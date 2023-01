Nový čínský konkurent Superbu potvrzen pro Evropu, výbavou našlapané auto Škodu při svých cenách zničí před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Představte si auto, které je velké jako Superb, v maximální specifikaci nabídne skoro 200 koní, kopec výbavy včetně ventilovaných sedadel nebo vyhřívané loketní opěrky a přesto stojí míň jak polovinu základu Superbu. To není fantazie, ale nová čínská realita.

Loni jsme vás informovali o rozhodnutí čínské automobilky Chery nabídnout v Evropě svého konkurenta Škody Octavia. Ačkoli je to na jejím domácím trhu etablovaný model, který Octavii prodejně poráží v poměru skoro 9:1, na ty zahraniční se s ním nehnala, neboť se obávala omezeného zájmu přece jen konzervativnější klientely aut tradičnějších tříd. Když ale protiruské sankce znemožnily mimo jiné škodovce prodávat své vozy v Rusku, vycítili Číňané příležitost a do Evropy - výhledově nejen do Ruska - zamíří se svými dalšími modely.

To množné číslo je správně, neboť tiskové oddělení Chery portálu Autonews potvrdilo, že do země přijde s několika dalšími modely. Vedle zmíněného Arriza 5 tedy automobilka v Rusku bude prodávat i nový hybridní crossover, to se stane na přelomu prvního a druhého kvartálu. Někdy v polovině roku má na pak dorazit i větší Arrizo 8, což je v Číně žhavá novinka, která se začala prodávat teprve koncem loňského roku.

Jde o už opravdu velký vůz s délkou 4 780 mm, šířkou 1 843 mm, výškou 1 469 mm a rozvorem 2 790 mm. Jedná se o přímého konkurenta Škody Superb s jen nepatrně odlišnými rozměry, jakkoli jeden rozdíl tu je - Superb je liftbackem hrajícím si na sedan, Arrizo 8 je klasickým sedanem. Vzhledem do jisté míry připomíná Toyotu Camry, tedy dalšího z velkých konkurentů stejné třídy, zejména pak v zadních partiích.

Vůz bude k dispozici ve dvou výkonnostních verzích, kdy jedna dostane hranaté koncovky výfuku a druhá dvojité kulaté, zatím je ale k dispozici jen jedna pohonná jednotka - přeplňovaná jedna-šestka naladěná na 197 koní výkonu a 290 Nm točivého momentu. To nejsou špatná čísla, pozdější rozšíření nabídky je doplní z obou stran - nejprve se objeví v prodeji motor 1,5 turbo se 156 koňmi, následně verze s přeplňovaným dvoulitrem s 254 koňmi. Standardem bude vždy sedmistupňový dvouspojkový automat a pohon předních kol.

V interiéru se už v základu počítá se dvěma 12,3palcovými displeji, dřevěné dekory a kožené čalounění. Je to auto určené náročnější klientele, tedy alespoň té čínské, přesto je naší optikou k mání skoro za hubičku. Aktuální základ s 16" koly a relativně skromnou výbavou (pořád ale dostanete věci jako klimatizaci, bezklíčový vstup a start, panoramatické střešní okno nebo palubní Wi-Fi) stojí pouhých 108 900 CNY, tedy asi 349 tisíc Kč. Už třetí výbavová verze s prakticky vším rozumným na palubě ale pořád stojí jen 119 900 CNY (385 tisíc Kč). A absolutní vrchol s prvky, které kolikrát nekoupíte ani do dost luxusních aut vyjde na 132 900 CNY, tedy asi 427 tisíc Kč.

To jsou ceny jako z pohádky, však základní Superb u nás dnes vyjde na 880 900 Kč, více jak dvojnásobek vrcholného Arriza 8, které jej trumfne naprosto vším. Byl by zázrak, kdyby tohle prodejně nefungovalo i mimo Čínu a Superb nerozválcovalo všude, kde se objeví.

Chery Arrizo 8 nebude jen čínskou záležitostí, Chery už potvrdilo, že auto bude prodávat i v zahraničí. Začne nepřekvapivě v Rusku, tam teď zažívá žně a Arrizo 8 prakticky nebude mít konkurenci. Foto: Chery

Zdroje: Chery, Autonews

Petr Miler

