to stát se hitem mezi malými vozy, které jsou v Evropě stále žádané. Se 194 koňmi výkonu v základu ale stěží bude patřit mezi nejdostupnější auta svého druhu, třebaže v poměru hodnoty a ceny může být pořád vysoko.

Při pohledu na nabídku dnes Číňany ovládaného MG máte chuť bez váhání zaplesat. Startuje se totiž na ceně 399 900 Kč, za což nedostáváte přímého konkurenta Škody Fabia, nýbrž 4 323 milimetrů dlouhé SUV ZS osazené atmosférickou jedna-pětkou. Ta produkuje 106 koní výkonu a 141 Nm točivého momentu, takže asfalt pod koly jistě nepotrhá. Protože ale hmotnost auta činí jen 1 306 kilogramů, špatně nejede a i udávané průměrné spotřeby 6,6 l/100 km lze s lehčí nohou na plynu dosáhnout. Dojezd SUV s 45litrovou nádrží by se tedy měl pohybovat okolo 700 kilometrů.

Automobilka v posledních měsících lákala na příchod nové generace hatchbacku MG3, od níž se očekávalo mnohé. Měl to být konkurent Škody Fabia, který ale s cenou zamíří ještě o pár pater níž než ZS, však jde o ještě kratší a menší vůz. Ostatně jeho současné provedení, které u nás k mání není, patří vedle Dacie Sandero k nejlevnějším novým autům napříč celou Evropou. Číňané nicméně nabízené příležitosti opanovat evropský trůn zjevně nehodlají využít. Prozatím jedinou potvrzeným pohonem vozu je totiž to hybridní, které má snad až nesmyslné dynamické ambice.

Ke slovu tedy znovu přichází ona atmosférická jedna-pětka (102 koní), ta je nicméně doplněna elektromotorem naladěným na 136 koní a baterií o kapacitě 1,83 kWh. Není to tedy dobíjecí hybrid a čistě na elektřinu auto moc daleko nedojede, nemusí s sebou ale aspoň vozit nesmyslně těžké baterie, což pomůže nejen dynamice, ale i spotřebě. MG ostatně udává, že novinka si v průměru řekne o 4,4 l/100 km, což znovu nemusí být od skutečnosti daleko.

Novinka má díky popsanému pohonu k dobru až 194 koní a váží 1 285 kilo. Na stovku se dostane po 8 sekundách, což na daný výkon není bůhvíjak skvělý výsledek, ve třídě malých vozů je to ale parádní dynamika. Pro tu je třeba zvolit jízdní režim Sport, další dva módy Eco a Standard se zaměřují spíše na úspornou jízdu. Stejně jako u předchůdce přitom veškerý výkon míří na přední nápravu, tentokrát má ovšem jeho přenos na starosti třístupňový (sic) automat. MG tak kráčí podobnou cestou jako Renault, jehož hybridní E-Techy nabízí v principu podobné řešení.

Tak či onak data spojená s hybridním ústrojím ani neurazí, ani nenadchnou, komplexní pohon nicméně nevyhnutelně vyšroubuje cenu nahoru. A to je škoda. Na přesné cifry je třeba chvíli vyčkat, v Austrálii nicméně vůz nemá startovat na 19 900 AUD (cca 304 tisíc Kč), nýbrž bude o 5 tisíc australských dolarů (asi 76 tisíc Kč) dražší. To MG3 posílá do přímého souboje se Škodou Fabia, přičemž zmiňované Sandero bude v té chvíli o hezkých pár desítek tisíc levnější.

Je pochopitelně třeba dodat, že ani český, ani rumunský vůz pod kapotou nenabídnou takový výkon a zmíněnou dynamiku, ale po té většina zákazníků v této obchodní třídě netouží. Kdyby MG sáhlo pouze po oné jedna-pětce, mohlo s autem třeba za 320 tisíc rozbít bank, to s hybridem za 380 tisíc půjde těžko.

Slova o promarněné šanci se tedy derou na mysl s nepříjemnou intenzitou. Jakkoli stále ještě existuje naděje, že Číňané i do Evropy přivezou čistě benzinovou verzi, která by se třeba v Austrálii měla objevit. Její specifikace pak sice známé nejsou, po stránce cenové ale jistě dojde na pokles. Tím ale pole nadějí a přání opustíme a vrátíme se do současné reality, kde se počítá s délkou 4 113 mm, šířkou 1 797 mm, výškou 1 502 mm, rozvorem 2 570 mm a zavazadelník o objemu 293 l.

O agresivním designu jsme mluvili již v souvislosti s předchozím lákáním, nyní tak jen dodáme, že dovnitř se nastěhoval 7palcový digitální přístrojový štít a 10,25alcová obrazovka multimédií, jenž standardně počítají s navigací či funkcemi Android Auto a Apple CarPlay. To pochopitelně není špatné, nicméně znovu musíme dodat, že většina lidí by třeba centrální displej oželela, pokud by to vedlo ke snížení ceny.

MG3 třetí generace zatím bude k mání pouze s hybridním pohonem. Australský trh pak sice má potvrzenou i čistě benzinovou variantu, zda se však ta ukáže také v Evropě, je pro tuto chvíli záhadou. Jisté tedy je prozatím to, že s někdejšími velmi nízkými cenami nově nelze v Evropě počítat. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.