Nový čínský soupeř Škody Octavia je v prodeji, ještě větší auto za 350 tisíc Kč ji prodejně slupne jako malinu | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Octavia je v poslední době stále méně schopna konkurovat sokům podobného ražení a tohle auto vám docela dobře ukáže, proč tomu tak je. Pokud někdo prodává srovnatelný a v lecčem lepší vůz o statisíce levněji, proč chtít Škodu?

O kdysi britské a nyní spíše čínské značce MG jsme se letos zmiňovali už několikrát. Jakkoli se ještě před pár lety zdálo, že míří do propadliště dějin, nyní znovu dokáže bodovat na největším trhu světa a krůček po krůčku se vrací také do Evropy. Působí nakonec i u nás, ovšem zdaleka ne se všemi modely, které nabízí ve své nové domovině.

Je to škoda, neboť některé z vozů prodávaných zatím jen za velkou zdí by tu měly slušnou šanci zabodovat. Jedním z takových je i sedan MG 6, který je s délkou 4 695 mm přímou konkurencí pro Škodu Octavia, je dokonce o něco málo delší a tuzemského soka překonává také rozvorem. A po poslední modernizaci je to opravdu zajímavé auto.

Jak už je v Číně zvykem, nové provedení si říká Pro, aby jej bylo možné odlišit od souběžně stále prodávaných předchozích verzí. Charakterizuje jej zcela nově pojatý design zevnějšku i kabiny. Novinka se tedy dočkala zcela nové přídě s přepracovanou maskou chladiče, kvůli které bylo třeba změnit nárazník i kapotu motoru. Na tu se přesunulo logo výrobce. Pozoruhodná jsou také přední světla, která jsou extrémně úzká, tvoří je pomalu už jen řádek diod na každé straně. Zadní lampy zůstávají více při zemi, nárazník pod nimi už ale ani ne. Ten hostí difuzor a dvě mohutné koncovky výfuku, pozornost poutá také rozměrné přítlačné křídlo.

Za dalšími novinkami je třeba vyrazit do interiéru. Specifická jsou sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy a čalounění včetně dekorativního obšití a 12,3palcový digitální přístrojový štít doplněný multimediálním systémem s 10,1palcovou obrazovkou, hlasovým ovládáním a možností bezdrátového dobíjení mobilů.

MG 6 Pro se tedy tváří docela sympaticky, jakkoli některým jeho vzhled jistě přijde kýčovitý. Pokud si potrpíte spíše na praktičnost, také tady má MG vedle Škody co nabídnout, když zavazadelník pobere 424 až 1 170 litrů harampádí. Octavia je na tom ještě lépe, Číňané ale prý upřednostnili prostor a komfort v kabině, který pro Škodu tradičně prioritou nebývá. Navíc stydět se nemusí ani za motorový prostor - novinka v základu dostala 185 koní výkonu a 288 Nm točivého momentu z motoru 1,5 turbo. Za takovými parametry musíte v ceníku Octavie vystoupat hodně vysoko.

Standardem je navíc sedmistupňový automat, také za ten se musí u Škody připlácet. Ceník vozu je vůbec samostatnou kapitolou - MG 6 Pro startuje jen na 97 800 CNY, tedy asi 350 tisících Kč. Za to u nás od Škody nedostanete v případě Octavie nic (a v Číně nakonec také ne...), základ je o 170 tisíc Kč výš. A kdybyste chtěli srovnatelné provedení se 190 koňmi, automatem a výbavou, jste snadno ještě o 300 tisíc Kč jinde. Nakonec i vrcholné provedení s veškerými myslitelnými výbavovými prvky stojí v přepočtu 480 tisíc Kč, pořád pod základem Octavie u nás i v Číně (tam ostatně není o mnoho levnější, startuje na asi 500 tisících).

MG 6 Pro by tedy jistě mělo slušné šance bodovat i u nás, zatím tu k dispozici není. Nepochybujeme ale, že v Číně Octavii prodejně sfoukne jako svíčku, odbyt někdejšího českého bestselleru se propadl už jen na stovky exemplářů měsíčně. To MG 6 dalece překonávalo i ve svém méně zajímavém předchozím provedení.

MG 6 Pro vypadá zajímavě, byť i poněkud kýčovitě. Do prodeje se dostalo za v přepočtu 350 tisíc Kč se 185 koňmi, automatem a výbavou, tomu Škoda opět nemůže konkurovat. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

