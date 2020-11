Nový Duster se jako Renault bude prodávat i v Evropě, čekání na něj ale bude dlouhé před 5 hodinami | Petr Miler

Je otázkou, zda se vůbec sluší v případě druhé generace Dusteru používat slovo „nový”, neboť pro nás je to už tři roky staré auto. Ne tak pro jiné - v Jižní Americe jde o novinku, do Ruska dosud nedorazil vůbec. A hned tak ani nedorazí.

Mnohé z vás mohlo nedávno překvapit, že v Jižní Americe se teprve nyní začal naplno prodávat nový Duster, však my jej známe již od roku 2017. Jenže je to fakt daný mnoha okolnostmi, od jiné strategie automobilky až po letošní koronavirová omezení. Auto se totiž mimo Evropu prodává téměř všude jako Renault, navíc v trochu upravených verzích a je docela pravděpodobné, že Francouzi nechtěli spojovat své jméno přesně s tím, co nabízí Dacia. Přidejte si k tomu, že Renault Duster ve své první iteraci dorazil na většinu trhů o dost později a rázem je pozdější inovace pochopitelná lépe.

I v kontextu zmíněného ale může zarazit, že některé trhy nemají nový Duster ani teď. Například v Indii se dál prodává jeho první generace a stejně tak v Rusku. To je ostatně jediný velký evropský trh, kde dnes už ikonické rumunské SUV neznají jako Dacii, neboť Renault usoudil, že tato značka nemá v někdejším lůně Sovětského svazu dostatečně dobré renomé. A tak tam některé Dacie prodává jako Renaulty, jiné jako Lady, přímo rumunská značka tam oficiálně nepůsobí vůbec.

Právě z Ruska nyní přichází zprávy, že nový Duster se tam nezačne prodávat dříve než na podzim roku 2021. Původně se tak mělo stát už dříve, ale - uhádli jste - koronavirové patálie start lokální výroby značně odložily. Obvykle dobře informovaný profil AvtoVAZ News na sociální síti VKontakte informuje, že teprve mezi 26. červencem a 16. srpnem 2020 proběhne v Toljatti úprava výrobních linek potřebná pro rozšíření produkce modelů Arkana a modernizovaného Kapturu (sic). A právě až to vydláždí cestu k výrobě Dusteru II.

Pro ruský trh totiž budou stát všechny tyto modely na stejné platformě, a tak bez zvětšení výrobních kapacity pro zbylé dva typy nebude prostor ani pro nájezd výroby Dusteru. V Indii se pak nový, či spíše rozsáhle inovovaný Renault téhož jména nedostane do výroby dříve, oproti Evropě tak bude mít asi čtyřleté zpoždění.

Je to pozoruhodné manko, neboť tou dobou už v Evropě možná budeme znát generaci třetí, nebo bude její premiéra přinejmenším na spadnutí. Pokud to takto půjde dále, bude jednou v některých zemích začínat jako novinka iterace Dusteru, která už se u nás dávno neprodává.

Takto znají Rusové Renault Duster dnes, nic novějšího si stále nemohou koupit. A hned tak se na tom nic nezmění. Foto: Renault



Dočkat se mají modifikace velmi podobné té Brazilské, v zásadě nového Dusteru s interiérem Renaultu Arkana, ovšem až skoro za rok. Foto: Renault

