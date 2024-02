Nový elektrický Renault 5 vypadá sexy a dával by i smysl, ale ne za avizovanou cenu

Petr Prokopec

Tohle je od pohledu sympatické auto, které by vzhledem ke svému zaměření dávalo smysl i s elektrickým pohonem a jeho omezeným akčním rádiem. Ale je to vůz menší než Clio, který má stát víc než Octavie, to už smysl nedává.