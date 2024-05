Nový čínský unikátní osmiválec našel své využití, je podobně fascinující jako motor sám včera | Petr Miler

/ Foto: Great Wall Motor

Podceňovat čínskou konkurenci není radno už proto, že se dnes nebojí absolutně ničeho. Přestanete vyrábět mnohaválcové spalovací motory a na trhu je o ně dál zájem? Ani tomu zjevně Číňané nemají problém vyjít vstříc, dokonce i v jedné stopě.

Evropské automobilky se léta tvářily, že čínská konkurence pro ně není konkurencí. A přes mnohá varování udělaly znovu stejnou chybu - dříve se zajetí výrobci z Evropy nebo USA tvářili, že jim nemohou ublížit Japonci, pak Korejci... Jak to dopadlo, víme dobře. A byť pochopitelně nelze říci, že by před nimi museli kapitulovat, dost vrásek na čele jim přidělávají.

Číňané to dokážou už dnes a mohou v tom být snadno ještě mnohem lepší. Proč? Protože jim k tomu někdo dává prostor. Jasně, schopná firma se nějak prosadí vždy, bude to ale mít o hodně těžší, když jí etablovaní soupeři budou zavírat jedny dveře za druhými. Teď je ale Číňanům otevírají dokořán. A nejde ani tak o elektromobilitu, jako spíše o následky jejího vnucování a naivního označování za jedinou budoucnost.

Ne snad, že by čínské automobilky neuměly Evropanům a Američanům zatopit i tady, to jistě umí. Ale protože jde o velmi malou část trhu vytvořenou do značné míry uměle, nemáme pocit, že by to byl ten hlavní problém. Tím je, že nemají problém uspokojovat jakoukoli poptávku, a to i tu, nad kterou místní automobilky ohrnují nos. Například na „komplikovanější” spalovací motory vesměs zvysoka kašlou, i když zájem je o ně dál. Číňané? Ti i s nulovými zkušenostmi postaví klidně osmiválcový boxer.

Neděláme si legraci, přesně takový motor ukázali už koncem dubna. Znělo to jako opožděný apríl, zvlášť pak s dovětkem, že dílo společnosti Great Wall Motor je určeno nikoli autům, ale motorce, se kterými GWM též moc zkušeností nemá. Ale uběhly necelé tři týdny a vše je přesně tak, jak Číňané slíbili.

Motorky běžně necháváme v péči kolegů z Motoforum.cz, ale tady prostě musíme sami. Nová motocyklová značka si říká Suou a její první model má jméno Touring. Je to konkurence velkých cestovních motorek BMW nebo Hondy. V útrobách má skutečně 2,0litrovým plochý osmiválec, prý jediný takový sériově vyráběný motor na celém světě.

Suou zatím nezveřejnila bližší specifikace, víme ale, že motorka váží asi 400 kilo a plochý motor pomůže přibít její těžiště k zemi. Motor je napojen na osmistupňovou dvouspojkovou převodovku a celé ústrojí je prý sladěno tak, aby umožňovalo jednoduché a komfortní manévrování s celým strojem. Ten je pojat náležitě luxusně, a tak mj. přichází s vyhřívaným sedadlem, řídítky i sklem, systémem sledování slepého úhlu nebo 12,3palcovým dotykovým displejem místo přístrojové desky.

Podle autorů je to takové Bugatti motorek, což je jistě odvážné tvrzení, Touring se ale na každý pád pouští do vod, kam se jiní už bojí. Proč firmy schopné dát dohromady něco takového podceňovat? Vážně to není - a upřímně řečeno nikdy nebylo - na místě.

Suou Touring je skutečně pozoruhodná „mašina”, luxusní cruiser s plochým osmiválcem. Kdo to kdy viděl? Foto: Great Wall Motor

Zdroj: Great Wall Motor

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.