Nový Duster se poprvé ukázal jako Renault pro Evropu, dorazí dřív, než se čekalo

/ Foto: Renault

Jako by postup Dacie a Renaultu v uvádění Dusteru druhé generace na jednotlivé trhy nebyl už tak dostatečně matoucí, přichází další překvapení. Jako Renault se tento vůz začne v Rusku nejspíše prodávat už brzy.

Duster máme u nás všichni zafixovaný jako bestseller rumunské Dacie, nesmíme ale zapomínat na to, že jde o vůz poskládaný z techniky starších Renaultů. Je to také francouzská automobilka, kdo drží nad rumunskou značkou ochrannou ruku a protože z Dusteru se postupem času stal fenomén a jedno z nejprodávanějších aut celé aliance Renault-Nissan, není divu, že se jej Francouzi vůbec neštítí.

Naopak. Na trzích, kde Dacie není známa, nebo nemá dobré renomé, tak vůz prodávají bez uzardění jako Renault. Že to platí třeba v Jižní Americe, asi nepřekvapí, ono to ale platí i na některých místech Evropy. A zejména pak v Rusku, kde jde o model podobně populární, jako u nás.

Právě tam si ovšem dosud museli vystačit s Dusterem první generace, třebaže u nás byl nahrazen novější iterací už před léty. Dlouho se mluvilo o tom, kdy to Renault změní a na trh pošle nový-nenový Duster i v Rusku a podle nedávných neoficiálních informací se tak mělo stát až příští podzim. Nyní to ale vypadá, že k tomu dojde podstatně dříve.

Jako by tedy nestačilo, že Francouzi současně prodávají několik různých Dusterů pro různé trhy pod různými značkami, teď to vypadá, že zrychlí uvádění druhé generace vozu na jedno z jeho významných odbytišť. Není to stoprocentní, když ale dnes Renault novinku pro Rusko poprvé ukázal s textem: „Nový Duster. Brzy v Rusku,” nechce se nám úplně věřit, že by tak činil tři čtvrtě roku nebo i déle před faktickým začátkem prodejů.

Vůz tedy nejspíše dorazí v horizontu týdnů s jasným úkolem: zastavit pád prodejů tohoto modelu volným pádem do propasti. Duster letos prožívá daleko nejhorší rok za hodně dlouho a jeho propady výrazně překonávají koronavirové propady trhu. V Rusku, jistě za velmi nízkou cenu, by s novým designem a inovovanou (třebaže pořád starší než u nás) technikou mohl výrazně bodovat.

Francouzi už lákají na nový Renault Duster pro Evropu, nejspíše se tedy plně odhalí velmi brzy. Foto. Renault



Po vizuální stránce ale nečekejme žádné velké překvapení, mělo by jít o vůz velmi podobný specifickému provedení Dusteru pro Jižní Ameriku. Foto: Renault

Zdroj: Renault

