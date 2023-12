Nový Duster už se ukázal i jako Renault, paradoxně má nabídnout ještě víc za ještě míň než Dacia před 3 hodinami | Petr Miler

Bylo jasné, že přijde, nečekali jsme ale, že Francouzi budou kout železo až takto žhavé. Toto nejsou žádné neoficiální ilustrace, ale první záběry skutečného nového Renaultu Dusteru s docela svéráznou stylizací přídě.

Když jsme se v posledních týdnech opakovaně vraceli k nové Dacii Duster, nejednou jsme se otřeli o to, jak moc úspěšným se tohle auto stalo. Rumuni dokázali vykřesat z prakticky nulové historie (ve skutečnosti nějaká existuje, je ale téměř neznámá) během pouhé dekády jedno z nejprodávanějších moderních aut vůbec a zákazníkům jej dodat v milionech exemplářů. Vtip je ovšem v tom, že ani vysoká prodejní čísla samotné Dacie nejsou zdaleka kompletní.

Duster se totiž už hodně dlouho neprodává jen jako auto rumunské značky. Krom domácího Mioveni se vyrábí také v Brazílii, Kolumbii, Indii, Indonésii a dlouho vznikalo také v Rusku. Velmi rychle si proto osvojil také logo Renaultu a nakonec i Nissanu, protože ve spoustě zemí nemá Dacia žádnou tradici. Rumunské logo tak auto zdobí v podstatě jen v kontinentální Evropě a ani v ní to neplatí zcela. I do Ruska si to Duster namířil jako Renault, to samé platí v případě Turecka.

Je tak docela obtížné spočítat, kolik Dusterů se vlastně prodávalo a prodává, víceméně všechno budou jen odhady, neboť informace o odbytu v některých menších asijských či jihoamerických zemích jsou tradičně nepřesné. O to více ale můžeme rumunskému SUV zatleskat. A o to méně se můžeme divit, že Renault chce s novou generací jeho úspěch ještě pořádně přifouknout a na nic nečeká.

Prakticky hned po premiéře „originálu” tak auto ukázal i se svým vlastním logem. I když logem... Tradiční francouzský kosočtverec najdeme jen na zádi, na příď se mateřská automobilka rozhodla své jméno vepsat kapitálkami. Je to svérázné, Dacia zůstává konzervativnější, ale doba k takovým posunům tíhne, a tak proč ne.

Auto má v této podobě zamířit na Střední východ, do Afriky, do Jižní Ameriky nebo Indie, přímo na fotkách ale vidíme provedení, které bude nově vznikat v továrně Oyak Renault v turecké Burse. Jak jsme již zmínili, také tam se Dacie prodávají jako Renaulty (a Turci dostali i některé specifické modely, které u nás neznáme pod žádnou z obou značek) a lokálně vyrobených Dusterů se dočkají v polovině roku 2024.

Na bližší informace ohledně techniky nebo cen je zatím brzy, Renaulty udělané z Dacií ale nezřídka nabízí víc (co výbavy, motorů apod.) než původní modely za nižší sumy. A podle prvotních informací od Renaultu by tento případ neměl být výjimkou. I když Renault je prestižnější značkou, Dacie jsou pod ní nabízeny na méně regulovaných trzích, kde je například možné bez problémů nabízet atmosféricky plněné motory nebo menší množství asistenčních systémů. Turecko v tomto ohledu není výjimkou, podrobnosti se ale dozvíme až blíže k začátku sériové výroby.

Auto se navenek prakticky neliší od Dacie, na pohled do interiéru si musíme počkat, tam mohou být změny větší. Přesto je téměř nevyhnutelné, že Dacia bude dražší i s menší výbavou.

