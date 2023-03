Nový čínský soupeř Octavie je už 14. nejprodávanější auto v zemi, s jeho cenou a technikou Škodu rozmetal před 4 hodinami | Petr Miler

Už po prvním představení bylo jasné, že tohle auto bude bodovat. Že se ale natolik vzepře současným trendům a nejenže rozmetá Octavii, ale bude i na vrcholu celého automobilového trhu, je překvapení.

Changan je nejstarší čínskou automobilovou značkou, která patří do velké čtyřky tamních, státem ovládaných automobilek. Jakkoli už samo státní vlastnictví působí pochybně, Changanu se daří a dokáže se prosazovat také mimo svou domovinu. Vděčí za to mimo jiné své široké nabídce, kdy prémiová SUV a osobní vozy nabízí pod vlastní značkou, zatímco levnější SUV či MPV prodává jako Oshany. A užitkové vozy a náklaďáky nabízí coby Kaicene. V posledních měsících ale tlačí do popředí také moderně střižené vozy značky UNI, o nichž u nás už několikrát byla řeč hlavně v souvislosti s liftbackem UNI-V. A právě k němu se dnes opět vrátíme.

Tento vůz měří na délku standardně 4 680 milimetrů, některé verze ji ale díky použitým nárazníkům protahují až k 4 705. Tak či onak jde o docela velké auto na pomezí nižší střední a střední třídy, které má už proto blízko ke Škodě Octavia. Rozvor náprav pak činí vždy 2 750 mm, čím dokonce překonává i prodlouženou Škodu Octavia PRO určenou pro Čínu. Právě té je přímým konkurentem, překonává ji ale prakticky ve všech ohledech.

Už v případě dostupných motorizací se Číňané rozhodli kráčet složitější cestou než Češi. Octavii PRO lze koupit s jediným motorem 1,5 TSI, Changan UNI-V je ale k mání jak se srovnatelným 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem s turbem o výkonu 188 koní a točivém momentu 300 Nm, tak s dvoulitrový turbem s 232 koňmi a 390 Nm. To nezní špatně, zvláště ne ve srovnání s Octavií s maximálně 150 koňmi, potenciál motoru tak nezaostává ani za agresivním zevnějškem. Převodovka UNI-V je vždy automatická, v případě slabšího motoru 7stupňová dvouspojková, se silnějším se pojí osmistupňový automat s hydrodynamický měničem.

Blíže se ale musíme podívat i na exteriér, který působí opravdu atraktivně. Pravda, není dokonale originální - čelními partiemi velmi připomíná poslední vozy značky Hyundai, zezadu si pak dost možná vzpomenete na Hondu Civic, nakonec i proto, že logo Changanu hodně připomíná emblém japonské automobilky. Kromě asijských značek je nicméně patrný také vliv Audi či Peugeotu. Ale jako celek jde o líbivý, svébytný vůz.

Interiér je též podobný těm v posledních Peugeotech a stejně jako většina současných aut dává sbohem většině tlačítek. Pár jich přitom najdeme na středové konzoli, Francouze pak Changan napodobuje i malým volantem, který je usazený před digitálním přístrojovým štítem. Ten je zajímavý také tím, že jej tvoří tři obrazovky, které vás obklopují jako u závodních simulátorů. Číňané uvádí, že konfigurace displejů 3+1 zásadně zvýšila bezpečnost, neboť řidič musí pohybovat očima pouze v 10stupňovém úhlu, aby viděl vše důležité - tedy jak data na obrazovkách, tak i vozovku.

Zmínit je třeba, že kromě standardního provedení jsou k dispozici také verze Sport a Speed. Ty se liší oněmi nárazníky, poznáte je také podle oranžově zbarvených doplňků. Nejpodstatnější je tak příchod tlačítka Super Race, s jehož pomocí lze aktivovat sportovní režim. Zrychlí se tím řazení automatu, zatímco volant ztěžkne a výfuk začne produkovat výraznější zvuk. Mimo to se vozu vysune i zadní křídlo a na obrazovce se objeví měřič přetížení.

Ceny jsou mimořádně atraktivní, když s motorem 1,5 turbo startují na 108 900 yuanech (cca 349 tisíc korun), dvoulitr lze pořídit od 129 900 CNY (asi 417 tisíc Kč). To je s ohledem na vše zmíněné láce, koneckonců u nás standardní Octavia s kratším rozvorem a motorem 1,5 TSI pod kapotou startuje na 619 900 Kč. Navíc pokud byste chtěli aspoň trochu srovnat krok, za verzi 2,0 TSI se 190 koňmi dáte už minimálně 1 059 900 Kč - jinak než ve verzi RS tento motor dnes nedostanete. Aby rány zpoza čínské zdi nebyly malé, aktuálně lze UNI-V v akci koupit dokonce už od 98 900 CNY, tedy od 317 tisíc korun. Z českého pohledu je to snová suma.

Není tedy divu, že z UNI-V se téměř okamžitě stal prodejní hit, může ale překvapit, jak velký. Před sebou máme čerstvá čísla čínské asociace CAAM, která uvádí, že i na slábnoucím trhu vůz v únoru oslovil 16 466 lidí, čímž se stal 14. nejprodávanějším autem bez ohledu na třídu. Dařilo se mu i v lednu, meziročně prodejně roste o 668,72 % a Octavii doslova rozmetal. Jejích pouhých 185 prodaných kusů v únoru (-89,38 %) znamená, že Changan se prodává skoro 90krát lépe. To je jiná liga.

Číňané zjevně umí nabídnout i žádoucí auto konvenčního střihu, o tom nemá smysl debatovat. A je jen otázkou času, než se dostane k nám. V Rusku se oficiálně začne prodávat už letos a další trhy na západ od Číny budou následovat. Až se UNI-V zjeví tady, Škoda z toho radost mít jistě nebude, se svým aktuálním ceníkem rozhodně ne.

Changan UNI-V je atraktivní auto se zajímavou technikou, výbavou i cenou, které jde přímo po zákaznících Škody Octavia. Není divu, že se prodává jako housky na krámě, škodovka nabídce Číňanů nemá jak konkurovat a propadá se prodejně až k nule. Foto: Changan

