Nový dvourotorový Wankel je hotový, říká šéf Mazdy, k návratu rotačních sporťáků brání poslední překážka včera | Petr Prokopec

Zdánlivě nemožné se postupně stává realitou. Ačkoli od konce výroby Mazdy RX-8 uběhlo už 13 let a mysleli jsme si, že se žádného nástupce nikdy nedočkáme, nyní existuje velmi reálná naděje. Nové srdce vozu je hotové a připravené plnit ty nejpřísnější emisní normy.

Jakožto majitel několika Mazd RX-8 jsem pochopitelně členem řady diskuzních fór točících se kolem těchto auto a jejich motorů. V nich pak prakticky každý týden někdo vytáhne téma nového sporťáku s rotačním motorem. Jde o pohádku, kterou si fanoušci Wankelu vypráví už 13 let - tak dlouhá doba utekla od chvíle, kdy z montážních linek v japonské Hirošimě sjel vůbec poslední exemplář čtyřdveřového kupé. Může se tento příběh někdy stát realitou? Kupodivu ano, i když se šťastným koncem raději z opatrnosti nepočítám.

Naději už kdysi výrazně přiživil sám šéf japonské automobilky Masahiro Moro, který uvedl, že „se rozhodl znovu otevřít oddělení vývoje rotačních motorů a zadat mu úkol“. Ten spočíval právě v přípravě nové rotační jednotky. Nyní díky kolegům z Road and Track víme, že práce vývojářů jsou u konce a technici značky mají hotovou jednotku čítající dva rotory, která plní ty nejpřísnější emisní normy ve Spojených státech (LEV IV) i v Evropě (Euro 7). Znamená to tedy, že nové RX je na cestě? No, poslední krok ještě zbývá udělat.

„Musím být velmi opatrný s tím, co řeknu, ale nutností bylo, aby motor byl připravený pro sériovou výrobu,“ řekl Road and Tracku Masashi Nakayama, šéf designové divize Mazdy. Technický šéf značky Ryuichi Umeshita k tomu dodal: „Další výzvou je - a tady nás můžete podpořit -, abychom našli schůdný obchodní model. Po technické stránce jsme prakticky hotovi - a pokud uvidíme dobrou obchodní příležitost, jdeme do toho.“

Tady pochopitelně může být zakopaný pes. Modelu RX-8 se během jeho devítiletého pobytu na trhu prodalo 192 094 kusů. To je třikrát víc než u RX-7 generace FD, ale bůhvíjaké kvantum aut to pochopitelně není. Kolik by se sporťáků s Wankelem prodalo dnes, můžeme jen hádat. Zjevně ani Mazda si není jistá v kramflecích a zkoumá, čeho by se mohla chytnout.

Sama RX-8 se pro Wankel stala díky počtu prodaných aut slušnou reklamou, otázkou je však, jak dobrou. Lepší globální dostupnost auta, nižší cena i vyšší praktičnost nakopla prodeje, lehký motor roztáčející zadní kola se pak stará o spoustu zábavy za volantem. Rotační kupátka navíc svým majitelům dělala velkou radost specifickým zvukovým projevem, zvláště ve chvílích, kdy jste jednotku hnali do otáček, které jsou majitelům běžných motorů zapovězené.

Spotřeba už motoru už moc netěší a ještě horší je to s dalšími náklady, neboť údržba vozu opravdu není levná. A i když se k němu chováte tak, jak máte, stále je třeba počítat s tím, že motor koupající se v olejové lázni potřebuje jednou za pár let kompletně rozebrat a vyčistit. Přihoďte k tomu ještě pomalu legendární sklony vozů Mazdy ke korozi, a rázem se nemůžete divit tomu, že zejména RX-8 ztrácí na popularitě i u svých někdejších zastánců. Je tu pak sice tvrdé jádro, kterým nepohne nic, i to se ale zmenšuje.

Návratu Wankelu tedy fandí stále méně dřívějších kupců, počet nových zákazníků je otázkou. Mazda navíc ústy svých zástupců naznačuje, že vůz by nedostal manuál, ale jeho převodovka „by musela být rychlejší“. Šlo by tedy o automat. Přihoďte k tomu vyšší hmotnost a rázem se dostáváme do dost problematických vod. Nepřestáváme doufat, na návrat rotačního sporťáku Mazdy ale pořád nesázíme - ona poslední překážka se může ukázat nepřekonatelnou.

Před dvěma lety se Wankel Mazdy vrátil na scénu, ovšem pouze jako generátor energie pro elektrické SUV MX-30 R-EV. Šlo tehdy o jednorotorový agregát, ... Foto: Mazda



...ten dvourotorový má zamířit pod kapotu sporťáku. Pro jeho schválení do výroby ale vedení Mazdy musí mít na stole solidní obchodní záměr. Foto: Mazda

