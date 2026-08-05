Nový elektrický Mercedes mrhá 680 koňmi, aby na okruhu tak tak překonal Golf GTI a prohrál s o 130 koní slabším kombíkem. Dvě kola neujede
Petr MilerMercedes chtěl po vlně kritiky dokázat, že jeho novinka není tak hloupá, jak se na první pohled zdá. Dokázal ale pravý opak. Má-li tohle být obraz pokroku a vysoké efektivity, pak někdo zjevně nepochopil, co tato slova znamenají.
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Nový elektrický Mercedes mrhá 680 koňmi, aby na okruhu tak tak překonal Golf GTI a prohrál s o 130 koní slabším kombíkem. Dvě kola neujede
před 8 hodinami | Petr Miler
Mercedes chtěl po vlně kritiky dokázat, že jeho novinka není tak hloupá, jak se na první pohled zdá. Dokázal ale pravý opak. Má-li tohle být obraz pokroku a vysoké efektivity, pak někdo zjevně nepochopil, co tato slova znamenají.
Čas i bez Karla G. letí jako bláznivý, a tak za pár dnů uplyne už měsíc od chvíle, kdy Mercedes představil své nejnovější AMG. Označili jsme jej za tragikomickou absurditu, neboť jde pořád o kompaktní sportovní sedan, který ale váží neskutečný 2,4 tuny. Aby takovou masu rozpohyboval k jakkoli zajímavé dynamice, potřebuje 680 koní, které ale živí podměrečnou 94kWh baterií, která je ekvivalentem cca 25litrové nádrže na palivo.
Takováto kombinace vlastností ve sportovním autě nikdy nebude fungovat. Vždy budete mít vůz nesmyslně těžký, už to je obtížně přijatelné, neboť tím bude trpět na tisíci a jedné frontě. Když s ním pak pojedete, můžete si jen vybrat mezi tím, jestli aspoň někam dojedete (a tedy pojedete rychlostí, na kterou nepotřebujete 680 koní), nebo pojedete rychle, ovšem ne tak rychle, jak by 680 koní v kompaktním autě naznačovalo. Neboť máte pod zadnicí pořád oněch 2,4 tuny. V takovém případě se dojezd bude pohybovat v řádu desítek kilometrů.
Co je tohle za kombinaci vlastností? Neexistuje žádný jiný typ auta, který by vás stavěl před podobná dilemata, u ničeho jiného nejsou nůžky protichůdných vlastností roztažené do takového extrému. Nebyli navíc jsme tehdy zdaleka jediní, kteří vůz mohutně kritizovali, a tak se Mercedes pokusil zacpat kritikům slova výkonem nového CLA 45 od AMG na Nordschleife. A bylo to skutečně tak, pokus o rekord se odehrál až koncem července. Úplně dobře to ale nedopadlo.
Nebudeme dlouho tančit kolem horké kaše, auto zajelo na Ringu čas 7:32,070, který sám o sobě není špatný. A Mercedes o něm říká, že AMG CLA 45 je díky tomu nejrychlejším autem své třídy, s čímž se dá souhlasit, pokud jej akceptujeme jako kompakt. Ale není to trochu málo?
Dejme si věci do souvislostí - auto takto dosahuje jen nepatrně lepšího času než vrcholný Golf GTI, což je dvoulitrová předokolka. A podobným rozdílem nestačí na BMW M3 Touring CS, tedy o 130 koní slabší rodinný kombík. Je tohle úspěch? Navíc obě zmíněná auta mohou jezdit po okruhu od večera do rána s tím, že se po nějakých sedmi kolech zastaví u čerpací stanice. Mercedes-AMG CLA 45 s elektrickým pohonem nezvládne se svými technickými parametry ani dvě celá ostrá kola v řadě s odjezdem k nabíječce na bůhvíjak dlouho.
Je-li řeč o efektivitě, pak vypatlat 680 koní na takový výsledek nemá s efektivitou nic společného. Efektivní je dosáhnout s co nejnižším výkonem co nejlepšího času. A pokrok? Opravdu je pokrokem vůbec muset používat takový výkon, abyste k takové dynamice přiměli auto, které je tak strašně těžké? Mercedes si touto kejklí udělal jen medvědí službu a dodal nové náboje kritikům, nic jiného.
A podívejte, jak mu to sluší... Chlubit se výsledkem tohoto nevzhledného otylého stroje chce vážně hodně málo smyslu pro realitu. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
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