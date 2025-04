Nový čínský soupeř Rolls-Royců a Maybachů ukazuje, že Evropané už nemají nic jisté ani mezi luxusními limuzínami včera | Petr Prokopec

/ Foto: Huawei

Připusťme, že Číňané v tomto případě originalitou nehýří a jejich novinka velmi pravděpodobně nebude tak kvalitní jako Mercedes-Maybach S či Rolls-Royce Phantom. Jenže za svou cenu toho nabízí daleko víc než německá a britská konkurence.

Snímek Rivalové (v originále Rush) pojednávající o souboji Nikiho Laudy a Jamese Hunta jste nejspíš viděli, pro automobilové nadšence je to něco jako povinná četba. Nejspíš si tak dokážete živě vybavit scénu, kdy rakouský závodník dorazí poprvé do Maranella a je zcela znechucen monoposty Scuderie. Jeho upřímnost přitom zarazí mechaniky, neboť dle nich se Ferrari nemůže říkat šmejd, protože je to zkrátka Ferrari. Takové lhaní si do kapsy však nikomu nic nepřináší, ostatně i proto Italové víc než dekádu před Laudovým příchodem nevyhráli žádný titul.

Momentálně nám přitom přijde, že v podobné situaci, v jaké byla Scuderie ve druhé půlce šedesátých a první půlce sedmdesátých let minulého století, se nyní nacházejí zejména německé automobilky v Číně. V loňském roce se totiž opravdu razantně propadly jejich prodeje, načež jsme již pár měsíců svědky opravdu horečnatých snah, které mají zákazníky přivábit zpátky. Stejně jako dřív jsou však u toho nemalé ceny, které mají ospravedlnit historické kořeny té které značky.

Jenže čínská klientela již přestává slyšet na zvolání „vždyť je to Mercedes“, neboť kromě oné vysoké částky jí už třícípá hvězda nemá tolik co nabídnout. Výrobci z Říše středu dnes nejsou pouhou alternativou, nýbrž často i významnějším hráčem než třeba evropské automobilky. A potvrzuje to i Maextro S800, tedy 5 480 milimetrů dlouhá limuzína, za kterou stojí společnost Huawei. Ta se již dříve pochlubila vnějškem vozu, nyní však ukázala také kabinu.

Už na první pohled je patrné, že Číňané si berou na mušku Hyperscreen od Mercedesu, neboť také jejich novinka počítá s obřím proskleným panelem namísto palubní desky. Číňané sice zatím nezmiňují rozměry jednotlivých displejů, nezůstávají však pouze u toho řidičova, centrálního či před spolujezdcem - navrch přihazují ještě malé obrazovky po stranách, které slouží jako výstup pro kamery nahrazující zpětná zrcátka. Doplněny jsou pak třeba exkluzivními držáky nápojů.

Důraz je ale pochopitelně kladen na druhou řadu, kde trůní dvě nezávislá křesla, přičemž z toho pravého lze odsunout dopředu i sedadlo předního spolujezdce a naplno tak využít velkorysého rozvoru 3 370 mm. Rozdělena jsou přitom dřevem vykládanou konzolí, která hostí výsuvný držák na sklenky šampaňského, stejně jako výsuvnou schránku na drobnosti. Opomenuta nebyla ani chladnička či zábavní systém, nad tím vším pak trůní optickými vlákny proplétaný strop.

Maextro S800 tak nechce ukrást klientelu pouze Mercedesu, ale i BMW a pod něj spadající značce Rolls-Royce. Číňané přitom mají limuzínu nabídnout s čistě elektrickým ústrojím, které by mělo disponovat paketem o kapacitě 94,4 kWh a normovaným dojezdem až 702 km, tak ve verzi s range extenderem. Ta bude disponovat menšími bateriemi (63,3 kWh), se kterými má vůz zvládnout maximálně 311 km na elektřinu, celkový dojezd ale bude díky spalovací jedna-pětce v pozici generátoru elektřiny delší a použitelnost bezproblémová.

Novinka by dle všeho měla oficiálně debutovat na konci května, v předprodeji je však již od loňského listopadu. A jakkoli ceny startují na jednom milionu yuanů, tedy na třech milionech korun, jen během prvních 48 hodin si vůz objednalo více než 2 100 zájemců. Ve srovnání s tím německý EQE si v říjnu v Číně nekoupil nikdo, přestože značka chvíli předtím přistoupila k jeho 40procentnímu zlevnění. Že „je to přece Mercedes“, Číňany zjevně nezajímá už teď. A to je třeba dodat, že Huawei se s tím moc nepáralo a v S800 zkombinovalo téměř jen známé prvky aut zmíněných značek. Zajímá to ale někoho? V Číně zjevně ne.

Maextro S800 je plnohodnotným soupeřem nejen Mercedesu třídy S, ale i pro značku Rolls-Royce. Oproti této konkurenci ale bude o poznání levnější. Evropa tak skutečně začíná přicházet o Čínu, a pokud se místní automobilky neproberou, mohou začít ztrácet i na starém kontinentu. Foto: Huawei

Zdroje: Huawei, Ca rNews China

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.