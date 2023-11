Nový elektrický pick-up je nejhorší reklamou na elektromobily, bez 102litrové nádrže na benzin byl k ničemu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ram

Na jednu stranu lze vítat, že se automobilky snaží nějakým způsobem vrozené vady elektrických aut obejít, ale kombinace šestiválcového motoru a 102litrové nádrže zní jako vtip. Obojí může auto pohánět rovnou.

I když mi někteří podsouvají opak, proti bateriovému pohonu aut jako takovému nic nemám, dokonce s ním i počítám v jednom ze svých závodních aut. Problém spatřuji v politicích, kteří jsou odtržení od reality a jako takoví nechápou, že většina lidí si elektromobily nemůže dovolit nebo si je nemůže dovolit používat. Proč je za takové situace chtějí vecpat všem a přesto předpokládají, že tím nepošlou do kopru jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví, je mimo mé chápání.

Řešením zjevně nejsou ani hybridní vozy, jakkoli se zpočátku zdálo, že půjde o tu správnou cestu. Jenže je třeba si uvědomit, že prakticky veškeré jejich výhody oproti čistě spalovacím autům maže jejich hmotnost, složitost a vyšší náročnost na výrobu. Levnější a efektivnější diesel by tak lidem i životnímu prostředí udělal daleko lepší službu. Jenže z pohledu politiků jde o závadné ústrojí.

I to je nejspíš důvod, proč se výrobci znovu vrací k jakémusi opačnému hybridu. Ani ten není v principu o mnoho lepší, před politicky stanovenými pravidly ale obstojí lépe než klasické hybridy a přitom v principu elektrickým autům vrací jejich ztracenou použitelnost. Jde tedy o kombinaci spalovacího a elektrického ústrojí tak, že tyto motory nepracují v tandemu, ale o roztáčení kol se vždy stará jen ten elektrický. Spalovací pak slouží jako generátor, jenž plní baterie životadárnou elektřinou. Výrobce pak může použít menší baterie, aniž by se lidé museli obávat dojezdu, ten naopak díky spalovací jednotce spíše narůstá. A cena takového vozu může být navzdory použití dvojice motorů nižší znovu díky menším bateriím.

Touto cestou se nově vydala automobilka Ram, která odhalila novou verzi pick-upu 1500. Ta dostala název Ramcharger a disponuje dvěma elektromotory, jenž souhrnně produkují 672 koní a 833 Nm. Ve srovnání s čistě elektrickou variantou REV tu tedy máme nárůst v rámci výkonu, ovšem pokles v případě točivého momentu. Na jízdní dynamiku ovšem tato rošáda vliv nemá, zrychlení na stovku (respektive na 60 mil, tedy na 97 km/h) proběhne za identických 4,4 sekundy. Nejvyšší rychlost pak automobilka neuvádí ani pro jeden z elektrických modelů.

S čím se ovšem Ram pochlubil, to je dojezd. Než se k němu ovšem dostaneme, je třeba zmínit ještě pár dalších parametrů, které od sebe Ramcharger a REV odlišují. Druhá zmíněná totiž disponuje paketem o kapacitě 229 kWh, jenž má vést k dojezdu přes 800 km. Ten je pochopitelně vycucán z laboratorního palce, v reálu lze samozřejmě počítat s nižší porcí. Oproti čemuž je 1 110 km novinky daleko reálnějších, a to i přes zmenšení paketu jen na 92 kWh. Elektřinu mu totiž soustavně dodává 3,6litrový šestiválec (!) spárovaný se 102litrovou (!) palivovou nádrží.

Zajímavé je, že dle automobilky pick-up čistě na energii z baterií zvládne ujet jen 233 km. To vážně není mnoho a jen se tím potvrzuje jeden z největších neduhů elektrického pohonu. Ram pak vlastně hodlá stvrdit i ten druhý, a to příliš vysokou cenu. Ramcharger bude totiž zpočátku k mání jen s luxusní výbavou Tungsten. Jako takový tedy nízko startovat rozhodně nebude, na konkrétní sumy je ale v tuto chvíli ještě brzy - Ram totiž novinku tituluje jako modelový rok 2025, což znamená, že na její reálný příchod na trh dojde nejdříve v druhé polovině příštího roku. Postupně by se nabídka měla rozšířit i o další výbavové stupně, a to včetně základního Tradesman.

Auto přesto ve výsledku působí jako nejhorší reklama na elektromobily, popř. alespoň elektrické pick-upy. Pokud takový vůz potřebuje motor 3,6 V6 a 102 litrů benzinu v nádrži, aby nějak fungoval, k čemu je celý elektrický pohon? Nebylo by už lepší nechat autu přímo šestiválec s nádrží a cenu snížit o statisíce, ne-li o milion? Aha, to by pak nemohl říkat, že má nulové emise, tedy když zrovna onen šestiválec neběží...

Kombinace benzin-elektrického ústrojí, kdy první zmíněné slouží jako generátor pro to druhé, jenž následně roztáčí kola, se momentálně zdá být znovu možnou cestou. Ve výsledku ale není o mnoho méně zbytečná než ta hybridní nebo čistě elektrická. Foto: Ram

Zdroj: Ram

Petr Prokopec

