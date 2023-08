Nový dánský supersport fascinuje designem, pojetím i jménem, s maximálkou 450 km/h si dá většinu soupeřů k snídani před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Zenvo

Může se zdát, že jde o další plácnutí do vody, které nebude následováno ničím hmatatelným, Zenvo ale už mnohokrát ukázalo, že umí bláznivým nápadům vdechnout život. Tento pracuje až s 1 876 koňmi a jede podle toho.

Dánsko není zemí, kterou by kdokoli soudný mohl považovat za automobilovou velmoc. Je to prasečí velmoc, skutečně - jde o místo, kde se chová nejvíce prasat v přepočtu na obyvatele na celé zemi. Cokoli, co by šlo označit za „chov aut”, je vedle toho zcela zanedbatelné.

V Dánsku tak nenajdete žádnou velkou automobilovou továrnu, stejně jako se v zemi nenacházejí žádní opravdu velcí dodavatelé. Zmínit lze tuningovou firmu Kleemann, ta nicméně do roku 2007 byla jediným ostrůvkem v moři. Před 16 lety nicméně spojili své síly Jesper Jensen a Troels Vollertsen, kteří se rozhodli, že je čas zanést Dánsko na mapu výrobců supersportů. Zrozena tak byla značka Nordic Sports Car, která se v roce 2009 přejmenovala na Zenvo.

Je otázkou, kolik aut Dánové od té doby vyrobili a dodali zákazníkům. Jejich první model ST1, který v nabídce figuroval do roku 2016, vznikl v pouhých 15 kusech. A podobná nejspíše bude i produkce nástupce zvaného TS1. Automobilka totiž počítá maximálně s výrobou pěti aut ročně. I když tedy bylo k mání hned několik variant, z nichž provedení TSR-S si pořídil i známý youtuber Tim Burton alias Shmee150, nedá se předpokládat, že by Zenvo během celé své historie pustilo do světa více než 50 aut.

Automobilka nicméně nově oznámila, že vstupuje do druhé fáze své existence. Ta bude spojena se zcela novým modelem nazvaným poněkud kontroverzně Aurora (kdo si dnes troufne přijít s čímkoli spojeným s Ruskem?), který byl aktuálně odhalen hned ve dvou verzích - jakožto Agil se vůz zaměřuje na okruhové ježdění, zatímco Tur bude za svůj domov považovat veřejné silnice. Tedy pokud jej majitelé vytáhnou z garáže. I přes nemalý komfort je totiž toto provedení ověnčeno poněkud hrozivými parametry, jenž souvisí hlavně s novou pohonnou jednotkou.

ST1 i TS1 totiž poháněl osmiválcový motor, v případě Aurory je ale třeba počítat s 6,6litrovým dvanáctiválcem. Vyvinut byl ve spolupráci se společností Mahle, přičemž váží pouhých 260 kilo a sám o sobě produkuje 1 267 koní. K tomu mu dopomáhají čtyři turbodmychadla, i přes jejich přítomnost je ale možné jednotku vytočit až na 9 800 otáček. To jsou vskutku úctyhodné parametry, nicméně Dánové pouze u nich či u spalovacího ústrojí neskončili.

Nová Aurora je totiž hybridním supersportem. Právě elektrická část ústrojí však obě dvě verze razantně odděluje. Agil totiž s ohledem na svou podstatu cílí na co nejnižší hmotnost, a proto vyfasoval pouze jeden elektromotor. Na zadní kola tedy v tomto případě míří 1 470 koní, přičemž elektrická jednotka slouží hlavně k tomu, aby vykryla tzv. turbodíru. Stovky by tak měla dosáhnout již za 2,5 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 365 km/h.

Co se provedení Tur týče, to počítá hned se třemi elektromotory, z nichž dva roztáčí přední kola. Celkový výkon soustavy tak narostl na 1 876 koní, hmotnost se však povedlo udržet na pouhých 1 450 kg. I přes hybridní ústrojí a čtyři válce navíc je tak Aurora lehčí než její předchůdci. Na tom má pochopitelně zásluhu hojné využití karbonu, z něj vyrobený monokok totiž váží pouhých 120 kg. Jeho tuhost je nicméně na úrovni monopostů Formule 1.

Právě kombinace muší hmotnosti, vysokého výkonu a pohonu všech kol dělá z Aurory Tur neskutečné dělo. Stovku vůz zvládne za 2,3 sekundy, jeho maximálka pak činí 450 km/h. To jsou vskutku fascinující data, Zenvo by tak nemělo mít problém dosáhnout prodejních cílů, které jsou s ohledem na dosavadní počiny značky více než odvážné - každého provedení by mělo vzniknout 50 kusů, výroba přitom odstartuje v roce 2025.

Ceny bohužel zatím známé nejsou, nicméně na předchozí TS1 jste v závislosti na variantě potřebovali něco mezi 30 a 50 miliony korun. To není zrovna málo, v takovém Dánsku se navíc kvůli zdanění spalovacích aut snadno jednalo i o násobky těchto sum. Právě proto Zenvo cílí spíše na zbytek světa než na svou domovinu. Tato skandinávská země automobilům opravdu není nakloněna.

Autora bude k mání ve dvou verzích Agil a Tur. Na pohled je poznáte snadno, okruhové provedení totiž disponuje obřím křídlem, které napomáhá navýšit přítlak v rychlosti 250 km/h na 880 kilo. Silniční verze oproti tomu disponuje mnohem vyšším výkonem. Foto: Zenvo

Zdroj: Zenvo

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.