Nový den, nový nesmysl z Bruselu: EU chce zakázat firmám nákladovat si spalovací auta

To by nebylo dne, aby se tato paní nevynořila z temnot jako Magika von Čáry a nepokusila se nás omámit nějakým novým zeleným kouzlem. Je čas vzít si popcorn, usadit se do křesla a dívat se na tuhle show s potutelným úsměvem, vážně ji už brát opravdu nelze.

Byly doby, kdy mě Evropská unie a její nekonečné nařizování, zakazování a usměrňování rozčilovalo. Dnes mě nechává chladným, neboť snad každý rozumný člověk musí už nějakou chvíli vidět, že jediným možným osudem současných řídicích sktruktur EU je jejich hořký konec. Ptát se můžeme jedině na to, kdy nastane a jak bude konkrétně vypadat.

Nakonec v době, kdy se pod taktovkou Bruselu pícháme do očí kusy orvaného plastu z víček PET láhví a rozpouštíme si papírová brčka v cole, zatímco jinde vymýšlí, jak rozjet umělou inteligenci na ZX Spectrum, nebo dělají za cenu dražších škodovek auta, která na okruhu poráží Porsche, není jiná budoucnost snad ani možná. Zvlášť když sebereflexe vedení EU je přesně takováto: ... Nic nevidíte? To proto, že je nulová, jak se tento týden znovu ukázalo.

Je to vlastně fascinující. Kdyby EU od teď nedělala nic, je všechno beztak zmrvené tak moc, že starý kontinent pojde v sebetrýznění, dokud její direktivy nezačne ve velkém ignorovat. Všechny ty regulace, nařízení, zákazy, taxonomie a přerozdělovací mechanismy všeho druhu jsou tak zničující, že je až neuvěřitelné, že existují jeden vedle druhého. Však pohlédněme na auta - v platnosti je mechanismus, který (pokud by došel naplnění) vyžene už tak do roku 2031 spalovací motory z asi 99 % nových aut, byl by z nich už jen okrajový špás pro pár bohatých staromilců. Není třeba nic dál řešit - pokud někdo považuje spalovací motory za problém, s těmito mechanismy budou cenově vytlačeny z trhu.

A co na to EU? S úsměvem vezme další prezervativ a navlékne jej na beztak nemohoucí svíčku - zakáže 100 procent spalovacích aut bez rozdílu od roku 2035, prostě neprojde ani myš. Takových věcí, které všechny míří různými cestami k jednomu cíli (od umělého omezování možností financovat projekty spojené se spalovacími auty až specifická nařízení jejich používání v určitých oblastech), už dnes existuje tolik, že je ani nebudete všechny znát. I kdyby jich byla třeba, „naregulováno” je do zásoby. Co na to EU? Přijde březen 2025 a vytáhne další.

Věřím, že si zkontrolujete kalendář, zda není 1. duben, ale není, také tohle je míněno vážně. I když EU elektrickým autům namydlila schody tak, že by po nich měla jezdit jako splašená i s tunovou nadváhou, Reuters jako první informoval o tom, že se chystá další opatření. Tentokrát bude zaměřeno proti firemním spalovacím autům, což je ostatně cesta, kterou zvolily některé jednotlivé evropské země. EU si je totiž vědoma toho, že asi 60 procent nově prodaných aut na kontinentu kupují firmy. A zatímco nařizovat něco lidem by také mohlo skončit defenestrací, firmy obvykle sklapnou podpatky a splní, co se jim nařizuje.

Reuters zprvu celou věc prezentoval jako „konec daňových úlev” pro spalovací auta, ale to je buď velká nepřesnost nebo bezmyšlenkovité přijetí slovníku Evropské komise. Na spalovací auta nikdo dávno žádné úlevy nedává, zjistili jsme si další informace a „úlevou” se zde míní pouhá nákladovatelnost buď spalovacích aut jako takových (tj. odpisy i veškeré provozní náklady) , popř. provozních nákladů s nimi spojených (palivo apod.). Podle záměru Komise by se tyto možnosti měly nově panevropsky vztahovat pouze na elektrická auta.

To by jistě prodeje elektromobilů v EU zvýšilo, ale znovu je třeba se ptát: Za jakou cenu? Nařídit můžete, co chcete, ale nikdy se to nestane jen tak. Pokud by došlo na tento krok, firmy buď skutečně nakoupí elektrická auta, což jim zvýší náklady, a tedy zdraží to, co dělají. Anebo se na nákladování pro vůbec nepoužitelnost těchto vozů pro některá využití vybodnou, což jim jejich aktivity zdraží též, takže to znovu přinese i zdražení všeho, co dělají. Zaplatíme to samozřejmě my, kdo jiný. A to na čemkoli od rohlíků po služby pojišťovacích agentů.

A pro co vlastně? Komu vůbec vadí, aby někdo dál provozovat klidně dávno vyrobené auto, které může jezdit i na téměř bezemisní palivo? Je to s prominutím taková blbost... Ale ne, úkol zněl jasně a EU si ho splní - nebo aspoň udělá všechno, aby splněn být měl - a nebude váhat při tom kopat i do pětkrát zneuctěné mrtvoly. Je to znovu směšné, trapné a úplně, úplně zbytečné.

Služební VW Passat? Pokud by měly věci fungovat, jak si EU přeje, pak by to brzy byl jen vlhký sen, Evropská komise chce firmám zakázat nákladování provozu takových aut, byť detaily zatím chybí.

