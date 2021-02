Nový Duster se představil jako Renault pro Evropu, interiér i motory mu Dacie může jen závidět před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž, říká se. V případě Dacie Duster a Renaultu Duster to platí skoro dokonale - i když jde v základu o stejná auta, výsledek je citelně odlišný.

O nové generaci Dacie Duster s logem Renaultu se u nás nezmiňujeme poprvé. Loni se po delším čekání začala prodávat v Jižní Americe a později dorazila i na evropský kontinent, konkrétně do Ruska. Na první pohled se může zdát, že mateřská automobilka na autě jen změnila logo pro trhy, kde Dacia není velebenou entitou, realita je ale odlišná.

Už fakt, že stejné provedení Dusteru se u nás prodává už skoro čtyři roky, leccos naznačuje. Rusové si tedy na novinku museli počkat opravdu dlouho, což automobilka vysvětluje tím, že při transformaci v Renault určený pro taky specifický trh musela provést spoustu změn. A čekání ještě není úplně u konce, neboť i když výroba auta se již rozjela, prodeje odstartují až za pár týdnů. Dnes ale byly odhaleny veškeré technické detaily i s rozsáhlou sadou fotek odhalující vůz konečně zvenčí i zevnitř. A je třeba říci, že odlišnosti od „našeho” Dusteru jsou opravdu značné.

Začněme u techniky, kde základní pohonnou jednotkou zůstává 1,6litrový benzinový atmosférický čtyřválec naladěný buď na 114 koní s pětistupňovým manuálem a pohonem pouze předních kol, nebo 117 koní s šestistupňovým manuálem a pohonem všech kol. Nad něj se pak postaví dvoulitrový benzinový atmosférický agregát se 143 koňmi mířícími na všechna kola opět přes ručně řazený šestikvalt. Dvě vrcholné pohonné jednotky se pak neobejdou bez přeplňování.

Absolutním vrcholem nabídky se stal nový, 1,3litrový turbomotor naladěný na 150 koní. Zákazníci si v jeho případě mohou vybrat, zda zvolí šestistupňový manuál či automat CVT, pohon všech čtyř kol je standardem. Zajímavou alternativou pak bude 1,5litrový turbodiesel produkující 109 koní, který měl z prodeje vypadnout, ale nakonec se to nestalo. Ostatně, i když Rusko není zemí naftě zaslíbenou, zájem o diesely vzrostl od roku 2012 trojnásobně a jejich podíl na trhu dnes činí zhruba 8 procent. Dává tedy smysl je se dále vézt na vlně jejich úspěchu.

Renault Duster tak má k dispozici motory, o kterých si Dacie může nechat jen zdát, zejména dvoulitrový benzin by mohl být žádaný. Podstatnějším se ale jeví být zcela odlišně ztvárněný interiér, který posouvá Duster nejméně o jednu úroveň výš.

Francouzi se s tím totiž nemazali a do Renaultu Duster II instalovali kompletní vnitřek noblesnějšího a dražšího modelu Arkana s jediným rozdílem - mezi výdechy ventilace nepoužili okrasné obložení, ale nechali v něm jakýsi otvor pro odložení drobností. Jinak je všechno stejné, každý ovladač, dokonce i plasty na středovém panelu okolo řadicí páky, volant... Opravdu všechno.

Dalším viditelným rozdílem je jen jiný použitý infotainment, který dobré pocity posouvá ještě dále. Renault Duster skutečně vypadá o hodně lépe než u nás prodávaná Dacia Duster stejné generace, pochopitelně, neboť Renaulty mají zkrátka vnitřky hodnotnější. Ani v tomto případě nepochybujeme o tom, že by po této alternativě nejeden kupec zdejší Dacie zatoužil.

Otázkou jsou samozřejmě ceny, nečekejme ale, že by byly vyšší, to spíše naopak. Více v tomto směru se dozvíme časem, Renault zatím říká jen tolik, že prodej Dusteru II v Rusku zahájí do konce kvartálu, nejspíše okolo poloviny března. Pak ukáže i kompletní ceník.

Duster s logem Renaultu se představil do detailu a vypadá opravdu dobře. Jak po technické stránce, tak z hlediska pojetí interiéru dělá lepší dojem než Dacia u nás. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Miler