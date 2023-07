Nový čínský soupeř Škody Octavia se v Evropě slušně rozjíždí, 95 procent lidí chce nejlevnější verzi před 9 hodinami | Petr Miler

Dalo se čekat, že tahle auta budou oslovovat hlavně cenově senzitivní klientelu, kterou značky jako Škoda v podstatě hodily za hlavu. A první data tomu odpovídají, pro Číňany nevyznívají špatně.

Uvážíme-li, že loajální zákazník je to nejcennější, co může jakákoli firma získat, je až šokující, jak automobilky v posledních letech s takovými lidmi zachází. Zdá se, jako by se rozhodly den ode dne prát znovu o libovolného zákazníka z davu a zcela ignorovat, co k nim dříve po dekádu přitahovalo klientelu, kterou by bylo dobré si udržet.

Nechceme házet všechny značky do jednoho pytle, každá se s tím vyrovnává trochu jinak, klíčové části koncernu VW jsou na tom ale v podstatě stejně. Audi raději přijme 50procentní riziko krachu, než aby dále dělalo to, co lidé chtějí, VW je se svým současným vedením totálně mimo realitu a raději se dopouští doslova plamenných projevů kvůli krizové situaci místo toho, aby řešilo její příčinu. A Škoda? Ta bude s vážnou tváří říkat, že za pár let bude prodávat jen elektrická auta, která dnes v Česku oslovují 1,2 % jejích kupců - tedy méně než polovinu toho, k čemu se může přihlásit celý trh. To je strategie par excellence.

Tohle odtržení od reality se ve výsledku stará o jedno - otevírá dveře konkurenci, která by jinak možná ani nedorazila. Pokud by si taková Škoda hleděla svého, dělala dále nekompromisně co nejlepší možné vozy za dobré peníze a pečovala o svou tradiční klientelu, jaký prostor by vůbec dala někomu jinému se prosadit? Nikdy by nebyl nulový, ale byl by prostě malý, nikdo by se do takové části trhu nehnal. Dnes ve svém okolí vidím, že škodovka ztrácí jednoho kupce za druhým tak, jak nabízí auta záměrně ošizená a přesto dražší, věrným klientům pak klidně do očí řekne, že ji vůbec nezajímá, co chtějí, příště si mohou koupit jen dvakrát dražší elektromobil. Co to proboha je?

Přístup škodovky není žádným unikem, na čemž kapitalizují hlavně Číňané. Do Evropy se dnes ženou ve velkém a jedním z velkých hráčů je automobilka Chery. Ta chce s novou značkou Omoda do konce dekády oslovovat 1,4 milionu kupců mimo Čínu, tedy skoro dvakrát víc než Škoda loni po celém světě. Může se jí to podařit? Toť otázkou, pokud ale vytrvá (a Škoda a spol. se neproberou), pak bychom se nedivili kladné odpovědi.

Omoda už dorazila i do EU, na bilancování je ale brzy, s prodejem sotva začala. Dříve se ale objevila v Rusku, kde začala nedávno prodávat soupeře Škody Octavia, který do EU míří též. Je tedy čas na první menší bilanci, která pro Omodu nevypadá zle - za první měsíc a kousek prodejů má na pažbě 385 předaných exemplářů modelu S5 jak se základním 1,5litrovým motorem s atmosférickým plněním (113 koní), tak s jeho verzí přeplňovanou turbodmychadlem (147 koní). Obě tyto verze mají standardně automat a slušnou výbavu.

Zajímavé je, že plných 95 procent kupců volí slabší provedení, což ale nakonec přesně ukazuje, koho Číňané na trhu loví - cenově senzitivní klientelu, kterou značky jako Škoda hodily přes palubu. A snadno mohou postupně oslovovat víc a víc lidí. Omoda S5 v Číně startuje na pouhých 74 900 CNY (226 tisíc Kč), v Rusku je podstatně dražší s cenou od 2 159 900 RUB (cca 520 tisíc Kč). U nás by tohle auto mohlo stát něco mezi oběma sumami, situace v Rusku je přece jen specifická. Když dne Škoda prodává Octavii od 620 tisíc, bude mít šanci vůbec cílit na stejnou klientelu? Pochybujeme o tom, stejně tak ale pochybujeme, že to vedení škodovky s hlavou někde v zelených oblacích vůbec zajímá.

Omoda S5 je rozhodně zajímavá alternativa ke Škodě Octavia. V Rusku se prodejně nerozjíždí špatně, na její výsledky v EU jsme zvědavi. Foto: Chery/Omoda

Zdroje: Avtostat, Chery, SDA

