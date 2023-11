Nový čínský konkurent vrcholné Tesly vypadá jako z komiksu. Má hromadu výkonu, váží ale neskutečné 3 tuny před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: HiPhi

Jestli tohle má být vrchol evoluce, pak se snad chceme vrátit zpátky v čase. Velikostně ne zase tak velké auto hostí pod kapotou přes 1 300 koní, což zní slibně. Ale jak pouťově vypadá? A kolik váží?

Čínská automobilka HiPhi zatím není příliš známá ani u nás, ani ve světě. Letos by nicméně ráda zaujala pozornost evropské klientely, s čímž jí má pomoci liftback zvaný prostě Z. Ten na první pohled nepůsobí jako obr, malé auto to ale opravdu není - na délku měří 5 036 milimetrů, široké je 2 018 mm a rozvor náprav činí velkorysých 3 150 mm. Na druhou stranu není ani zase tak velké, je to jen o něco větší vůz než nová Škoda Superb (4 912 mm na délku).

O pohon tohoto vozu se dosud starala dvojice pohonných jednotek, jenž přední i zadní nápravu zásobovala 670 koňmi. S těmi má HiPhi Z zvládat akceleraci na stovku za 3,8 sekundy, což nezní špatně. O poznání horší data jsou nicméně spojena s dobíjením a dojezdem. Elektrický liftback totiž dostal do vínku baterie o kapacitě 120 kWh, jenž mají dle evropského normovaného cyklu WLTP vystačit na 555 km. Problémem však je, že vůz váží takřka tři tuny a jeho aerodynamický koeficient činí ne zrovna oslňujících Cd 0,27. Realitou tak bude spíše 400 km na jeden pomalý zátah, ostatně kapacita baterek odpovídá asi 30litrové nádrži na naftu.

Této porce tedy určitě nedosáhnete ve chvíli, kdy máte zvolen jízdní režim Sport, při kterém je zapojena také přední jednotka. Místo toho se musíte pohybovat v módech Eco či Comfort, a to do rychlosti 110 km/h. Jinak jste zakrátko na suchu. HiPhi ale bohužel u svých aut zatím nevyužívá 800voltovou architekturu, nýbrž pouze 400voltovou. I u stojanů s vysokým výkonem je tak třeba čekat minimálně 55 minut. Navíc po takové době můžete počítat s 80 procenty kapacity baterií, nikoli s „plnou nádrží“. To vše vás pak vyjde na 105 000 Eur (cca 2,56 mil. Kč).

Jste oslněni? Nejspíše ne, opravdu to není nic světoborného. Číňané si nicméně myslí, že k dispozici mají velmi dobrý základ, a proto nyní přišli s ostrou variantou zvanou pro změnu A, která chce konkurovat vrcholné Tesle Model S Plaid. Vychází z modelu Z, v rámci techniky však přihazuje na palubu jeden motor. Celkový výkon soustavy se tak téměř zdvojnásobil, přičemž 1 305 koní má zvládnout stovku za pouhé 2 sekundy. Nejvyšší rychlost pak činí 300 km/h, o dojezdu se však Číňané nezmiňují. Dodávají však, že toto provedení již 800 voltů zvládá, stejně jako maximální dobíjecí výkon 1,5 MW, čemuž se skoro těžko věří - bylo by to násobně víc než u nejlepší konkurence. A i kdyby, kde takový výkon najdete?

Většina stojanů napříč Evropou počítá sotva s 50 kW a domácí wallboxy jsou ještě méně výkonné, bude při dobíjení stále třeba počítat s dlouhou zastávkou. K té navíc budete muset přistupovat častěji než u výchozího modelu, více koní toho totiž zkrátka více sežere. I proto, že bude třeba počítat jak s vyšší hmotností, tak s ještě horším větrným odporem. Vůz totiž dostal do vínku obrovské zadní křídlo a úpravami prošla také příď či boční prahy. Auto tak vypadá jako z komiksu a byť se díky pouťově vyhlížejícím spojlerům může pochlubit vyšším přítlakem, to samé má negativní vliv na spotřebu.

Počítat lze také s navýšením hmotnosti až na neskutečné 3 tuny (2 950 kg „suché” hmotnosti, takže nejméně 3 025 kg dle norem EU), a to i přes příchod mnoha exotických materiálů - kromě hliníku u kol a karbonu u brzd totiž HiPhi u své novinky použilo i nano-keramiku a titan. Tím mělo být dosaženo ideálního poměru 50:50 mezi přední a zadní nápravou (obě jsou řiditelné), přesné číslo ale Číňané raději nezmiňují. Otázkou ostatně je, zda ho vůbec znají. Verze A má totiž dorazit do prodeje až v roce 2025, navíc pouze ve své domovině. Na zahraniční trhy pak má dojít s mnohaměsíčním odstupem.

Znovu se tak lze jen zeptat, zda je tímto výtvorem někdo okouzlen, přičemž nejspíše i tentokrát lze pouze zavrtět hlavou. Zvláště když v případě ceny lze očekávat růst někam ke čtyřem milionům korun.

HiPhi A páruje 1 305 koní s více než třítunovou hmotností, oproti výchozí verzi Z se pak i zhoršila aerodynamika. Auto je sice rychlé, ale velký smysl opravdu nedává. Foto: HiPhi

Zdroj: HiPhi

Petr Prokopec

