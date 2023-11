Nový čínský soupeř Škody Superb od MG se začal prodávat v Evropě, je to další milník v průniku Číňanů k nám před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Číňané berou Evropu útokem přesně podle síťového grafu a nehodlají ubrat ani za nejisté situace na trhu. Přesně to, co před léty slíbili, nyní postupně dělají. MG 7 je dalším důkazem toho, že v Evropě postupně nabídnou cokoli, co tu půjde prodat.

Číně a tamním autům se detailně věnujeme léta, už v roce 2011 jsme detailně zmapovali, jak se tamní výrobci doslova prokrádají na výsluní. I když tento ani řadu pozdějších článků nelze vnímat jako výraz obdivu, někteří čtenáři nám dokola vyčítali, že fandíme Číně nebo nám snad platí za to, abychom tu čínským autům zametali cestu. Není tomu tak a nikdy nebylo - nikdy jsme nebyli v kontaktu s žádnou čínskou institucí, nikdy jsme nepřijali ani haléř od nikoho, abychom psali články podle jeho představ. A že bychom Čínu nekriticky obdivovali?

To je další nesmysl, na který lze zareagovat slovy Ayrtona Senny: „Nemám žádné idoly. Obdivuji pracovitost, oddanost a odbornou způsobilost.” Nikdy jsme neměli žádné oblíbené a neoblíbené značky a podle toho hodnotili jejich auta - když někdo udělal něco podle nás dobrého, byl za to pochválen, když udělal něco podle nás špatného, byl za to pokárán. Tak má podle nás vypadat produktová novinařina a na čínská auta jsme vždy hleděli stejně. Když Číňané kopírovali cizí vzory a dělali šmejdy, kritizovali jsme to, když udělali solidní auto za dobrou cenu, vysloužili si palec nahoru.

Ostatně i konspirační teorie o tom, že Evropa dnes tancuje tak, jak Čína píská pod vlivem nějakých lobbystických zdrojů, jsou podle nás nesmyslné. O to, co se dnes v Evropě děje, jsme se pod taktovkou EU postarali sami. Číňané jen využívají příležitosti. A pokud to dělají dobře, proč se toho děsit? Nebudeme na někoho hledět skrz prsty jen proto, že není z Evropy - jen lepší konkurence může místním výrobcům otevřít oči a přimět je dělat věci jinak a lépe.

Omlouvám se za delší „předehru”, ale chtěl jsem předejít dalším nesmyslným výčitkám, se kterými bychom na základě tohoto článku mohli konfrontováni. A to přesto, že i věční kritici mohli v mezičase poznat, že v těchto záležitostech nepublikujeme nesmysly. Když jsme psali, že Číňané přijdou, reagovali na to někteří tak, že nepřijdou. A přišli. Když jsme psali o jejich novinkách s tím, že jsou určené pro celý svět a jednou dorazí i do Evropy, bylo reakcí některých, že nedorazí. A dorazily. Když se tak stalo primárně v Rusku, bylo odezvou části z vás, že v EU určitě nebudou. A jsou. A takhle bychom mohli pokračovat dlouho, ostatně automobilka MG a její modely tento příběh píšou též.

Původně britská značka (MG znamená Morris Garages, pamatujete ještě) dnes patří čínskému molochu SAIC a působí i u nás, to asi nemá smysl připomínat - je tu stále populárnější a zejména její SUV ZS je už dnes možné vidět pomalu na každém druhém rohu. Jde o SUV a právě s nimi Číňané do Evropy vyrazili především. Není divu, doba jim přeje, tak proč nejdřív nekousnout do největší části koláče, jen esúvéčky (popř. elektromobily) ale čínské automobilky živé nejsou. Nabízí také řadu liftbacků ve stylu Škod Octavia a Superb a právě s nimi míří do Evropy též, což lze považovat za další milník.

I jeho zdolání mnozí předem zpochybňovali, přinejmenším jeden soupeř Octavie už je ale doslova za branami EU a možná nejzajímavější sok Superbu do Evropy dorazil nyní. Říká si MG 7 a jak už to bývá, v jeho mimočínské expanzi je první na řadě Rusko, kam to mají Číňané blíž a mají méně práce s homologací. Ani v tomto případě ale nepochybujeme o tom, že vůz dříve nebo později dorazí i do EU - je moc zajímavý na to, aby ho tu MG nenabídlo.

Tohle auto na první pohled připomene Audi A5, je to podobně střižený liftback či fastback, chcete-li. Jenže zatímco vizuálně dělá dojem soupeře drahého stylového liftbacku, cenově míří do rajónu mainstreamových automobilek. MG 7 je skutečně konkurentem modelů jako Škoda Superb - je to velký, až přerostlý, ale nikoli drahý liftback střední třídy. Je navíc třeba dodat, že vůz si odpouští elektrické nesmysly a disponuje pouze spalovacími motory, což jej činí nejen více žádoucím, ale i více dostupným.

Designově jde o první vlaštovku v nové řadě, které MG říká Black Label, která se má zaměřit na atraktivní design se sportovním šmrncem, na což by Evropané mohli slyšet. Každému dle jeho chuti, nám ale vůz přijde zvlášť v typicky britské zelené sexy, i když oficiální fotky s „čínským Jamesem Bondem” a „čínskou Bond girl” jsou trochu moc.

Ani s interiérem nemáme problém. Vévodí mu 33palcová obrazovka sdružující digitální přístrojový štít a displej multimédií. Svým pojetím se v podstatě drží současných standardů - nechybí tedy ambientní podsvícení, kožené čalounění či panoramatická střecha. Zaujmout mohou sportovní sedadla s integrovanými opěrkami, třebaže ani ta dnes nejsou ničím unikátním.

Sedmička na to úplně nevypadá, rozměry vozu jsou ale hodně velkorysé. Při délce 4 884 milimetrů, šířce 1 889 mm a výšce 1 447 mm jde o dokonce o něco málo větší auto (+15 mm na délku), než jakým byl dosavadní Superb a ani za tím novým příliš nezaostane (4 902 mm, tedy -18 mm). V případě motorů je k dispozici buď základní jedna-pětka (varianta 300 VTGI) se 185 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu, obojí na přední nápravu přenáší sedmistupňový dvouspojkový automat. Anebo vyšší provedení 405 VTGI Trophy, které již zaměstnává přeplňovaný dvoulitr. Ten byl naladěn na 261 koní a 405 Nm a na povel je má pro změnu automat devítistupňový.

Ceny auta v Číně startují pod hranicí 150 000 CNY (cca 468 tisíc Kč), a to prosím za vyšší provedení s motorem 2,0 turbo. I maximálně vybavený vůz (Trophy+) pak přijde na 179 800 CNY, což je na koruny 563 tisíc. Právě tato verze se nyní začíná prodávat v Rusku a byť zdaleka není tak levná, za 3 690 000 rublů není ani drahá. Jde o 933 tisíc Kč, bavíme se ale o ekvivalentu Škoda Superb Sportline 2,0 TSI DSG 4x4, která u nás začíná na 1 286 900 Kč. A museli byste přihodit řadu příplatků, abyste MG výbavově vyrovnali, takhle před sebou máte vrcholné MG 7 téměř za cenu základního Superbu (921 tisíc Kč). Může tohle auto vůbec nebýt prodejně úspěšné?

Nové MG 7 už se dostalo do Evropy, zatím jen ve vrcholné verzi 2,0 turbo Trophy+ s 261 koňmi a spoustou výbavy. Není tak levné jako v Číně, ale za 933 tisíc Kč? Tolik dnes stojí Superb v úplném základu. Foto: MG Motor

Zdroje: MG Motor

